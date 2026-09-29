লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের সফলভাবে উদ্ধার, মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থানীয়দের

লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের সফলভাবে উদ্ধার, মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থানীয়দের
Landslides in Lachen: 3-4 ফুট বরফের পুরু আস্তরণ জমে সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৷ বিকল্প পথ চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন ৷
Published : September 29, 2026 at 3:52 PM IST
গ্যাংটক, 29 সেপ্টেম্বর: টানা ভারী বর্ষণ, তুষারপাত ও একের পর এক ধস উত্তর সিকিমের পাহাড়ি শহর লাচেনে ৷ আর তার ফলে বিগত চারদিন ধরে সেখানে আটকে থাকা প্রায় 60 জন পর্যটককে অবশেষে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে । ভারতীয় সেনা, সিকিম সরকার, মংগন জেলা প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ ও নিরলস প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলামুক্ত পরিবেশে এই উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন হয় ।
গত ক'দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাত ও ধসের কারণে লাচেনমুখী প্রধান সড়কগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । মংগনের চাপতেনে বড় আকারের ধস নামায় মূল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় । পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে মংগনের জেলাশাসক অনন্ত জৈন এবং 115 আরসিসি গ্রিফ-এর অফিসার কমান্ডিং সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন । পরিদর্শনকালে জেলাশাসক অনন্ত জৈন বলেন, "আমরা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছি । পর্যটকদের নিরাপত্তা ও উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করতে প্রশাসন এবং যৌথ টিম দ্রুত সড়ক ও বিকল্প পথগুলো সচল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।"
মূল সড়ক ছাড়াও লাচুং ও জিরো পয়েন্ট হয়ে দোংক্যা লা দিয়ে বিকল্প পথ চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে প্রশাসন তৎপরতা শুরু করে । তবে দোংক্যা লা থেকে প্রায় 8 কিলোমিটার আগে 3-4 ফুট বরফের পুরু আস্তরণ জমে সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল । এর প্রেক্ষিতে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন ও গ্রিফ দ্রুত বরফ ও ধস সরানোর কাজ শুরু করে । সিকিম সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য এক বিশেষ সমন্বয় গড়ে তোলা হয় ।
মংগনের জেলাশাসক অনন্ত জৈন, মংগনের পুলিশ সুপার, পর্যটন চেয়ারম্যান নরগে লাচুংপা, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, লাচেন জুমসা এবং স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের যৌথ নেতৃত্বে উদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় । লাচেন থানার স্টেশন হাউস অফিসার ও তাঁর পুলিশ দল প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালান এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন ।
উদ্ধারের পর স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিপর্যয় সত্ত্বেও যৌথ প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতার ফলেই সকল পর্যটককে অত্যন্ত শান্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে গ্যাংটকের দিকে নিরাপদে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে । এই উদ্ধার অভিযানে প্রশাসনকে পূর্ণ মাত্রায় সহায়তা করেছে স্থানীয় বাসিন্দা ও নানা সংগঠন । লাচেন জুমসা এবং পিপন পথ পরিষ্কারের কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, তেল ও লজিস্টিক সুবিধা সুনিশ্চিত করেন । এছাড়া লাচেন হোটেল অ্যাসোসিয়েশন, ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন, লাচেন ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কমিটি ও লাচেন ইউথ ডেভেলপমেন্ট কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা দিনরাত পরিশ্রম করেন ।
দীর্ঘদিন পথ অবরুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও লাচেনের হোটেল মালিক ও লিজিং কোম্পানিগুলো মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আটকে পড়া পর্যটকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন । কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উদ্ধার হওয়া এক পর্যটক নির্মল শ্রীবাস্তব বলেন, "বিপদের দিনে লাচেনের স্থানীয় মানুষ ও হোটেল মালিকেরা আমাদের যেভাবে নিজেদের পরিবারের মতো বিনামূল্যে আশ্রয় ও খাবার দিয়ে আগলে রেখেছেন, তা আমরা কোনওদিন ভুলব না । তাঁদের এই আতিথেয়তা ও ভালোবাসা আমাদের মনে প্রচণ্ড সাহস জুগিয়েছে ।"
উদ্ধার অভিযান চলাকালীন পর্যটক ও উদ্ধারকারী দলের জন্য নিয়মিত চা ও খাবারের আয়োজনও অব্যাহত রাখা হয়েছিল । উদ্ধার করা সমস্ত পর্যটকদের গ্যাংটক থেকে আসা তাঁদের নিজ নিজ ট্রাভেল এজেন্সির গাড়িতে নিরাপদে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই পুরো অভিযানে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । বর্তমানে লাচেনমুখী রাস্তায় বিআরও ও গ্রিফ-এর কর্মীরা অবিরাম ধস সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ।
খুব শীঘ্রই পথ পুরোপুরি চলাচলের যোগ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, তবে সফরকারীদের উত্তর সিকিম ভ্রমণের আগে জেলা প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাম্প্রতিক আবহাওয়া ও রাস্তার খবর নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । দুর্যোগের সংকটকালে লাচেনবাসীর এই নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, একতা এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ ফের সিকিমের ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তার অনন্য নজির গড়ে তুলল ।