অ্যাঞ্জেলের নৃশংস হত্যায় বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ, সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

ত্রিপুরার তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যার ঘটনায় এবার সিবিআই তদন্ত চাইল তাঁর পরিবার ৷ এই ঘটনায় এক অভিযুক্ত এখনও পলাতক ৷

Angel Chakma Death Protest in Dehradun
দেরাদুনে অ্যাঞ্জেল চাকমারর মৃত্যুর প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা (পিটিআই (ফাইল ছবি))
By PTI

Published : January 13, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
আগরতলা, 13 জানুয়ারি: বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগে খুন হওয়া যুবক অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলল পরিবার ৷ ত্রিপুরার পেচারথাল এলাকার বাসিন্দা অ্যাঞ্জেল এমবিএ পড়তে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে তাঁর উপর নৃশংস হামলা চালানো হয় এবং পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় অ্যাঞ্জেলের ৷ তাঁর বাবার দাবি, বর্ণবিদ্বেষের কারণেই অ্য়াঞ্জেলের উপর আক্রমণ নেমে আসে ৷ পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করলেও একজন এখনও অধরা ৷

গতকাল অ্যাঞ্জেলের বাবা তরুণ কান্তি চাকমা আগরতলায় টিপরা মোথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ দেববর্মার সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান তরুণ কান্তি ৷ প্রদ্যোৎ দেববর্মা ত্রিপুরার বর্তমান রাজা ৷

তরুণ কান্তি বিএসএফের জওয়ান এবং বর্তমানে কর্মসূত্রে মণিপুরে রয়েছেন ৷ তাঁর আক্ষেপ, অ্যাঞ্জেলের মৃত্যুর পর মাসখানেক কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু এই মামলার তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি ৷ তাঁর কথায়, "আমরা শুনেছি, পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে ৷ আমরা এই খুনে দ্রুত বিচারের স্বার্থে সিবিআই তদন্ত চাই ৷" ছেলের খুনের মামলা লড়ার জন্য তিনি সরকারের কাছে দিল্লিতে বদলির আর্জি জানিয়েছেন ৷

নিহত অ্যাঞ্জেলের বাবা বলেন, "আমি মহারাজার (দেববর্মা) কাছে বিচারের দাবি জানিয়েছি ৷ তাঁর সাহায্য চেয়েছি ৷ তিনি আমাকে সাধ্যমতো সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷" টিপরা মোথা পার্টির চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ দেববর্মা জানিয়েছে, দেরাদুনে যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিন থেকে তিনি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ৷

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দেববর্মা বলেন, "এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তিন দিন পর পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে ৷ এখন 24 বছর বয়সি এক সম্ভাবনাময় তরুণ বর্ণবিদ্বেষের শিকার হল ৷ কাল অন্য কারও সঙ্গে এমনটা হতে পারে ৷ রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের সবাইকে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে ৷"

অ্যাঞ্জেল চাকমার নৃশংস মৃত্যু

দেরাদুনের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ পড়ুয়া ছিলেন ত্রিপুরার অ্যাঞ্জেল চাকমা ৷ তিনি চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ তাঁর বাবার অভিযোগ, 5-6 জন যুবক অ্যাঞ্জেলকে 'চাইনিজ মোমো' বলে ডাকত ৷ অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করত ৷

গত 9 ডিসেম্বর দেরাদুনের সেলাকুই নামের একটি জায়গার বাজার করতে গিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেল ও তাঁর ভাই মাইকেল ৷ তাঁরা বাজার করার সময় ছ'জন বাইক ও স্কুটারে এসে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায় ৷ অ্যাঞ্জেল-মাইকেলদের 'চিনা' নাগরিক বলে সম্বোধন করতে থাকে ৷ অ্যাঞ্জেল শান্তভাবে উত্তর দেন, তাঁরা দুই ভাই ভারতীয় ৷ এর প্রমাণে যে কোনও নথি তাঁরা দেখাতে পারেন ৷

বাবা তরুণ কান্তির অভিযোগ, ওই ছ'জন তরুণের সঙ্গে অ্যাঞ্জেল ও মাইকেলের বচসা শুরু হয় ৷ মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ মাইকেলকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় অভিযুক্তরা ৷ অ্যাঞ্জেল তাতে বাধা দেয় ৷ তারপর ওরা গালিগালাজ করতে শুরু করে ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই ভাইয়ের উপর হামলা চালাতে থাকে ৷ অ্যাঞ্জেলের মাথায় ও ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লাগে ৷ মাইকেলও গুরুতর আহত হন ৷ অ্যাঞ্জলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় 17 দিন হাসপাতালে থাকার পর গত 26 ডিসেম্বর অ্যাঞ্জেলের মৃত্যু হয় ৷

অ্যাঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের পরিচয়

  • দেরাদুনের সহসপুরের বাসিন্দা অবিনাশ নেগি ৷ তার বয়স 25 বছর ৷
  • 18 বছর বয়সি সুরজ খাওয়াস ৷ আদতে মণিপুরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে দেরাদুনের প্যাটেল নগরে বাসিন্দা ৷
  • দেরাদুনের তিলওয়ারির বাসিন্দা সুমিত লাল, তার বয়স 25 ৷
  • দুই নাবালক (নাম ও পরিচয় জানায়নি পুলিশ) ৷
  • 22 বছর বয়সি নেপালের বাসিন্দা যজ্ঞরাজ অবস্তি ৷ সে এখনও পলাতক ৷

অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে সিট গঠন করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার ৷ বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রধান ভাস্কর শাহ জানিয়েছেন, ত্রিপুরার ছাত্রের মৃত্যুর মূল কারণ মাথায় জোরালো আঘাত ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন ধাতব ব্রেসলেট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে ৷ অন্যজন তাঁকে তলপেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ৷ এমন ভয়াবহ আঘাতের ফলে অ্যাঞ্জেলের মৃত্যু হয়েছে ৷

এখনও অধরা যজ্ঞরাজ অবস্তি অ্যাঞ্জেলের পেটে ছুরির কোপ বসিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ সন্ধান দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে উত্তরাখণ্ডের পুলিশ ৷ ধৃত পাঁচ অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, রাগারাগি ও তারপর অশান্তিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷

