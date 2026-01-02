তেলেঙ্গানা থেকে গ্রেফতার শীর্ষ মাও নেতা বার্সা দেবা
Published : January 2, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জানুয়ারি: ফের বড় ধাক্কা মাওবাদীদের জন্য ৷ দলের একমাত্র ব্যাটালিয়নের কমান্ডার বার্সা দেবাকে গ্রেফতার করল তেলেঙ্গানা পুলিশ। সূত্রের খবর, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড় এবং মহারাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জঙ্গলে আরও 15 জন সশস্ত্র মাওবাদীদের সঙ্গে তার গতিবিধি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ কড়া নজর রেখেছিল ৷ এরপরই অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে গোটা মাওবাদী দলটিকে পাকড়াও করে পুলিশ। এরা সকলেই দেবা'র নেতৃত্বে ব্যাটালিয়নে কাজ করছিল।
বার্সা দেবা বর্তমানে মাওবাদী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল বলে পুলিশের দাবি। দলের প্রধান টিপ্পিরি তিরুপতি ওরফে দেবজি এবং তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পাদক বাদে চোক্কারাও ওরফে দামোদরের পাশাপাশি দেবাও বর্তমানে দলে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। কয়েকদিন আগে মারেডুমিল্লিতে সংঘর্ষে শীর্ষ মাওবাদী নেতা হিডমার মৃত্যুর পর দেবার গ্রেফতারি পুলিশের বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ দেবা দলে হিডমার সমসাময়িক ছিল। দেবাও ছত্তিশগড় রাজ্যের সুকমা জেলার পুভার্তি গ্রামের বাসিন্দা ৷ হিডমারও আদি নিবাস ছিল এই পুভার্তি গ্রাম। এরা দু'জনেই প্রায় একই সময়ে মাওবাদী দলে যোগ দিয়েছিল বলে খবর। এরপর এরা দলের ব্যাটালিয়ন কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। পিএলজিএ-র কার্যক্রম কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
মাওবাদী দলের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশন (সিএমসি)-এর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করা পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)-এর কার্যক্রম প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। হিডমার মৃত্যুর পর পিএলজিএ বড় ধাক্কা খেয়েছিল, আর দেবা গ্রেফতার হওয়ার পর তা বিলুপ্তের পথে । প্রকৃতপক্ষে, মাওবাদী দলের কার্যক্রমের জন্য পিএলজিএ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি 1999 সালের 2 ডিসেম্বর পিপলস ওয়ার পার্টির তৎকালীন শীর্ষ নেতা নাল্লা আদি রেড্ডি ওরফে শ্যাম, এররা রেড্ডি সন্তোষ রেড্ডি ওরফে মহেশ এবং সীলম নরেশের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷
2004 সালের 21 সেপ্টেম্বর সিপিআই-পিপলস ওয়ারের যোগ হওয়ার পর পিজিএ রূপান্তরিত হয়ে পিএলজিএ-তে পরিণত হয়। সেই সময়ে, পিএলজিএ প্রায় 10-12 হাজার কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত আটটি ব্যাটালিয়ন এবং 13টি প্লাটুন নিয়ে মাওবাদী পার্টির জন্য বড় আকারের অভিযান পরিচালনা করত । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় ব্যাটালিয়নগুলি ধীরে ধীরে তাদের অস্তিত্ব হারায়। অবশেষে, হিডমার মৃত্যুর পর কেবল প্রথম ব্যাটালিয়নটিই অবশিষ্ট ছিল, যা এতদিন সামরিক অভিযানের মেরুদণ্ড ছিল। প্রায় দুই বছর আগে, তৎকালীন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিডমা দণ্ডকারণ্যের বিশেষ আঞ্চলিক কমিটির (ডিকেএসজেডসি) সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার পর দেবা এর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।