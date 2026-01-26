মানালিতে প্রবল তুষারপাত, 20 কিমি হেঁটে হোটেলে পৌঁছলেন পর্যটকরা

ETV Bharat / bharat

কুলু, 26 জানুয়ারি: প্রবল তুষারপাতে বিপর্যস্ত সিমলা-মানালি ৷ অন্যান্য রাজ্য থেকে কয়েক হাজার পর্যটক এই মুহূর্তে মানালিতে আছেন ৷ প্রবল তুষারপাতের কারণে রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে পড়েন বহু পর্যটক । অনেকেই প্রচণ্ড ঠান্ডায় রাস্তায় গাড়ির মধ্যেই রাত কাটান। পর্যাপ্ত খাবার বা পানীয় জল না-থাকায় অনেকই সমস্যায় পড়েন । কয়েকঘণ্টা যানজটে আটকে থাকার পর অনেক পর্যটকই মানালি থেকে পাটলিকুহালের দিকে 20 কিমি রাস্তা হেঁটে হোটেলে পৌঁছন ৷

অনেকে পর্যটক হোটেলেই আটকে পড়েন ৷ আবার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ, যে যাঁরা বাইরে বেরিয়েছিলেন, হোটেলে ফিরতে তাঁদের কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হয় ৷ মানালিতে তুষারপাতের পর কার্যত ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা ৷ যার জেরে পর্যটকরা নানারকম সমস্যায় পড়েছেন ৷ অভিযোগ, যানজট মোকাবিলা করতে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থাই নেয়নি ৷ যার জেরে পর্যটকরা ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। দিল্লি থেকে আসা জগদীশ কানওয়ার বলেন, "মানালি থেকে পাটলিকুহাল পৌঁছতে 24 ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থাই দেখা যায়নি। সর্বত্র যানবাহনের দীর্ঘ জ্যাম ছিল। আগামী দিনেও আবহাওয়া খারাপ হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পর্যটকদের মানালি যাওয়া একেবারেই উচিত নয় ।"

যদিও পাটলিকুহাল পর্যন্ত রাস্তা যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের ৷ যদিও মানালিতে কয়েক হাজার পর্যটকদের গাড়ি আটকে আছে বলে অভিযোগ ৷ এছাড়া বাইরের রাজ্য থেকেও যানবাহন প্রতিদিন মানালিতে আসছে তুষারপাত দেখতে। এমন পরিস্থিতিতে, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে, অনেক পর্যটককে মানালি থেকে পাটলিকুহাল পর্যন্ত 20 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে বলেও দাবি । আট থেকে 10 ঘণ্টা যানজটে আটকে রয়েছেন অনেকেই ৷

দিল্লি থেকে মানালিতে আসা পর্যটক দীপক বলেন, "আমি পরিবারের সঙ্গে মানালি বেড়াতে এসেছি । 23 জানুয়ারি আমরা তুষারপাত উপভোগ করেছি ৷ তবে 24 জানুয়ারি আমরা মানালি ছাড়তে চেয়েও পারিনি ৷ 25 তারিখ সকালে শেষ পর্যন্ত আমরা পায়ে হেঁটে মানালি থেকে বের হই ৷ বাচ্চা নিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যাই । আরও এগিয়ে, পরে আমরা একটি জিপ ভাড়া করি ৷ তারপর অনেক কষ্ট করে পাটলিকুহালে পৌঁছয় ৷"

মানালিতে যানজট এড়াতে পুলিশ জিয়া নামক স্থানে গাড়ি থামানোর পর সেগুলিকে পাটলিকুহালে পাঠানো হয়। যানজট মুক্ত করতে পুলিশ প্রতিনিয়ত কাজ করলেও রাস্তায় কয়েক ফুট উঁচু বরফ জমে থাকায় অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে এখনও মানালিতে আটকা রয়েছেন কয়েকশো মানুষ। কুলুর ডিসি তোরুল এস রবিশ জানিয়েছেন, 26 এবং 27 জানুয়ারি কুল্লুতে খারাপ আবহাওয়ার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে নির্দেশিকাও জারি করেছে ৷ আবহাওয়া পরিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত পর্যটকদের হোটেল থেকে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ তুষারপাতের জেরে সমস্যায় পড়তে পারেন পর্যটকরা। প্রশাসন জানিয়েছে, হোটেল মালিকদেরও উচিত সকল পর্যটকদের এ বিষয়ে সচেতন করা।

