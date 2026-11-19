জীবন সংগ্রামকে আসলে শিক্ষক হিসাবে মনে করুন: রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত দেবেন্দ্র
Ramoji Excellence Award: তাঁর জীবন সংগ্রামের জন্য দেবেন্দ্রকুমার গুপ্তাকে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত করা হয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের মণিকা সিং ৷
Published : November 19, 2026 at 2:53 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 19 নভেম্বর: বেঁচে থাকার সংগ্রামই তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ মাত্র 2 বছর বয়সে বাবা-মা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্র কুমার গুপ্তাকে ৷ তখন তার সঙ্গে ছিল তিনদিন বয়সি বোন ৷ দিল্লির বস্তিতে থাকতেন তাঁরা ৷ তারপর একটা দীর্ঘ বন্ধুর পথ আর শুধু লড়াই ৷ বিশেষত মেয়েদের বাঁচানোর যুদ্ধ করে গিয়েছেন দেবেন্দ্র ৷ সেই দৃঢ়তা থেকেই তৈরি করেছিলেন লাডলি ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ৷
এর নেপথ্যে অবশ্য আরেকটি কাহিনি রয়েছে ৷ নিজের বোনের বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ৷ 2007 সালে নাবালিকা বোনের জবরদস্তি বিয়ে আটকাতে গিয়ে বিপুল সামাজিক চাপের মুখোমুখি হতে হয় দেবেন্দ্রকে ৷ এই ব্যক্তিগত লড়াইই তাঁর সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে ৷ 2012 সালে তিনি লাডলি ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করলেন ৷ এর উদ্দেশ্য সমাজের পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের ঝুঁকিপ্রবণ মেয়ে ও মহিলাদের জীবন রক্ষা করা ৷
প্রতিষ্ঠার পর 14 বছরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্য়মে 34.9 লক্ষেরও বেশি মহিলার জীবনে প্রভাব ফেলেছে লাডলি ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ (United Nations Economic and Social Council)-এ স্পেশাল কনসালটেটিভ স্টেটাস পেয়েছে লাডলি ফাউন্ডেশন ৷ তাঁর এই অনবদ্য কাজের জন্য পরিষেবা ও মানুষের সেবা (Service and Mankind) ক্যাটেগরিতে 2026 সালের 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে সম্মানিত করা হল দেবেন্দ্র গুপ্তাকে ৷
গত 16 নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এই এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের ফাঁকে তিনি ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মণিকা সিংকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর অভিজ্ঞতা ও আগামী দিনে তাঁর কর্মসূচি ভাগ করে নিলেন দেবেন্দ্র ৷
ইটিভি ভারত: আপনার জীবন সংগ্রাম, আপনার কাহিনি নিয়ে আমাদের কিছু বলুন ৷
দেবেন্দ্র: আমরা যদি সংগ্রামকে সংগ্রাম হিসাবেই দেখি, তাহলে দুর্বল হয়ে পড়ব ৷ আমার বিশ্বাস, এই লড়াইকে আমাদের প্রশিক্ষণ হিসাবে মনে করা উচিত এবং একই সঙ্গে কোনও বড় কিছু করার অনুপ্রেরণা ৷ হয়তো আমার সঙ্গে এটাই হয়েছে ৷ আমার বাবা-মা আমায় যখন একটি বস্তিতে ছেড়ে চলে যান, তখন আমার বয়স দু'বছর ৷ আমার কোলে তখন তিন দিন বয়সি বোন ৷ সেই সময়কাল 2 বছর বয়সি দেবেন্দ্রকে নিয়ে খুব কিছু এখন আর মনে পড়ে না ৷ কিন্তু আমি যতই বড় হয়েছি, ততই আমার অভিভাবক আমায় কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখেছেন, যেন কোনও মাদকের শিকার না হয়ে পড়ি ৷
একজন শিশু শ্রমিক হিসাবে আমি যা করেছি, সেটা আসলে একটা আশ্রয় ছিল ৷ আমার অভিভাবক আমায় সুরক্ষিত রাখতে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ৷ আমি যদি তখন বেলুন বিক্রি অথবা শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজ না-করতাম, তাহলে হয়তো যারা খুব সুন্দরভাবে শিশুদের মাদক সেবনের দিকে ঠেলে দেয়, তাদের ফাঁদে পড়তাম ৷ শুধু দিল্লি নয়, অন্যত্রও এই ধরনের কিশোরদের অপরাধচক্রে যুক্ত করার জাল রয়েছে ৷ যে কোনও বাবা-মায়ের কাছে নিজের সন্তানকে সঠিক পথে রাখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ৷ আমার বাবা-মা ছিলেন না, তাই আমার কাহিনিটা কিছুটা অন্য ধরনের ৷
ইটিভি ভারত: রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়ে কেমন লাগছে আপনার ?
দেবেন্দ্র: আমি এই অ্যাওয়ার্ডের কথা জানতাম না ৷ এটা এমন একটা পুরস্কার, যেখানে আপনাকে কেউ মনোনীত করে না ৷ কিন্তু একটি কমিটি একটি নির্দিষ্টি প্রক্রিয়া মেনে কাউকে নির্বাচিত করে ৷ আমি যখন ফোন পেলাম, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং ভাবছিলাম কেউ হয়তো মজা করছে ৷ এর চারদিন পর যখন আরেকটা ফোন পেলাম যে, আমার নাম এই পুরস্কারের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, তখনও সেটাই মনে হচ্ছিল ৷ আমার তরফে কোনও মনোনয়ন নেই, কোনও আবেদন নেই ৷ অথচ তাঁরা আমাকে ডাকছেন ৷ এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ৷
ইটিভি ভারত: লাডলি ফাউন্ডেশন কীভাবে কাজ করে ?
দেবেন্দ্র: লাডলি ফাউন্ডেশন এখন আর কোনও সংগঠন নয়, এখন এটা মানুষের বিপ্লবে পরিণত হয়েছে ৷ স্বেচ্ছাসেবকরাই এর শক্তি ৷ ভারতের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে ৷ আমাদের উদ্দেশ্য শুধু উন্নয়ন নয়, কিন্তু সমাজের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপ্রবণ মহিলা ও শিশুদের কল্যাণ, যার ভিত্তি মূল্যবোধ ৷ আমাদের লক্ষ, পিছিয়ে পড়া শিশু ও মহিলাদের উন্নতি, যারা স্কুলে যেতে পারে না অথবা যাঁরা অভাবের কারণে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে না ৷ আমরা সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন করতে চাই ৷ আজও সমাজে অনেক কুসংস্কার রয়েছে ৷ কোনও বস্তিতে একটি শিশুকন্যার জন্ম হলে হয় তার টিবি হয় নয়তো নিউমোনিয়া ৷ তাকে মহিলা হিসাবে বিবেচনাই করা হয় না ৷ তারা মনে করে, এই রোগে মৃত্যু হওয়া বেঁচে থাকার থেকে ভালো ৷ এখানে ওই মহিলাদের জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তাদের কন্যা সন্তানের গুরুত্বের কথা বলতে হবে ৷ তাদের স্কুলে পাঠানোর কথা জানাতে হবে ৷ তাকে বাঁচতে হবে ৷ তাকে স্কুলে পাঠানোর জন্য পাঁচটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে হবে ৷ এই ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াইটাই লাডলির আসল কাজ ৷
ইটিভি ভারত: কিশোর সময়ে এবং ভাই হিসাবে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন ?
দেবেন্দ্র: দশম শ্রেণির পর আর আমি পড়াশোনা করতে পারিনি, কারণ আমার কাছে অর্থ ছিল না ৷ একাদশ শ্রেণির রেফারেন্স বইগুলো যথেষ্ট দামি ছিল ৷ আমি ডিসট্যান্স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমার লেখাপড়া চালিয়ে যাই ৷ সমাজই আমায় তৈরি করে দিয়েছে ৷ সমাজের অনেক খামতি থাকা সত্ত্বেও যদি সমাজের প্রতি আপনার আস্থা থাকে, তাহলে সমাজ থেকেই কেউ না কেউ আপনার হাত ধরতে আসবেন এবং আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ৷
আমার সঙ্গে এটাই হয়েছে, যেখানে আমার পরিস্থিতি আমার শিক্ষক হয়ে উঠেছে ৷ প্রতিটি অবস্থা আমায় নতুন কিছুর জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছে ৷ আমার প্রথম লড়াই ছিল আমার নিজের একটা সুরক্ষিত আশ্রয়ের জন্য, যা আমাকে দিল্লি পুলিশ দিয়েছিল ৷ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছেলেরা আমার উপর হামলা চালাত ৷ তখন আমি দিল্লি পুলিশ পরিচালিত কমিউনিটি পুলিশের কাছে যাই ৷ ওরা মাঝে মাঝেই সন্ধ্যায় কবাডি খেলার আয়োজন করত ৷ আমিও সেখানে যোগ দিতে শুরু করলাম ৷ এরপর আমায় নিশানা করাটা বন্ধ হল ৷ এমনকী যারা সাধারণত আমায় মারধর করত, তারাও আমার বন্ধু হয়ে গেল ৷
আমার দ্বিতীয় লড়াইটা একজন শিশুশ্রমিক হিসাবে কাজ করে আমার বোনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর বন্দোবস্ত করা ৷ ওর দায়িত্বটা না থাকলেও আমি হয়তো ভুল পথে চলে যেতাম ৷ এরপর আমার পরবর্তী লড়াই ছিল মাদকের বিরুদ্ধে ৷ কোনও প্রেসক্রিপশন ছাড়াই তরুণদের ওষুধ বিক্রি করা হয় ৷
শেষ পর্যন্ত আমি নিজের পায়ে দাঁড়ালাম এবং আমার বোনের বিয়ে দিলাম ৷ তখন বুঝতে পারলাম যে একটা মেয়ের জীবন এইসব ইস্যু থেকে একেবারে আলাদা ৷ মেয়েদের জীবনের খামতি এবং তাঁদের ঝুঁকি কীরকম, তা কল্পনা করাও যায় না, বিশেষত ভারতের মতো দেশে ৷ মেয়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থেকে লেখাপড়া এবং মা হয়ে ওঠার নেপথ্যে তাদের ভূমিকা ও যে দায়িত্ব থাকে, সেখানে সর্বত্র ঝুঁকি রয়েছে ৷
একটি মেয়ে, এমনই একটি মেয়ে যাকে কেউ গ্রহণ করে না, বিশেষত বস্তি এলাকায় ৷ তার বিয়ের পর সে একজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পায় এবং একটি পরিবার, যারা তাকে সামাজিক সুরক্ষা দেয় ৷ এই ধরনের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে মহিলাদের ইস্যুগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্ষেত্র, যেখানে আমায় কাজ করতে হবে ৷ আমি শিশু ও মহিলাদের উন্নতির জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম ৷ সেখানে আমার পাখির চোখ শুধুই বস্তি এলাকার মহিলা ও শিশুরা ৷
ইটিভি ভারত: আর কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি কাজ করতে চান ?
দেবেন্দ্র: এরপর আমার লক্ষ ডিজিটাল বিভাজনকে জয় করা ৷ কোভিডের সময় এটা দেখা গিয়েছিল ৷ কয়েক লক্ষ-কোটি শিশু, মেয়েরা সেই সময় পিছিয়ে পড়েছিল ৷ তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ কোভিডের সময় সবকিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাদের কাছে ল্যাপটপ ছিল, তারা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছে ৷ কিন্তু অন্যরা পিছনেই রয়ে গিয়েছে ৷ 2022 সালে সিইউইটি (কমন ইউনিভার্সিটি এনট্রান্স টেস্ট) সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কম্পিউটার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে ৷
কোনও পড়ুয়া যে কখনও কম্পিউটার ছুঁয়েও দেখেনি, কোনওদিন নিজের নামটাও টাইপ করে দেখেনি, সে কী করে সিইউইটি পরীক্ষায় পাশ করবে ? এই অবস্থায় যে সব মেয়েরা কখনও কম্পিউটার স্পর্শ করেনি এবং বাড়িতেই বসে থেকেছে, তারা সিইউইটি পরীক্ষায় পাশ করার বদলে তাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ৷ আমরা সেই সময় শিশুদের জন্য কাজ করছি ৷ দিল্লির 200 টিরও বেশি স্কুলের কম্পিউটার ল্যাবে আমরা কম্পিউটার দিয়েছি ৷ আমরাই এই ধরনের ল্যাবগুলি পরিচালনা করছি ৷
আমাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দিল্লি সরকার আরও 200টি ল্যাব অনুদান করেছে ৷ এইভাবেই আমরা একটা বাস্তুতন্ত্র তৈরি করছি, যা আমাদের সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, অন্তত আমাদের পড়াশোনার ব্যবস্থায় ৷ সমাজে সমতার পূর্বশর্তই হল শিক্ষায় সাম্যতা ৷ আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে কথা বলি এবং সবকিছুর কেন্দ্রিকরণ করে ফেলেছি ৷ একটা স্বচ্ছ ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রিকরণ করাটা খুব খুব জরুরি ৷ কিন্তু এরই সঙ্গে আমাদের পরিকাঠামোর অভাবে হাইব্রিডাইজেশন এবং বিকেন্দ্রিকরণের কথাটাও ভাবতে হবে ৷ লাডলি ফাউন্ডেশনে আমরা গণবিবাহের আয়োজন করি ৷ কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বিয়ে দেওয়া হয়, মেয়েটি যেন বিয়ের পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে ৷ সে যেন স্বনির্ভর হতে পারে এবং পাচার না হয়ে যায় বা তাকে যেন দেহব্যবসা করতে বাধ্য না-করা হয় বা সে যেন মিথ্যা বিয়ের শিকার না হয় ৷
ইটিভি ভারত: সমাজের জন্য আপনার বার্তা কী ?
দেবেন্দ্র: সমাজ একটা ক্যানভাসের মতো ৷ আপনাকে এখানে সুন্দর করে ছবি এঁকে ফেলতে হবে ৷ এটা হতে পারে যে আপনার মধ্যে কিছু আছে ৷ কিন্তু যদি আপনার কাছে ধৈর্য এবং নিষ্ঠা থাকে, তাহলে সমাজ আপনাকে এমন অনেক কিছুই দিতে পারে, যা আপনি কখনও কল্পনাও করেননি ৷ সমাজের উপর বিশ্বাস রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমরা সবসময় সমাজকে দায়ী করি ৷ আমরা কখনও বলি না যে সমাজই আমাদের তৈরি করে দিয়েছে ৷ আমরা সবসময় অভাব-অভিযোগগুলি তুলে ধরি ৷
আরেকটি দিক আছে, যেখানে সমাজের সৃষ্টি পরিস্থিতি আপনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে ৷ চরিত্রের গঠনও করে সমাজ ৷ যেমনভাবে একজন কুমোর মাটির পাত্র তৈরি করে ৷ একটা হাত ভিতরে এবং অন্য হাতটি বাইরে দিয়ে একটা আকার দেওয়া হয় ৷ এই দুটোই একসঙ্গে সমাজ গড়ে দেয় ৷ আপনাকে এর জন্য অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ৷
এমনকী একটা ফুলও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই ফোটে ৷ একটি শিশুর জন্ম হয় বেদনার মধ্যে দিয়ে ৷ এই পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়, তখন বিগ ব্যাং ছিল ৷ সেটাও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গিয়েছে ৷ আমরা যন্ত্রণাকে দুর্বলতা হিসাবে ধরি এবং আমাদের চোখ বন্ধ হয়ে যায় ৷ ব্যথা তো সবেমাত্র সূচনা ৷ আমরা যখন যন্ত্রণা থেকে শুরু করব, তখনই আমরা আনন্দের দিকে এগিয়ে যাব ৷ আর এই আনন্দ পেলে, আমরা প্যাশনের দিকে এগিয়ে যাব ৷ এই প্যাশনকে আয়ত্ত করতে পারলে আমরা পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হব ৷