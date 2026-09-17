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গণপতি বিসর্জনে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল 6 পড়ুয়ার; শোকজ্ঞাপন রাজ্যপাল-মুখ্যমন্ত্রীর

Vinayaka Immersion: সরোবরের গভীর জলে বিসর্জন দিতে গিয়ে প্রাণ গেল 6 জনের । কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেন দু'জন ।

Tragedy Strikes Vinayaka Immersion
গণপতি বিসর্জনে দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 9:13 AM IST

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পাতানচেরু (তেলেঙ্গানা) , 17 সেপ্টেম্বর: গণপতি বিসর্জনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । মূর্তির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ গেল 6 পড়ুয়ার । ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার সঙ্গারেড্ডি জেলার পাতানচেরু শহরে । স্থানীয় শীর্ষ তীর্থ আশ্রমের পডুয়ারা বুধবার রাতে একটি হৃদে গণপতি বিসর্জন করতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে । তখনই ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বিসর্জনের ঠিক আগের মুহূর্তে কোনওভাবে ভারসাম্য় নষ্ট হয়ে যায় আর তার জেরে মূর্তিটি এই পড়ুয়াদের উপর পড়ে যায়। সেখান থেকে বেরতে না পাড়ায় তাঁদের প্রাণ যায় । পড়ুয়াদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা, মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, মন্ত্রী পন্নম প্রভাকর, প্রাক্তন মন্ত্রী হরিশ রাও, বিধায়ক গুডেম মহিপাল রেড্ডি-সহ অন্যরা

পূর্ব গোদাবরীর বাসিন্দা নরসিংহ রাজু, খাম্মামের বাসিন্দা সুমন্থ রেড্ডি, ওয়ারাঙ্গলের বাসিন্দা গণেশ ও সিদ্ধার্থের পাশাপাশি শ্যাম কুমার এবং উদয় কিরণেরও প্রাণ গিয়েছে এই দুর্ঘটনায় । পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের সকলের বয়স 17 থেকে 22 বছরের মধ্যে । এঁদের সঙ্গেই ছিলেন বশিষ্ট এবং অখিল । তাঁরা কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ।

এই সরোবরেই গত তিন বছর ধরে আশ্রমের গণপতির বিসর্জন হয়ে আসছে । এখানকার গতিপ্রকৃতি ছাত্র থেকে শিক্ষক এবং অন্যরা সকলেই জানান । সূত্রের খবর, বাকিদের কথা না শুনে আশ্রমের আট পড়ুযা গভীর জলে গিয়ে গণপতি বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টা করেন । সে সময় কোনওভাবে ভারসাম্য় নষ্ট হয়ে যায় । 8 পড়ুয়ার গায়ে এসে পড়ে মূর্তিটি ।

বশিষ্ট এবং অখিল কিছুটা সুবিধেজনক অবস্থায় থাকায় সাঁতরে প্রাণে বেঁচে যান । বাকিরা মূর্তির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি । পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে 6 জন মৃত্য়ুর কাছে ধরা দেন । প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা কৃষ্ণম রাজু মেয়ে শীর্ষার নামে এই আশ্রম তৈরি করেছেন । আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের পাশে থাকে এই আশ্রম ।

গণেশ পুজো দিয়ে দেশে শুরু হয়েছে উৎসেবর মুরশুম । আগামী কয়েক মাসের মধ্য়ে দেশের নানা প্রান্তে একাধিক উৎসব হবে । এর আগে গত কয়েক বছরে উৎসবের মরশুমে একাধিক দুর্ঘটনার কথা জানা গিয়েছে । বিসর্জনের সময় জলে ডুবে প্রাণ গিয়েছে বেশ কয়েকজনের । এবার এমনই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল তেলেঙ্গানায় ।

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VINAYAKA IMMERSION
MISHAP IN VINAYAKA IMMERSION
SIX STUDENTS DROWN
গণপতি বিসর্জনে দুর্ঘটনা
VINAYAKA IMMERSION TRAGEDY

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