ডাইনি বিদ্যার চর্চা সন্দেহে সন্তান-সহ দম্পতিকে কুপিয়ে খুন

ডাইনি বিদ্যার চর্চা সন্দেহে সন্তান-সহ দম্পতিকে কুপিয়ে খুন
কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে একই পরিবারের তিনজনকে খুনের অভিযোগ আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ৷ কেবলমাত্র সন্দেহের বশে এই খুন ? উত্তর খুঁজছে পুলিশ ৷
Published : March 18, 2026 at 8:35 AM IST
গোড্ডা (ঝাড়খণ্ড), 18 মার্চ: সমাজ এগোলেও কিছু ঘটনা আমাদের সেই এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয় ৷ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগেও কুসংস্কারের ভয়ঙ্কর প্রভাব যে পুরোপুরি মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি তার প্রমাণ এই ঘটনা ৷ যা শুনলে আরও একবার ভাবতে বাধ্য হবেন আপনি, এও কী সম্ভব !
বাড়িতে ডাইনি বিদ্যার চর্চা সন্দেহে দম্পতি-সহ তাদের নাবালক সন্তানকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ৷ মৃতদের আত্মীয়রাই এই কাজের সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলার দেওদানড় থানা এলাকার ডাঙাটোলায় ৷ খবর পেয়ে পুলিশ মঙ্গলবার ঘটনাস্থল থেকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে । সেগুলি ময়নাতদন্তের জন্য গোড্ডার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনা প্রসঙ্গে গোড্ডা এসডিপিও অশোক প্রিয়দর্শী জানিয়েছেন, গোড্ডার ডাঙাটোলায় এক আদিবাসী দম্পতি এবং তাদের নাবালক ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ডাইনিবিদ্যার চর্চা করার সন্দেহে তাদের হত্যা করা হয়েছে । পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে । এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের হত্যায় ব্যবহৃত কুড়ুলটিও উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে এবং বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷
পুলিশ নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করেছে । তারা হলেন দরবারি মুর্মু (50), তাঁর স্ত্রী মাকি বাস্কি (45) ও তাঁদের ছেলে জিৎনারায়ণ মুর্মু (12) ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পুলিশ ধৃত তিন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে খবর । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্তরা পুলিশকে জানিয়েছে যে, তাদের সন্দেহ ছিল ওই দম্পতি ডাইনিবিদ্যার চর্চা করত ৷ বিষয় সম্পর্কে জানতে পুলিশ নিহতদের পরিবার ও গ্রামবাসীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ।
এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায় । গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যরা পুলিশের কাছে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান । পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে । এদিকে, তিনজনকে হারিয়ে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন । এই ঘটনার পর গ্রামে এক শোকাবহ নীরবতা নেমে এসেছে ।