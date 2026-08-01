ইতিহাস গড়ল ভারতীয় রেল, প্রথমবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে প্রতিস্থাপনের জন্য হৃৎপিণ্ড পরিবহণ

ইতিহাস গড়ল ভারতীয় রেল, প্রথমবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে প্রতিস্থাপনের জন্য হৃৎপিণ্ড পরিবহণ
শুক্রবার সুরাত থেকে আমেদাবাদে হৃৎপিণ্ডটি নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে চিকিৎসকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে জীবনরক্ষাকারী প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হন ।
Published : August 1, 2026 at 2:45 PM IST
আমেদাবাদ, 1 অগস্ট: গ্রিন করিডর করে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বহুবার ঘটেছে ৷ বিমানে কিংবা মেট্রো রেলেও এই নজির অতীতে তৈরি হয়েছে ৷ এবার এই তালিকায় যুক্ত হল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ৷ শুক্রবার বন্দে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় একটি হৃদপিণ্ড ৷ সুরাত থেকে আমেদাবাদ পর্যন্ত এটি নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এই প্রথমবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-এ অঙ্গ নিয়ে যাওয়া হল প্রতিস্থাপনের জন্য ৷
মুম্বই সেন্ট্রাল–গান্ধিনগর ক্যাপিটাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে দাতার হৃদপিণ্ডটি পরিবহণ করা হয় । যেহেতু প্রতিস্থাপনের জন্য নির্ধারিত হৃদপিণ্ড গ্রহীতার কাছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছানো আবশ্যক ছিল, তাই দ্রুত ও নির্বিঘ্ন পরিবহণ নিশ্চিত করা ছিল অত্যন্ত জরুরি । সেই কারণেই বন্দে ভারতকে বেছে নেওয়া হয় ৷ এর ফলে চিকিৎসকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সীমিত সময়ের মধ্যে জীবনরক্ষাকারী প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হন ।
যে রোগীর শরীরে ওই হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়, তিনি ভর্তি ছিলেন আমেদাবাদের মেহতা ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে ৷ নির্দিষ্ট সময়ে আমেদাবাদ রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছয় বন্দেভারত ৷ সেখানে আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা ছিল ৷ স্টেশন থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত গ্রিন করিডর করে হৃদপিণ্ডটি পৌঁছে দেওয়া হয় ৷
রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ), গুজরাত পুলিশ এবং মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা যৌথভাবে দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন ৷ তারা নিশ্চিত করে যে অঙ্গ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি যাতে কোনও যানজট ছাড়াই হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে ৷ চিকিৎসক, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সমন্বয়কারী, রেলকর্তারা, আরপিএফ এবং গুজরাত পুলিশের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের ফলেই এই সফল অভিযানটি সম্ভব হয়েছিল ৷ তাঁরা সবাই গ্রহীতার জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে একত্রে কাজ করেন ।
আমেদাবাদ ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার বেদ প্রকাশ এই ঘটনাকে ভারতীয় রেলওয়ের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন । তিনি জানান, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো মিশনে প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর এক্ষেত্রে দাতার শরীর থেকে সংগৃহীত হৃৎপিণ্ডটি সফলভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের গতি, সময়ানুবর্তিতা ও নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দক্ষ ও মানবিক সেবার মাধ্যমে জীবনরক্ষাকারী বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়তা প্রদানে ভারতীয় রেলওয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।
এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, উচ্চগতির ট্রেনগুলো কেবল যাত্রী পরিবহণেই নয়, বরং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । রেলকর্তারা মনে করেন, এই অভিযানের সাফল্য সারা দেশে প্রতিস্থাপনের জন্য অঙ্গ পরিবহণে রেল নেটওয়ার্কের আরও ব্যাপক ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করতে পারে ৷ বিশেষ করে যখন সড়ক বা আকাশপথ পরিবহণ সম্ভব নয়, তখন রেল বিকল্প হতে পারে ৷