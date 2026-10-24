10 হাজার কোটির ব্যবসা ধাক্কা খাবে ! রাহুলকে সমাবেশ পিছিয়ে দিতে বলল বণিক সংগঠন

10 হাজার কোটির ব্যবসা ধাক্কা খাবে ! রাহুলকে সমাবেশ পিছিয়ে দিতে বলল বণিক সংগঠন
Letter to Rahul Gandhi: চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফে রাহুলকে চিঠি লিখে বলা হয়েছে 10 নভেম্বর ভাইফোঁটা পর্যন্ত সম্মেলন পিছিয়ে দিতে ।
Published : October 24, 2026 at 4:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া খারিজ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে 1 নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়াদানে মেগা সমাবেশের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়া শিবির। সমাবেশের জেরে ধনতেরাস এবং দীপাবলির বাজার নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বণিক সংগঠন । চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে চিঠি লিখে বলা হয়েছে 10 নভেম্বর ভাইফোঁটা পর্যন্ত সম্মেলন পিছিয়ে দিতে ।
বণিক সংঠনের আশঙ্কা সমাবেশের জন্য় রাস্তা বন্ধ থাকলে বা পুলিশ ব্যারিকেড করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে 10 হাজার কোটি টাকার ব্যবসা ধাক্কা খেতে পারে । সংগঠনের চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েল চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা হয় এই সময় । 6 নভেম্বর ধনতেরাস আর 8 তারিখ দীপাবলি । তার দু'দিন পর ভাইফোঁটা । সাধারণত সপ্তাহ খানেক আগে থেকে ব্য়বসা শুরু হয় ।
তাঁর আশঙ্কা, সোনা ও রুপো, ইলেকট্রনিক্স, বস্ত্র, অটোমোবাইল,মিষ্টি ও উপহারসামগ্রী-সহ অন্য নানা ক্ষেত্র মিলিয়ে এই সময়ের মধ্যে শুধু দিল্লিতে 25 হাজার কোটির ব্যবসা হতে পারে । কিন্তু মাসের শুরতে সমাবেশ হলে কমপক্ষে 10 হাজার কোটির ব্যবসা নষ্ট হবে ।
ব্যবসা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কেন তৈরি হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিয়ে ব্রিজেশ জানান, রামলিলা ময়দানের 5 কিলোমিটারের মধ্যে 20টি পাইকারি ও খুচরা বাজার আছে । এর মধ্যে আছে চাঁদনি চক, সদর বাজার, চাউরি বাজার, ভগীরথ প্যালেস, খারি বাওলি, নয়া বাজার, করলবাগ, লাজপত রায় মার্কেট এবং কাশ্মীর গেট এলাকার বাজার। সমাবেশের জন্য় বাজার বন্ধ থাকলে রোজগার ধাক্কা খাবে । চিঠিতে রেল স্টেশনের কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে । বণিক সংগঠন মনে করছে, ক্রেতা এবং বিক্রেতারা স্টেশনে হয়ে যাতায়াত করেন । সমাবেশ হলে এই রাস্তা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে । সেটাও ব্য়বসার উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
বিজেপির তোপ
এদিকে সমাবেশের জন্য নভেম্বর মাসের প্রথম দিনটিকে বেছে নেওয়ায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে বিজেপিও। দলের মুখপাত্র তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ মনে করেন শিখ-বিরোধী দাঙ্গায় যাঁদের প্রাণ গিয়েছে তাদের ক্ষতকে আরও একবার তাজা করতে কংগ্রেস এই ধরনের কর্মসূচি করছে। 1984 সালের 31 অক্টোবর নিজের দুই দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি । এরপর রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন অংশে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর আক্রমণ নেমে আসে। সবচেয়ে বেশি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে দিল্লি এবং তার আশপাশের এলাকায়। চার দশক পুরনো সেই ঘটনাকে আরো একবার তুলে ধরে কংগ্রেসকে তোপ দাগল বিজেপি ।