অসম নির্বাচনে 17 জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল তৃণমূল
আগামী 9 এপ্রিল অসমে বিধানসভা নির্বাচন ৷ হিমন্ত বিশ্বশর্মার রাজ্যে ভালো রকম সংগঠন রয়েছে তৃণমূলের। প্রথম দফায় 17 জনের প্রার্থী তালিকা দিল জোড়াফুল শিবির ৷
Published : March 21, 2026 at 3:01 PM IST
গুয়াহাটি/কলকাতা, 21 মার্চ: আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ ছাব্বিশের অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে ঘাসফুল শিবির।
তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকা ও অনুপ্রেরণায় অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রথম পর্যায়ে মোট 17টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এত আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল বুঝিয়ে দিল, আগামী নির্বাচনে তারা রাজ্যে কাউকে বিনাযুদ্ধে জমি ছাড়তে নারাজ ৷
উত্তর-পূর্ব ভারতে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে দীর্ঘদিন ধরেই সচেষ্ট তৃণমূল কংগ্রেস। মেঘালয়, ত্রিপুরার পর অসমেও নিজেদের সংগঠন মজবুত করতে মরিয়া জোড়াফুল শিবির। 2026 সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল বিজেপি ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে কড়া টক্কর দিতে প্রস্তুত তারা ৷ সেই লক্ষ্যেই এবার তড়িঘড়ি প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচনী ময়দানে কার্যত একধাপ এগিয়ে রইল ঘাসফুল শিবির। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মতে, আগেভাগে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলে তাঁরা নিজেদের কেন্দ্রে জনসংযোগ ও প্রচারের জন্য অনেকটা বেশি সময় পাবেন।
প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অসমের বিভিন্ন জেলার 17টি আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই তালিকায় যেমন অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের জায়গা দেওয়া হয়েছে, তেমনই নতুন মুখের উপরও ভরসা রেখেছে দল।
All India Trinamool Congress released its first list of 17 candidates for Assam Assembly elections
— ANI (@ANI) March 21, 2026
- তালিকা অনুযায়ী, কোকরাঝাড় জেলার বাওখুংরি আসন থেকে লড়বেন উদংশ্রী নারজারি ৷
- ধুবড়ি জেলার বিলাসিপাড়া কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন মোমিনুর ইসলাম ৷
- গোয়ালপাড়া জেলার জলেশ্বর কেন্দ্র থেকে লড়বেন আরিফ আখতার আহমেদ।
- বঙ্গাইগাঁও জেলার অভয়াপুরী আসনে ঘাসফুল প্রতীকে লড়বেন কৌশিক রঞ্জন দাস।
- বাজালি জেলার বাজালি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে কল্যাণী কলিতাকে ৷
- কামরূপ জেলায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ৷ এই জেলার ছামারিয়া কেন্দ্র থেকে দুলু আহমেদ, বকো-ছায়গাঁও সংরক্ষিত (এসটি) আসনে ভোগলাল রাভা এবং পলাশবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে লড়বেন বিকাশ নাথ যোগী।
- অসমের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলিতেও তৃণমূল নিজেদের জমি শক্ত করার চেষ্টা করছে।
- নলবাড়ি জেলার বরক্ষেত্রী কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে আমিরুল ইসলামকে।
- তামুলপুর জেলার গোরেশ্বর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন রাজন চৌহান ৷
- দরং জেলার মঙ্গলদৈ আসনে লড়বেন হরেকৃষ্ণ ডেকা।
- জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে দল।
- ধেমাজি জেলার ধেমাজি (এসটি) সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী করা হয়েছে নরেন্দ্র কুমার পাও-কে।
- পাশাপাশি, উচ্চ অসমের তিনশুকিয়া জেলার ডিগবই কেন্দ্র থেকে লড়বেন জিতেন নাগ এবং মাকুম আসনে প্রার্থী হয়েছেন দিলীপ মোরান।
- বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাতেও সাংগঠনিক বিস্তার চাইছে তৃণমূল। তাই, কাছাড় জেলার উধারবন্দ কেন্দ্র থেকে লড়বেন তাপস দাস ৷
- কাছাড়েরই কাটিগড়া আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন ফজলুর রহমান লস্কর এবং সোনাই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শাহজাহান লস্কর।
দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই সমস্ত প্রার্থীদের আগামী নির্বাচনের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্যই এই প্রার্থীরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা অসমের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক মহলের মতে, সব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এই প্রার্থী তালিকা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে অন্যান্য আসনগুলির জন্যও দ্রুত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।