মাথার দাম এক কোটির বেশি, গুলিযুদ্ধে নিহত শীর্ষ মাওবাদী নেতা গণেশ
ওড়িশার জঙ্গলে মাওবাদী নিকেশ অভিযান করে যৌথ নিরাপত্তাবাহিনী ৷ এই অভিযানে গুলিযুদ্ধে মৃত্যু হয় রাজ্যের শীর্ষ মাও নেতা গণেশ উইকের ৷
By PTI
Published : December 25, 2025 at 6:00 PM IST
ভুবনেশ্বর, 25 ডিসেম্বর: নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলিযুদ্ধে মৃত্যু হল অন্যতম শীর্ষ মাওবাদী নেতা গণেশ উইকের ৷ বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, ওড়িশার কান্ধামালের চাকাপাদ থানা এলাকার জঙ্গলে মাওবাদী নিকেশ অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী ৷ তাদের সঙ্গে গোলাগুলির লড়াইয়ে উইকে-সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এছাড়া আরেকটি অভিযানে দু'জন মাওবাদী প্রাণ হারিয়েছে ৷
এর আগে গত মঙ্গলবার, 23 ডিসেম্বর ওড়িশার মালকানগিরি জেলায় 22 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে ৷ তারপর এই মাওবাদী নিকেশ অভিযান হয় ৷ এই অভিযানের এক উচ্চাধিকারিক জানিয়েছেন, প্রশাসন সিপিআই (মাওবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গণেশ উইকের মাথার দাম ঘোষণা করেছিল 1.1 কোটি টাকা ৷ ওড়িশায় মাওবাদী সংগঠনের প্রধান ছিল সে ৷
A significant milestone towards Naxal-free Bharat.— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) December 25, 2025
In a major operation in Kandhmal, Odisha, 6 Naxalites, including Central Committee Member Ganesh Uike, have been neutralized so far.
With this major breakthrough, Odisha stands at the threshold of becoming completely free from…
এই ঘটনায় মাওবাদী-মুক্ত দেশ গড়ার বার্তা দিয়ে পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি লেখেন, "মাওবাদী-মুক্ত ভারত গড়ার পথে এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য ৷" তিনি জানান, ওড়িশা মাওবাদী-মুক্ত হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ৷ 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীরা সম্পূর্ণরূপে মুছে যাবে ৷"
সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷ তিনি লিখেছেন, "মাওবাদী-মুক্ত ভারতের নির্মাণের অভিযানে ওড়িশার এই সাফল্য উল্লেখযোগ্য ৷ কান্ধামাল জেলায় যৌথ অভিযানে মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গণেশ উইকে-সহ 6 জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ৷"
ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ନକ୍ସଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ଉଇକେ ସମେତ ୬ ଜଣ ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) December 25, 2025
ଆମର ସାହସୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ସଠିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି।…
পুলিশ সূত্রে খবর, ওড়িশায় মাওবাদী শীর্ষ নেতা গণেশ উইকে (69) তেলেঙ্গানার নালগোন্ডা জেলার চেন্দুর মণ্ডলের পুল্লেমালা গ্রামের বাসিন্দা ছিল ৷ গণেশের পরিচিতরা তাকে পাক্কা হনুমান্তু, রাজেশ তিওয়ারি, চামরু এবং রূপা নামেও চিনত ৷ বুধবার রাতে ওড়িশার বেলঘর থানা এলাকার গুম্মা জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু হয় ছত্তিশগড়ের 2 মাওবাদীর ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে চাকাপাদ থানা এলাকার জঙ্গলে ফের নতুন করে গুলিযুদ্ধ শুরু হয় ৷ এখানে গণেশ উইকে-সহ চারজন মাওবাদী নিকেশ হয় ৷
নিরাপত্তাবাহিনীর এক শীর্ষ কর্তা বলেন, "গুলিযুদ্ধে চার জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে একজন গণেশ উইকে (69) ৷" নিহত বাকি তিন জন মাওবাদীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ তাদের মধ্যে দু'জন মহিলা ৷
একটি সাংবাদিক বৈঠকে ডিজিপি ওয়াইবি খুরানিয়া বলেন, "বুধবার দু'জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে এবং সকালে চারজনকে নিকেশ করা হয়েছে ৷ মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের মৃত্যু ওড়িশা পুলিশের জন্য একটা বড় সাফল্য ৷ রাজ্যে মাওবাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "কান্ধামাল-গঞ্জাম জেলার সীমানায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে এটা অন্যতম বৃহৎ মাওবাদী নিকেশ অভিযান ৷ আমরা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ আমরা সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাই ৷"
গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে ওড়িশা পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের 20টি দল, সিআরপিএফ-এর 2টি এবং বিএসএফ-এর একটি- সব মিলিয়ে 23টি যৌথ নিরাপত্তাবাহিনীর দল চাকাপাদ থানা এলাকার জঙ্গলে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে নামে ৷ কান্ধামাল ও গঞ্জাম জেলার সীমানায় অবস্থিত রম্ভা জঙ্গলে এই অভিযান হয় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জায়গায় একাধিক গুলিযুদ্ধের খবর পাওয়া যায় ৷ পরে চারজন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয় ৷ তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ৷ সঙ্গে পাওয়া যায় দু'টি ইনসাস রাইফেল এবং একটি 0.303 রাইফেল ৷ গতকাল রাতে নিহত মাওবাদীরা বারি ওরফে রাকেশ এবং দালামের মাওবাদী সদস্য অমৃত ৷ দু'জনেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা ৷ তাদের দু'জনের মাথার দাম ছিল 23.65 লক্ষ টাকা ৷