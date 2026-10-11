ঐতিহ্যবাহী নাচের ছন্দে আর উদ্দীপনায় রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল'

ঐতিহ্যবাহী নাচের ছন্দে আর উদ্দীপনায় রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল'
Pre Dandiya Dhamal At Ramoji Film City: 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল' সন্ধের মূল আকর্ষণ ছিল 'রোবট ডান্ডিয়া' পারফরম্যান্স ! ডান্ডিয়া নৃত্যে তাল মেলায় Automated Dancer ।
Published : October 11, 2026 at 6:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: দশেরা আর নবরাত্রির ছুটি শুরু হওয়ার আগেই শনিবার রাতে 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল'-এ মেতে উঠল রামোজি ফিল্ম সিটি (RFC) ৷ নাচে গানে আনন্দ উদ্দীপনায় হইহই করে উঠলেন শয়ে শয়ে মানুষ ৷
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'রংতালি'-র সহযোগিতায় আয়োজিত এক রাতের এই ইভেন্ট গুজরাত (যেটি ডান্ডিয়া নৃত্যশৈলীর ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র)-সহ দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে পরিবার নিয়ে আসা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় ছিল ৷
বিভিন্ন বয়সের অংশগ্রহণকারীরা ঝলমলে পোশাকে ফিল্ম স্টুডিওর বিশাল background-এর সামনে গরবা ও ডান্ডিয়া নাচ দেখানোর জন্য ভিড় করেন অনুষ্ঠানস্থলে ।
ডান্ডিয়ার নাম বললেই গুজরাতে নবরাত্রির সময় তরুণীদের মুক্ত ছন্দে নাচার ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে । RFC-তে আগত দর্শনার্থীরাও এমনই দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছেন, যা পরিবার ও বন্ধুদের উৎসবের রং ও ছন্দে মাতোয়ারা করে তুলেছিল।
অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং surprise elements ছিল 'রোবট ডান্ডিয়া' পারফরম্যান্স ! ঐতিহ্যবাহী ছন্দে নাচতে দেখা যায় স্বয়ংক্রিয় এক নৃত্যশিল্পীকে (automated dancer)। শিশুরা তো বটেই, অন্যান্য পর্যটকরাও রোবটের পাশাপাশি নাচেন, যা এই ইভেন্টের অন্যতম জনপ্রিয় আকর্ষণ হয়ে ওঠে ।
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন বলেন, "ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের সঙ্গে রোবটদের নাচতে দেখার অভিজ্ঞতা দারুণ মজার ! এই বিরল প্রযুক্তিগত ফিউশন অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে ।"
আয়োজক ও কর্তৃপক্ষের কাছে ভবিষ্যতে এই ধরনের বড় মাপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার অনুরোধ জানিয়েছে বেশ কিছু পরিবার । এক আয়োজক বলেন, "বিভিন্ন ধরনের পর্যটকদের ভিড় সামলানোর জন্য আমরা অনুষ্ঠানটি নিরাপদ, আনন্দদায়ক এবং পরিবারবান্ধব হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করেছিলাম।"
একইভাবে, যাতে সুষ্ঠুভাবে সবটা হয় তার জন্য অনুষ্ঠানস্থলজুড়ে নিরাপত্তা স্ক্রিনিং এবং অন-সাইট সাহায্যকারী দল মোতায়েন করা হয়েছিল । সন্ধ্যা 7টায় শুরু হয়ে এই অনুষ্ঠান প্রায় গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে ৷ প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটি যেন হায়দরাবাদের Autumn Festivities-এর শুরুর মূল সুর তৈরি করে দিয়েছিল ।
পর্যটন আধিকারিকরা বলেন, "এই অনুষ্ঠানটি ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে বড় মাপের destination entertainment-কে মিলিয়ে দিয়েছে ৷ যার ফলে এটি স্থানীয় বাসিন্দা এবং ভ্রমণপ্রিয় পর্যটক, দু'দিকের মানুষকেই আকৃষ্ট করতে পেরেছে ।"
এদিনের শুধু ডান্ডিয়া নয়, অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল গরবা ওয়ার্ম-আপ সেশন । গরবার সঙ্গে যাঁদের নিয়মিত পরিচয় নেই, তাঁরাও যাতে সহজে তাল মেলাতে পারেন, সেই ভাবনা থেকেই অনুষ্ঠিত হয় এই পর্ব । তার পরে খুলে যায় ডান্ডিয়ার আসর । অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পীদের পাশাপাশি যাঁরা প্রথম বার ডান্ডিয়ায় অংশ আগ্রহী, তাঁদের জন্যও খোলা ছিল নাচের মঞ্চ ।