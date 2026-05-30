'শাসক যখন জল্লাদ !' অভিষেক হেনস্থায় মন্তব্য মমতার, নিন্দায় সরব বিরোধীরা

'শাসক যখন জল্লাদ !' অভিষেক হেনস্থায় মন্তব্য মমতার, নিন্দায় সরব বিরোধীরা
দক্ষিণ 24 পরনগায় নিহত কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই ঘটনার প্রবল সমালোচনায় বিরোধীরা ৷
Published : May 30, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 30 মে: তৃণমূল সেনাপতি অভিষক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থার ঘটনায় বিজেপিকে ধিক্কার জানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে চরম হেনস্থার ঘটনায় নিন্দায় ঝড় উঠল সারা দেশে ৷ শনিবার বিকেলে দক্ষিণ 24 পরগনায় ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত দলেরই এক কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার পথে প্রবল জনরোষের মুখে পড়েন অভিষেক ৷ তাঁকে নিশানা করে পাথর, ডিম, ছোড়া হয় ৷
এই ঘটনার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় হেনস্থার ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখেন, "শাসকরাই খুনী হয়ে গিয়েছে ৷ বিজেপিকে ধিক্কা !" পাশাপাশি এই ঘটনার প্রবল সমালোচনা করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবরা ৷ এমনকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতা সুকান্ত মজুমদারও ৷
RULERS BECAME KILLERS- shame on you BJP https://t.co/DHNsnDAc9a— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 30, 2026
তিনি সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেন, "আমি এই ঘটনার নিন্দা করছি ৷ জনসাধারণের কাছে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন আইন-শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলে না নেন ৷ তৃণমূল এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন ৷"