ভারতের সঙ্গে ফের জুড়ে যাবে সিন্ধু ! রাজনাথের দাবিতে কপালে ভাঁজ পাকিস্তানের
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দাবি করেছেন, আগামীদিনে সীমান্ত পরিবর্তন হতে পারে এবং সিন্ধু ভারতে ফিরেও আসতে পারে ।
By PTI
Published : November 24, 2025 at 12:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: দেশভাগ সত্ত্বেও ভারতের সভ্যতা সামাজিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত সিন্ধু ৷ এর সঙ্গে ভারতের সংযোগের বিষয়ে বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার বলেছেন, " সীমানা পরিবর্তন হতে পারে ৷ আগামী দিনে সিন্ধু ভারতে ফিরেও আসতে পারে ৷"
নয়াদিল্লিতে রবিবার সিন্ধি সম্প্রদায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "আদবাণীজি তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে, সিন্ধি হিন্দুরা, বিশেষ করে তাঁর প্রজন্মের লোকেরা এখনও ভারত থেকে সিন্ধুকে আলাদা করার বিষয়টি মেনে নেয়নি ৷" 1947 সালে অবিভক্ত ভারতের দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সিন্ধু নদীর কাছের সিন্ধু অঞ্চল তখন থেকেই পাকিস্তানের অংশ । রাজনাথ সিং বলেন, "শুধু সিন্ধু অঞ্চল নয়, সমগ্র ভারতে হিন্দুরা সিন্ধু নদীকে পবিত্র বলে মনে করত । সিন্ধু এলাকার মুসলমানরাও বিশ্বাস করতেন যে, সিন্ধুর জল মক্কার আব-এ-জমজম (পবিত্র জল) থেকে কম পবিত্র নয় ।"
রাজনাথের আরও বক্তব্য, "আদবাণীজি বলেছিলেন, 'আজ, সিন্ধু ভূমি ভারতের অংশ নাও হতে পারে, কিন্তু সভ্যতার দিক থেকে, সিন্ধু সর্বদা ভারতের অংশ থাকবে ।' যতদূর ভূমির কথা, সীমানা পরিবর্তন হতে পারে । কে জানে, আগামীদিনে সিন্ধু ভারতে আবার ফিরে আসতে পারে । সিন্ধু নদীকে পবিত্র মনে করে আমাদের সেইসব সিন্ধুর মানুষরা সর্বদা আমাদের নিজস্ব থাকবে ৷ তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা সর্বদা আমাদেরই থাকবে ৷" তবে রাজনাথ সিং যে বইটির কথা উল্লেখ করেছেন বা সেখান থেকে উদ্ধৃতি তুলেছেন সেই বইয়ের নাম উল্লেখ করেননি ।
2017 সালে তৎকালীন দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন লালকৃষ্ণ আদবাণী ৷ সেই সময় দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, সিন্ধু ছাড়া ভারত অসম্পূর্ণ ৷" আদবাণী 8 নভেম্বর, 1927 সালে সিন্ধু প্রদেশের (বর্তমানে পাকিস্তানে) রাজধানী করাচিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৷ তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, তাঁর জন্মস্থান আর ভারতের অংশ নয় । সেই প্রসঙ্গ তুলে রবিবার রাজনাথ সিং জানান, দেশভাগের পর সিন্ধু নদীর একটি বড় অংশ পাকিস্তানের অংশে চলে যায় ৷ সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায় । এরপরই তাঁর সংযোজন, "কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের কাছে সিন্ধু নদী, সিন্ধু অঞ্চল এবং সিন্ধিদের গুরুত্ব কমে গিয়েছে । এটি এখনও হাজার হাজার বছর আগের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ৷"
রাজনাথ আরও বলেন, "সিন্ধু শব্দটি ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সিন্ধি সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত।" জাতীয় সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করে রাজনাথ সিং জোর দিয়ে বলেন, "আজও মানুষ গর্বের সঙ্গে 'পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাত, মারাঠা' গান গায় ৷ তারা এই গান গাইতে থাকবে এবং চিরকাল গাইবে ৷ যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি ততক্ষণ গাইব ৷"