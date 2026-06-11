ফের পদত্যাগ তৃণমূল সাংসদের, রাজ্যসভা থেকে প্রকাশ চিক বরাইকের ইস্তফা
রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ এবার প্রকাশ চিক বরাইকের। সুখেন্দুশেখর রায় এবং সুস্মিতা দেবের পর তিনি তৃতীয়জন যে রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ৷
Published : June 11, 2026 at 11:30 AM IST
নয়াদিল্লি/আলিপুরদুয়ার 11 জুন: রাজ্যসভায় রইল বাকি 10 ৷ ফের রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন আরও এক সাংসদ ৷ সোমবার সুখেন্দুশেখর রায়, গতকাল সুস্মিতা দেব আর বৃহস্পতিতে প্রকাশ চিক বরাইক ৷ রাজ্যসভার তৃতীয় তৃণমূল সাংসদ হিসেবে ইস্তফা দিলেন আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের এই নেতা ৷ এর সঙ্গেই রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা 13 থেকে কমে হল 10।
এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণণের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্রে প্রকাশ চিক জানিয়েছেন, তিনি অবিলম্বে এই উচ্চকক্ষের সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ৷ চিঠিতে লেখা হয়েছে, "আমি এতদ্বারা রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করছি ৷ অনুগ্রহ করে তা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক।" এছাড়াও তিনি তাঁর কার্যকাল সময়ে পাওয়া সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য চেয়ারম্যান ও সচিবালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে আমার কার্যকালে যে সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি মহামান্য চেয়ারম্যান, মাননীয় ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং রাজ্যসভা সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"
আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের নিউল্যান্ডস চা বাগানের বাসিন্দা প্রকাশ চিক বরাইক। তিনি রাজ্যসভার সাংসদ থাকার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ছিলেন। প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, "ভোটে হেরেছে তৃণমূল। পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। রায় আমাদের পক্ষে নেই।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ পেয়ে আগামীতে উন্নয়নের জন্য কাজ করব।"
প্রকাশ চিক বরাইকের রাজনৈতিক জীবন
2023 সালে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকের পরিবার থেকে প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তিনি ৷ চা-বাগানের কোনও ব্যক্তিকে উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ করেছিল ৷ চা-বাগানের প্রকাশ চিক বরাইককে 2021 সালে অগস্ট মাসে আলিপুরদুয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি করা হয়। তারপর থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলে দলের একটা জায়গা করে নেন প্রকাশ চিক ৷ প্রকাশের হাত ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই শক্তিশালী আলিপুরদুয়ারে এমনটাই মনে করেছিল দল।
প্রকাশ চিকের ছাত্রজীবন
রহিমাবাদ ওয়ার্কার্স হাইস্কুল থেকে প্রাইমারির গণ্ডি পার হওয়ার পর কালচিনি হিন্দি হাইস্কুল থেকে 1999 সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন প্রকাশ চিক ৷ শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলেজ থেকে তিনি বি'কম পাশ করেন 2004 সালে। নিউল্যান্ডস চা-বাগানের বাসিন্দা প্রকাশরা দুই ভাই ৷ 2018 সালে গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হন বরাইক।
তাঁর পদত্যাগ নিয়ে আলিপুরদুয়ার লোকসভার সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে অনেকবার হেরেছি। 2021 সালেও ক্ষমতায় আমরা আসিনি। তখন আমাদের কেউ দল ছেড়ে যায়নি। আর তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে । তৃণমূল নেতারা চরম দুর্নীতি করেছে, জনতা ছাড়বে না ৷ তাই দল ও পদ ছেড়ে পালাচ্ছেন ।"
উল্লেখ্য, প্রকাশ্যে দলত্যাগ, তিক্ত অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতাদের পদত্যাগ পর্যন্ত নানা কারণে তৃণমূল কংগ্রেস অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। প্রবীণ তৃণমূল নেতা সুখেন্দু শেখর রায় তাঁর রাজ্যসভার আসন এবং দল থেকে পদত্যাগ করার পর থেকেই রাজ্যসভা থেকে দলত্যাগের যেন হিড়িক শুরু হয়েছে ।
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