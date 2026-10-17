কালভার্ট থেকে 20 ফুট নীচে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি, মৃত্যু 8 জনের
Traveller Plunges into Drain: সপ্তমীর সকালে মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! চালক ঘুমিয়ে পড়তেই কালভার্ট থেকে গাড়িটি নীচে পড়ে যায় ৷
Published : October 17, 2026 at 9:52 AM IST
কোটা, 17 অক্টোবর: সকাল তখন প্রায় সাতটা ৷ মধ্যপ্রদেশ থেকে জয়পুরগামী একটি যাত্রীবাহী গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কালভার্ট থেকে 20 ফুট নীচে নালায় পড়ে যায়। শনিবার রাজস্থানের কোটার সিমালিয়া থানার দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটে যায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ এর জেরে অন্তত আটজন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন ৷ আহতের সংখ্যা প্রায় 10 জন ৷ সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় ওই যাত্রীদের ৷ গাড়িটির সামনের দিক দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে ৷
সীমালিয়া থানার আধিকারিক নন্দ সিং জানান, গাড়িটি কারাদিয়া টোল প্লাজা পার হয়ে সুলতানপুরের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুতগতিতে চলা গাড়িটির চালক হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। হাইস্পিডের কারণে তিনি গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় ডিভাইডার ভেঙে সোজা কালভার্টের ভিতর দিয়ে নীচের নালায় পড়ে যায়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ভিতরে থাকা যাত্রীরা চিৎকার করতে থাকেন। মৃত্যু হয় 8 জনের ৷ গাড়িটিতে প্রায় 20 জন ছিলেন ৷ 10 জন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীরা সকলেই মধ্যপ্রদেশ থেকে খাটু শ্যাম (খাটু শ্যাম হলেন হিন্দু পুরাণের একটি বিশেষ দেবতা, যাকে মহাভারতের বীর যোদ্ধা বারবারিক-এর রূপ হিসেবে পুজো করা হয় ৷ এই মন্দির রাজস্থানের সিকার জেলায় অবস্থিত) মন্দিরে যাচ্ছিলেন ৷ পথ দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে 20 ফুট গভীরে নালা থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে। এরপর আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে কোটার মেডিক্যাল কলেজ ও এমবিএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
চলে উদ্ধার অভিযান
দুর্ঘটনার শব্দ শুনে আশেপাশের গ্রামবাসী ও পথচলতি মানুষরা সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। সিমালিয়া থানা, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (এনএইচএআই) উদ্ধারকারী দল এবং অ্যাম্বুলেন্সে তাঁরা খবর দেন ৷ যেহেতু গাড়িটি গভীর নালায় গিয়ে পড়ে, তাই যাত্রীদের উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছিলে। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল একে একে যাত্রীদের নিরাপদে ওই নর্দমা থেকে বের করে আনে।
চিকিৎসকের বক্তব্য
সুলতানপুরের ব্লক চিফ মেডিক্যাল অফিসার রাজেশ সমর জানান, খবর পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চারটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠান। তিনি বলেন, "পথ দুর্ঘটনায় সাতজন মারা গিয়েছেন। আহতদের বাঁচানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে কোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আহতদের অনেকেই আশঙ্কাজনক ।"
পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত
পুলিশ আরও জানিয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অব ইন্ডিয়ার তরফে অবিলম্বে গাড়িটিকে নর্দমা থেকে তোলার জন্য ক্রেন ডাকা হয়। যাত্রীবাহী গাড়িটিতে অধিকাংশ মধ্যপ্রদেশের বেতুলের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা সিকারের রিঙ্গাসে খাটু শ্যাম পরিদর্শনের জন্য শুক্রবার রাতে বেতুল থেকে রওনা হয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পরেই কোটা গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুজিত শঙ্কর ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তিনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।