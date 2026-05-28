হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে কংগ্রেস নেতার গাড়িতে আগুন, পুড়ে মৃত্যু সকলের

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে কংগ্রেস নেতার গাড়িতে আগুন, পুড়ে মৃত্যু সকলের
চলন্ত গাড়িতে আগুন লাগতে মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয় ৷ ভয়াবহতার জেরে কংগ্রেস নেতা-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা কেউই বেরিয়ে আসতে পারেননি ৷
Published : May 28, 2026 at 7:02 PM IST
আজমের, 28 মে : ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা ৷ এর জেরে গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ৷ পুড়ে মৃত্যু হয় কংগ্রেস নেতা-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৷ গাড়িতে ছিলেন, নেতার স্ত্রী, মা ও ভাগ্নি ৷ কংগ্রেস নেতা মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থানের বোরাদা থানার অন্তর্গত আরাই রোডে হঠাৎই ওই নেতার গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা চারজনই ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা যান।
দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ও গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ বোরাদা এলাকার গ্রামীণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আয়ুষ বশিষ্ট জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু রয়েছে ৷ গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন ৷ তাঁরা ততক্ষণে দুর্ঘটনাস্থল থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বেরতে সুযোগই পাননি। গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি ৷ কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে আগুনে পুড়ে যায়। খবর পেয়ে বোরাদা থানা এবং আজমেরের এসপি হর্ষবর্ধন আগরওয়াল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি (এফএসএল) দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থলেই পড়েছিল কংগ্রেস নেতা-সহ তাঁর স্ত্রী, মা-সহ ভাগ্নির দেহ ৷ পুলিশ মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ৷
মৃতদের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান রাম সিং চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী তথা জেলা পরিষদ সদস্য সূর্যন, রাম সিংয়ের মা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান পুসি দেবী এবং তাঁর ভাগ্নি মহিমা। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, রাম সিং চৌধুরী তাঁর অসুস্থ মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আরাই রোডে গাড়িটি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে শুরু করে আর মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি আগুনে পুড়ে যায়।
দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা ৷ কেউ মনে করছেন এটি শর্ট সার্কিটের ফলে গাড়িতে আগুন লেগেছে ৷ আবার অন্যদের সন্দেহ গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল। গ্রামীণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্তা (সিও) আয়ুষ বশিষ্ট জানিয়েছেন, পুলিশ সমস্ত সম্ভাব্য দিক বিবেচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করছে। ময়নাতদন্ত এবং ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রতিবেদনের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
অন্যদিকে, এদিন সকালে নোখা জেলার আরও একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায ঘটে ৷ শ্রীনাথজীর তীর্থযাত্রা সেরে ফেরার পথে নাগৌর রোডে একটি পেট্রলপাম্পের কাছে ট্রাকের সঙ্গে টেম্পো ট্র্যাভেলারের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে দু'টি গাড়িই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ চালক-সহ তিনজনের মৃত্যুও এবং আরও 13 জন আহত হয়েছেন।
নোখা থানার পুলিশ আধিকারিক অরবিন্দ ভরদ্বাজ জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত ছিল। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলি রাস্তার পাশে সরিয়ে নিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। আহতদের দ্রুত নোখা সিএইচসি-তে নিয়ে যাওয়া হয়।মৃত তিনজনের দেহ নোখা সিএইচসি মর্গে রাখা হয়েছে। তাঁরা সকলেই রাজস্থানের বিকানেরের বাসিন্দা। বর্তমানে ট্রাক চালক পলাতক ৷