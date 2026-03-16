বঙ্গে শীর্ষ আমলাদের রাতারাতি রদবদল কমিশনের, রাজ্যসভায় ওয়াকআউট তৃণমূলের

বঙ্গে শীর্ষ আমলাদের রাতারাতি রদবদল কমিশনের, রাজ্যসভায় ওয়াকআউট তৃণমূলের
ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, নির্বাচন কমিশন রবিবার রাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, প্রধানসচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণ করেছে। তাই দল কমিশনের এই পদক্ষেপের বিরোধিতায় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করছে।
Published : March 16, 2026 at 5:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ আমলাদের 'রাতারাতি' রদবদলের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা। রাজ্যসভার শুরুতে তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও'ব্রায়েন বিষয়টি উত্থাপন করে জানান যে, নির্বাচন কমিশন রবিবার রাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণ করেছে। তাই তার দল কমিশনের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে এবং আজকে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করছে।
এই বিষয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তৃণমূল কংগ্রেসকে বলেন যে, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা এবং এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন যে নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সংসদে তার সিদ্ধান্ত উত্থাপনের কোনও মানে হয় না। তিনি বলেন যে এই ধরনের বিষয় উত্থাপন করা সংসদের সময়ের অপব্যবহার।
মুখ্যসচিবকে অপসারণ করা হয়েছে
কিরেন রিজিজু বলেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মান করা উচিত ৷ কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই নির্বাচন কমিশন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দুই শীর্ষকর্তাকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করে।
কমিশন 1993 ব্যাচের ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা (আইএএস) কর্মকর্তা দুষ্মন্ত নাড়িয়ালাকে রাজ্যের মুখ্য সচিব নিযুক্ত করেছে এবং জানিয়েছে যে নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্বাচন-সম্পর্কিত কাজ থেকে দূরে রাখা হবে। কমিশন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকেও তাঁর পদ থেকে অপসারণ করেছে। রবিবার রাতে রাজ্য সরকারকে পাঠানো এক চিঠিতে কমিশন 1997 ব্যাচের আইএএস কর্মকর্তা সংঘমিত্রা ঘোষকে স্বরাষ্ট্র ও পাহাড় বিষয়ক প্রধান সচিব হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।
কমিশন সচিব সুজিত কুমার মিশ্র স্বাক্ষরিত একটি চিঠি অনুযায়ী, "নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বদলি করা কর্মকর্তাদের নির্বাচন-সম্পর্কিত কোনও পদে নিয়োগ দেওয়া হবে না।" কমিশন জানিয়েছে যে, রাজ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে যে নির্দেশাবলী অবিলম্বে কার্যকর করা উচিত এবং সোমবার বিকাল 3টার মধ্যে কর্মকর্তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সম্মতি প্রতিবেদন পাঠানো উচিত।
পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক রদবদলের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের নির্বাচন কমিশনের রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) অনুশীলন নিয়ে ক্রমাগত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের কিছু অংশ বিশ্বাস করে যে নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ 23 এবং 29 এপ্রিল দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনা হবে 4 মে।