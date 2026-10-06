গুজরাতের সোমনাথ হাইওয়েতে ট্রাক-গাড়ির সংঘর্ষে মৃত 6
Truck And car collision: ত্রাপাজ গ্রামের কাছে সার্ভিস রোডে পার্ক করা একটি ট্রেলারের পিছনে একটি বোলেরো গাড়ি ধাক্কা দেয়।
Published : October 6, 2026 at 5:52 PM IST
ভাবনগর, 5 অক্টোবর: গুজরাতের ভাবনগর-সোমনাথ জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আলাং-এর কাছে ত্রাপাজ গ্রামে শিবশক্তি হোটেলের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে খবর ৷ রাস্তায় দাঁড় করানো একটি ট্রেলারের পিছনে একটি বোলেরো গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয় ৷ ঘটনায় বোলেরো গাড়িতে থাকা ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
জানা গিয়েছে, ভাবনগর-সোমনাথ জাতীয় মহাসড়কে ত্রাপাজ গ্রামের কাছে শিবশক্তি হোটেলের সার্ভিস রোডে পার্ক করা একটি ট্রেলারের পিছনে একটি বোলেরো গাড়ি ধাক্কা দেয়। পার্ক করা ট্রেলারের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষের ফলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, বোলেরো গাড়িটি ভাবনগর থেকে আলাং যাচ্ছিল ৷ সার্ভিস রোডে পার্ক করা ট্রেলারের সঙ্গে এর সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। সংঘর্ষে ট্রেলারটির পিছনের চাকা খুলে যায় ৷ গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে দুমরে মুচড়ে গিয়েছে।
কাজের জন্য একটি বোলেরো গাড়িতে করে সাতজন ভাবনগর থেকে আলাং যাচ্ছিলেন। আলাং থানা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সাতজন একটি বোলেরো গাড়িতে আলাং-এর 38 নম্বর প্লটে কাজে যাচ্ছিলেন। শিবশক্তি হোটেলের কাছে পার্ক করা একটি ট্রেলারের পিছনের অংশের সঙ্গে বোলেরো গাড়িটি ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ একজন চিকিৎসাধীন। পুলিশ এই ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
আলাং থানার তথ্য অনুযায়ী, বোলেরো গাড়িতে থাকা সাতজনের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁরা হলেন, বিজয়ভাই চন্দুভাই ভোরা, পীযূষভাই বিপিনচন্দ্র শাহ, প্রিতেশভাই বিপিনচন্দ্র ভায়ানি, ভার্গবভাই গোসাই, হিরেনভাই মেহতা এবং যোগেশভাই শাহ। পুলিশ জানিয়েছে, জয়েশভাই হিম্মতভাই বাসানি চিকিৎসাধীন। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের মতে, নিহত ও আহতরা ভাবনগরের বাসিন্দা।