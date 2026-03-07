লোকসভার স্পিকারকে অপসারণের প্রস্তাবে এবার সই করবে তৃণমূলও
সোমবার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে নোটিশ দেবে বিরোধীরা ৷ বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবার তৃণমূলের সাংসদরাও স্বাক্ষর করবে বলে জানা গিয়েছে ৷
By PTI
Published : March 7, 2026 at 2:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 মার্চ: প্রথমে রাজি না-হলেও এবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করতে চলেছে তৃণমূল ৷ শনিবার তৃণমূল দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করবে।
সোমবার লোকসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে ৷ সেখানেই স্পষ্টভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগে বিরোধীরা অধ্যক্ষের পদ থেকে ওম বিড়লাকে অপসারণের প্রস্তাব তোলার জন্য একটি নোটিশ তালিকাভুক্ত করতে চলেছে ৷ রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সংসদে বক্তব্য রাখতে না-দেওয়ার জন্য এবং বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্যায়ে 8 জন সাংসদকে বরখাস্ত করার জন্য কমপক্ষে 118 জন বিরোধী সাংসদ অনাস্থার নোটিশ জমা দিয়েছিলেন ৷ যদিও সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা সেই নোটিশে স্বাক্ষর করেননি।
দলীয় সূত্রে খবর, সোমবার বিরোধীরা যে নোটিশ দিতে চলেছে সেখানে এবার তৃণমূলের সাংসদরাও স্বাক্ষর করবে ৷ যদি তৃণমূলের সাংসদরা অনাস্থা প্রস্তাবে যোগ দেন তবে মোট 147 জন সাংসদ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চলেছে ৷ নিয়ম অনুযায়ী, প্রস্তাবটি পেশ করার আগে অন্তত 14 দিন আগে নোটিশ দিতে হয়। ন্যূনতম 50 জন সাংসদের সমর্থন থাকলেই স্পিকারের অপসারণের প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এরপর ভোটাভুটি হবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে সংখ্য়াগড়িষ্ঠতার ভিত্তিতেই সেই ভোটাভুটি কার্যকর হবে ৷ তবে তৃণমূলের এই আচমকা সিদ্ধান্ত বদলে নয়া সমীকরণ দেখছে রাজনৈতিক মহল ৷ সামনেই বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোট ৷
পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর মতো বড় রাজ্যেও হবে ভোট ৷ দুই রাজ্যেই বর্তমান শাসকদল তীব্র বিজেপি বিরোধী ৷ তৃণমূলের এই সিদ্ধান্ত বদলের ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করছে, ভোটের আগে ফের ইন্ডিয়া জোটেই শান দিতে চাইছে তারা ৷ একই সঙ্গে, এই মুহূর্তে লোকসভায় তৃণমূলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে তৃণমূলের সম্মত হওয়ার পিছনে কার্যত অভিষেকেরই হাত রয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷