অ্যাঞ্জেলের নৃশংস হত্যায় বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ, সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

অ্যাঞ্জেলের নৃশংস হত্যায় বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ, সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের
ত্রিপুরার তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যার ঘটনায় এবার সিবিআই তদন্ত চাইল তাঁর পরিবার ৷ এই ঘটনায় এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক ৷
Published : January 13, 2026 at 5:18 PM IST
আগরতলা, 13 জানুয়ারি: বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগে খুন হওয়া যুবক অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলল পরিবার ৷ ত্রিপুরার পেচারথাল এলাকার বাসিন্দা অ্যাঞ্জেল এমবিএ পড়তে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে তাঁর উপর নৃশংস হামলা চালানো হয় এবং পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় অ্যাঞ্জেলের ৷ তাঁর বাবার দাবি, বর্ণবিদ্বেষের কারণেই অ্য়াঞ্জেলের উপর আক্রমণ নেমে আসে ৷ পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করলেও একজন এখনও অধরা ৷
গতকাল অ্যাঞ্জেলের বাবা তরুণ কান্তি চাকমা আগরতলায় টিপরা মোথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ দেববর্মার সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান তরুণ কান্তি ৷ প্রদ্যোৎ দেববর্মা ত্রিপুরার বর্তমান রাজা ৷
তরুণ কান্তি বিএসএফের জওয়ান এবং বর্তমানে কর্মসূত্রে মণিপুরে রয়েছেন ৷ তাঁর আক্ষেপ, অ্যাঞ্জেলের মৃত্যুর পর মাসখানেক কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু এই মামলার তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি ৷ তাঁর কথায়, "আমরা শুনেছি, পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে ৷ আমরা এই খুনে দ্রুত বিচারের স্বার্থে সিবিআই তদন্ত চাই ৷" ছেলের খুনের মামলা লড়ার জন্য তিনি সরকারের কাছে দিল্লিতে বদলির আর্জি জানিয়েছেন ৷
Met the family of Anjel Chakma and assured them of all support so that we get justice for him it’s been over one month since his brutal assault and eventual death . I will stand with them no matter what ! We are all OneFamily #OneNortheast pic.twitter.com/n5uYf6ga8u— Pradyot_Tripura (@PradyotManikya) January 12, 2026
নিহত অ্যাঞ্জেলের বাবা বলেন, "আমি মহারাজার (দেববর্মা) কাছে বিচারের দাবি জানিয়েছি ৷ তাঁর সাহায্য চেয়েছি ৷ তিনি আমাকে সাধ্যমতো সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷" টিপরা মোথা পার্টির চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ দেববর্মা জানিয়েছে, দেরাদুনে যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিন থেকে তিনি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ৷
পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দেববর্মা বলেন, "এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তিন দিন পর পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে ৷ এখন 24 বছর বয়সি এক সম্ভাবনাময় তরুণ বর্ণবিদ্বেষের শিকার হল ৷ কাল অন্য কারও সঙ্গে এমনটা হতে পারে ৷ রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের সবাইকে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে ৷"
অ্যাঞ্জেল চাকমার নৃশংস মৃত্যু
দেরাদুনের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ পড়ুয়া ছিলেন ত্রিপুরার অ্যাঞ্জেল চাকমা ৷ তিনি চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ তাঁর বাবার অভিযোগ, 5-6 জন যুবক অ্যাঞ্জেলকে 'চাইনিজ মোমো' বলে ডাকত ৷ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করত ৷
গত 9 ডিসেম্বর দেরাদুনের সেলাকুই নামের একটি জায়গার বাজার করতে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেল ও তাঁর ভাই মাইকেল ৷ তাঁরা বাজার করার সময় ছ'জন বাইক ও স্কুটারে এসে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায় ৷ অ্যাঞ্জেল-মাইকেলদের 'চিনা' নাগরিক বলে সম্বোধন করতে থাকে ৷ অ্যাঞ্জেল শান্তভাবে উত্তর দেন, তাঁরা দুই ভাই ভারতীয় ৷ এর প্রমাণে যে কোনও নথি তাঁরা দেখাতে পারেন ৷
বাবা তরুণ কান্তির অভিযোগ, ওই ছ'জন তরুণের সঙ্গে অ্যাঞ্জেল ও মাইকেলের বচসা শুরু হয় ৷ মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ মাইকেলকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় অভিযুক্তরা ৷ অ্যাঞ্জেল তাতে বাধা দেয় ৷ তারপর ওরা গালিগালাজ করতে শুরু করে ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই ভাইয়ের উপর হামলা চালাতে থাকে ৷ অ্যাঞ্জেলের মাথায় ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লাগে ৷ মাইকেলও গুরুতর আহত হন ৷ অ্যাঞ্জলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় 17 দিন হাসপাতালে থাকার পর গত 26 ডিসেম্বর অ্যাঞ্জেলের মৃত্যু হয় ৷
অ্যাঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের পরিচয়
- দেরাদুনের সহসপুরের বাসিন্দা অবিনাশ নেগি ৷ তার বয়স 25 বছর ৷
- 18 বছর বয়সি সুরজ খাওয়াস ৷ আদতে মণিপুরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে দেরাদুনের প্যাটেল নগরে বাসিন্দা ৷
- দেরাদুনের তিলওয়ারির বাসিন্দা সুমিত লাল, তার বয়স 25 ৷
- দুই নাবালক (নাম ও পরিচয় জানায়নি পুলিশ) ৷
- 22 বছর বয়সি নেপালের বাসিন্দা যজ্ঞরাজ অবস্তি ৷ সে এখনও পলাতক ৷
অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে সিট গঠন করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার ৷ বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রধান ভাস্কর শাহ জানিয়েছেন, ত্রিপুরার ছাত্রের মৃত্যুর মূল কারণ মাথায় জোরালো আঘাত ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ধাতব ব্রেসলেট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে ৷ অন্যজন তাঁকে তলপেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ৷ এমন ভয়াবহ আঘাতের ফলে অ্যাঞ্জেলের মৃত্যু হয়েছে ৷
এখনও অধরা যজ্ঞরাজ অবস্তি অ্যাঞ্জেলের পেটে ছুরির কোপ বসিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ সন্ধান দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে উত্তরাখণ্ডের পুলিশ ৷ ধৃত পাঁচ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, রাগারাগি ও তারপর অশান্তিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷