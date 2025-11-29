ট্রেনের কামড়ায় ICU'র ব্যবস্থা ! রোগীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে 'ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স'

ট্রেনের কামড়ায় ICU'র ব্যবস্থা ! রোগীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে 'ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স'
রোগী পরিবহণের একটি দ্রুত এবং সাশ্রয়ী মাধ্যম হয়ে উঠেছে ট্রেন অ্যাম্বুল্য়ান্স ৷ কিন্তু, এই সুবিধা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন ৷
Published : November 29, 2025 at 8:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: রোগী পরিবহণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম অ্য়াম্বুল্যান্স সম্পর্কে জানেন না এমন কোনও ব্যক্তি এই বিশ্বে হয়তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল ৷ অ্যাক্সিডেন্ট হোক কিংবা হৃদরোগে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা ৷ একবার ফোন করলেই রোগীদের সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয় নীল রঙের বাতি লাগানো সাদা রঙের এই গাড়ি ৷ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি হাসপাতালেই রয়েছে এর সুবিধা ৷
সড়ক পথের পাশাপাশি আকাশপথেও রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সের সুবিধা ৷ দেশের যেকোনও প্রান্তে তো বটেই, এমনকী বিদেশেও সঙ্কটজনক কোনও রোগীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রয়েছে এয়ার অ্য়াম্বুল্যান্স পরিষেবা ৷ তবে জানেন কী ! দেশে রয়েছে ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিচালিত এই ট্রেন অ্য়াম্বুল্যান্সেও রোগীদের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ৷ সম্পূর্ণ বেসরকারি সংস্থার দ্বারা পরিচালিত এই অ্যাম্বুল্যান্সের প্রধান লক্ষ্য হল রোগীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া ৷
কী এই ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স ?
'ত্রিদেব এয়ার এবং ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর অধীনে ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীদের দেখাশোনা করেন দীপক ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানান, অনেকেই মনে করেন এই পরিষেবা সরকার পরিচালিত ৷ কিন্তু সেই তথ্য ভুল ৷ টিকিট বুকিং-এর পর একজন যাত্রীর চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব আসে বেসরকারি সংস্থার উপর ৷
দীপক বলেন, "এই পরিষেবা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন ৷ এই পরিষেবা সরকারি অনুমোদিত নয় ৷ সেকেন্ড এসি (2A) বুকিং করার সময় যাত্রীরা নিজেরাই চিকিৎস কিংবা নার্সের জন্য আবেদন করতে পারে ৷ অথবা, তাঁরা আমাদের মতো পরিষেবা প্রদানকারী কোনও সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে ৷" তিনি জানান বিহার, দিল্লি-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে ট্রেন অ্যম্বুল্যান্স পরিষেবা দিয়ে থাকে তাঁর সংস্থা ৷
কীভাবে ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সে বুকিং করবেন ?
দীপক জানান সাধারণত, ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সের ক্ষেত্রে সেকেন্ড এসি (2A) কোচে একজন রোগীর জন্য 4টি টিকিট বুক করা হয়- রোগী, একজন ডাক্তার, একজন প্রশিক্ষিত মেডিকেল অ্যাটেনডেন্ট এবং একজন অভিভাবক । এই টিকিটের উপর ভিত্তি করে কোচের ভিতরের একটি কেবিন সম্পূর্ণরূপে আইসিইউ-এর ব্যবস্থা সম্পন্ন মেডিক্যাল ইউনিট তৈরি করা হয় ৷
ট্রেন ছাড়ার অন্তত দু'ঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছন চিকিৎসক এবং নার্সের দল ৷ রোগী ট্রেনে চাপার আগেই কামড়াটিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাথা হয় ৷ দীপক বলেন, "রোগীর প্রয়োজন অনুসারে আমরা চিকিৎসার সমস্ত সরঞ্জাম রাখা থাকে ৷ ভেন্টিলেটরস, কার্ডিয়াক মনিটর, সিপিএপি বা বিআইপিএপি, সাকশন মেশিন, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ চিকিৎসায় ব্যবহৃত সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আমরা স্টেশনে পৌঁছে যাই ৷"
রোগীর যাতে ট্রেনে চাপতে কিংবা নামতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেই জন্য রেলের কর্মীরা তাঁদের সাহায্য করেন বলে জানান দীপক ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানান, বুকিংয়ের পর হাসপাতাল কিংবা বাড়ি থেকে রোগীকে স্টেশনে পৌঁছনো এবং তাঁকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব তাঁরাই সামলান ৷
ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সের সুবিধা
দীপক জানান, আরাম এবং সুবিধার দিক থেকে ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স সবচেয়ে সঠিক এবং নিরাপদ বিকল্প । রাস্তায় ব্রেক, স্পিডব্রেকার এবং ট্র্যাফিকের কারণে অ্যাম্বুল্যান্সে ঝাঁকুনির সমস্যা হয় ৷ বিষয়টি বেশ অস্বস্তিকর এবং কখনও কখনও সঙ্কটজনক রোগীদের জন্য বিপজ্জনকও হতে পারে । ট্রেনে ঝাঁকুনির কোনও সমস্যা নেই ৷ ফলে, রোগীদের নিরাপদে এবং আরামে দীর্ঘ দূরত্বে যাত্রায় সুবিধা হয় ।
এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স সম্পর্কে দীপক জানান, আকাশপথে রোগীদের নিয়ে যাওয়া দ্রুত এবং অধিক সুবিধাজনক হলেও তাতে খরচ অনেক বেশি ৷ বেশ কিছুক্ষেত্রে রোগীর পরিবারের জন্য এই খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে ৷ সেক্ষেত্রে ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স সাশ্রয়ী বিকল্প ।
ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সে খরচ
দীপক জানান, ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সে খরচ রোগীর অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার উপর নির্ভর করে ৷ চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের সংখ্যা, গন্তব্যের দূরত্ব, ট্রেনের ভাড়া এবং অতিরিক্ত চিকিৎসা সাহায্যের উপর এর খরচ নির্ভর করে ৷ তবে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের থেকে অনেক কম খরচায় এই পরিষেবা পাওয়া যায় বলে জানান তিনি ৷
ক্রমশ বাড়ছে ট্রেন অ্য়াম্বুল্যান্সের চাহিদা
দীর্ঘ দূরত্বে নিরাপদ ও স্থিতিশীল যাত্রার জন্য সম্প্রতি ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্সের উপরই ভরসা করছেন সাধারণ মানুষ ৷ সেই সঙ্গে, কম খরচে 24X7 চিকিৎসক পরিষেবার জন্যও ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স বেছে নিচ্ছেন বহু মানুষ ৷ জনসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন অ্যাম্বুল্যান্স জটিল রোগীদের জন্য জীবন রক্ষাকারী বিকল্প হয়ে উঠছে বলে জানান দীপক ৷