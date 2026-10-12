চিহ্নিত বিক্ষোভস্থল রামলীলা ময়দান, পুলিশের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বাণিজ্য ও পরিবহণ সংস্থাগুলির

চিহ্নিত বিক্ষোভস্থল রামলীলা ময়দান, পুলিশের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বাণিজ্য ও পরিবহণ সংস্থাগুলির
Ramlila Maidan as Protest Site in Delhi: আপত্তি জানাল চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং অল ইন্ডিয়া মোটর অ্যান্ড গুডস ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন ৷
By PTI
Published : October 12, 2026 at 5:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: রামলীলা ময়দানকে অবস্থান-বিক্ষোভের জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ এবার সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হল রাজধানীর বাণিজ্য ও পরিবহণ সংস্থাগুলি ৷ পুরাতন দিল্লির প্রধান পাইকারি বাজারের খুব কাছেই রামলীলা ময়দান ৷ তাই সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ হলে পণ্য পরিবহণ ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম ব্যাহত হবে বলে অভিযোগ তুলে দিল্লি পুলিশের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল তারা ৷
চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (CTI) এবং অল ইন্ডিয়া মোটর অ্যান্ড গুডস ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (AIMGTA) তাদের পৃথক বিবৃতিতে প্রশাসনের কাছে রামলীলা ময়দানকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ৷ উল্লেখ্য, দিল্লি পুলিশের কমিশনার অনুরাগ কুমার 11 অক্টোবর একটি নির্দেশ জারি করেন ৷ সেখানে রামলীলা ময়দান, বুরাড়ি গ্রাউন্ড এবং সিবিডি গ্রাউন্ডকে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের নতুন স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ৷
উল্লেখ্য, সেন্ট্রাল দিল্লিতে অবস্থিত রামলীলা ময়দান যন্তরমন্তর থেকে প্রায় 4 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৷ আর সিবিডি গ্রাউন্ড পূর্ব দিল্লিতে, যা যন্তরমন্তর থেকে প্রায় 13 কিলোমিটার দূরে এবং বুরাড়ি গ্রাউন্ড উত্তর দিল্লিতে অবস্থিত ৷ আর এখান থেকে যন্তরমন্তরের দূরত্ব 21 কিলোমিটার ৷
দিল্লি পুলিশের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিবাদ, অবস্থান ও বিক্ষোভের জন্য নির্ধারিত যন্তরমন্তরের পরিবর্তে নাগরিকরা যাতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আয়োজনের অধিকার পালন করতে পারেন, সেজন্য বিকল্প স্থান খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি কমিটি গঠন করেছে ৷
চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (CTI) তাদের বিবৃতিতে যন্তরমন্তরকে বিক্ষোভস্থল হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত বাতিলের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে ৷ তবে তারা জানিয়েছে, রামলীলা ময়দানকে এর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সদর বাজার, চাঁদনি চক, চাউরি বাজার, খারি বাউলি, ভাগীরথ প্যালেস, কাশ্মীর গেট, পাহাড়গঞ্জ ও দরিয়াগঞ্জ-সহ বেশ কয়েকটি বাজারের ব্যবসায় বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ৷
সিটিআই (CTI)-এর চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েল বলেন, "গত সপ্তাহে সংগঠনের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চিঠি লিখে যন্তরমন্তরকে বিক্ষোভস্থল হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি বাতিলের অনুরোধ জানানো হয়েছিল ৷ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে দিল্লির ব্যবসায়ীরা স্বাগত জানাচ্ছে ৷"
তবে গোয়েল বলেছেন যে, নতুন স্থানগুলির মধ্যে রামলীলা ময়দানকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি উদ্বেগের বিষয় ৷ কারণ এটি দিল্লি-6 এর কাছাকাছি অবস্থিত, যা পাইকারি বাজার ও ব্যবসায়ীক ব্যবস্থাপনা নিয়ে গঠিত একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র ৷ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রামলীলা ময়দানের আনুমানিক পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কমলা মার্কেট, চাউরি বাজার, নয়া বাজার, সদর বাজার, চাঁদনি চক, খারি বাওলি, লাজপত রায় মার্কেট, ভগীরথ প্লেস, কাশ্মীরে গেট, পাহাড়গঞ্জ, আজমেরি গেট এবং দরিয়াগঞ্জের মতো বাজারগুলি রয়েছে ৷
চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির দাবি, রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভের জেরে ব্যারিকেড বসানো, মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা এবং যান চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷ যার ফলে বিশেষ করে উৎসবের মরশুমে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের আসা-যাওয়া এবং পণ্য পরিবহন ব্যাহত হতে পারে ৷
এর পাশাপাশি, অল ইন্ডিয়া মোটর অ্যান্ড গুডস ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (AIMGTA) দিল্লি পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি লিখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলির তালিকা থেকে রামলীলা ময়দানকে বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ৷ 12 অক্টোবরের চিঠিতে তারা জানিয়েছে, রামলীলা ময়দানকে ঘিরে রয়েছে সব গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি বাজার ৷ এমনকি নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনও এর খুব কাছাকাছি অবস্থিত ৷ এখান থেকে নয়াদিল্লির দিকে যাওয়া প্রধান রাস্তাগুলির কানেকটর রয়েছে ৷
মোটের উপর সেন্ট্রাল দিল্লির বাইরে অর্থাৎ, শহরের বাইরে কোনও জায়গাকে অবস্থান-বিক্ষোভের জন্য নির্ধারিত করা হোক বলে দাবি করেছে এই দুই বাণিজ্যিক ও পরিবহণ সংস্থা ৷