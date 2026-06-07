সোমে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বৈঠক, তৃণমূল সাংসদদের বিদ্রোহের আশঙ্কার আবহে দিল্লিতে মমতা

সোমে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বৈঠক, তৃণমূল সাংসদদের বিদ্রোহের আশঙ্কার আবহে দিল্লিতে মমতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন ৷ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন আপ প্রধান কেজরিওয়াল ৷ আগামিকাল 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বৈঠকে যোগ দেবেন নেত্রী ৷
By PTI
Published : June 7, 2026 at 8:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 জুন: দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হয়েছেন প্রথম বারের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন 58-60 জন বিধায়ক ৷ এবার কি সংসদীয় তৃণমূলের পালা ? এই আশঙ্কার মাঝে বিরোধী 'ইন্ডিয়া' ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি পৌঁছলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন এবং লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আগামিকাল, সোমবার দুপুর 12টায় রাজধানীতে কনস্টিটিউশন ক্লাব-এ এই বৈঠক হওয়ার কথা ৷ এদিকে শনিবারই দিল্লি পৌঁছেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
A few memorable moments from the meeting between Shri @ArvindKejriwal Ji, our Hon’ble Chairperson Smt @MamataOfficial and our National General Secretary Shri @abhishekaitc.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 7, 2026
When forces dedicated to justice and inclusive progress come together, the dream of a better India moves… pic.twitter.com/FeCvGfUBQ9
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস 80টি আসন পেলেও ফল ঘোষণার একমাসের মাথায় দলে ভাঙন ধরেছে ৷ গত 3 জুন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা চেয়ে 58 জন বিধায়ক বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র নাথ বসুর কাছে দাবি জানায় ৷ তাঁদের দাবি মেনে বিরোধী দলনেতা হন ঋতব্রত ৷ এই বিদ্রোহীরা রাজ্যের প্রকৃত বিরোধী দল বলে দাবি করেছেন ৷
এর মধ্যে দলের লোকসভা সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারকে লোকসভায় চিফ হুইপের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তিনিও প্রকাশ্যে দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন ৷ ইতিমধ্যে তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ বিধানসভা ভোটে দলের এই বিপর্যয়ের জন্য তিনি তৃণমূল নেত্রীকে সরাসরি দায়ী করেছেন ৷ এই আবহে আশঙ্কা, বিধানসভার পর সংসদেও তৃণমূলে ভাঙন ধরতে চলেছে ৷ লোকসভা ও রাজ্যসভার একাধিক বিধায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন ৷
এর মধ্যে রবিবার দুপুরেই দিল্লি পৌঁছন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ রাজধানীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সাংসদ কীর্তি আজাদ ৷ তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, তাঁদের সেটা করতে দিন ৷ তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না ৷ আমি দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ৷ আমি সবসময় তাঁর পাশে আছি এবং থাকব ৷ আমি মরে যাব কিন্তু দিদিকে ছেড়ে যাব না ৷"
এদিকে আগামিকালের ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠক নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ৷ তাঁর পোস্টটি নিয়ে আবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তৃণমূলের আরেক সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ আসন্ন 'ইন্ডিয়া জনবন্ধন' বৈঠকে 23টি রাজনৈতিক দল যোগ দেবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ সাংসদ আরও লিখেছেন, "আমাদের উদ্দেশ্য একটাই এবং সেটা পরিষ্কার ৷ ইন্ডিয়া ঐক্যবদ্ধ ৷ অনেক রাজনৈতিক দলই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই বৈঠকে যোগ দিতে মুখিয়ে রয়েছে ৷"
তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ার সময় টিভিকে'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে কংগ্রেস ৷ তখনই ইন্ডিয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান দল ডিএমকে'র প্রধান এমকে স্ট্যালিন জানিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে তিনি আগ্রহী নন ৷ তাই এই বৈঠকে ডিএমকে থাকবে না বলেই খবর ৷ আর যোগ দেবে না আম আদমি পার্টি ৷
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, "এমন অনেক রাজনৈতিক দল আছে, যারা এই বৈঠকে যোগ দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে ৷ তাদের নিজস্ব কারণ দর্শিয়েছে তারা ৷ তা সত্ত্বেও তারা মোদি সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করেছে ৷ মোদি সরকার লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, প্রতিদিন সংবিধান অবমাননা করছে, তদন্তকারী সংস্থাদের দিয়ে বিরোধী নেতাদের হামলা চালাচ্ছে, কোটি কোটি ভারতীয়ের জীবন যাত্রা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষের সংসার চালানোর খরচ ঊর্ধ্বমুখী, কয়েক লক্ষ তরুণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে ৷ এদিকে বিনিয়োগের কোনও পরিবেশই ভারতে নেই ৷ বিদেশি নীতির সঙ্গে ভারতের স্বার্থ আপস করছে ৷" 2029 সালের আগামী লোকসভা নির্বাচনই পাখির চোখ বিজেপি-বিরোধী এই শিবিরের কাছে ৷