ডিলিমিটেশন-এফসিআরএ নিয়ে লুকোচুরির অভিযোগ, জোড়া বিল রুখতে মোদিকে চিঠি ডেরেকের

ডিলিমিটেশন-এফসিআরএ নিয়ে লুকোচুরির অভিযোগ, জোড়া বিল রুখতে মোদিকে চিঠি ডেরেকের
ডিলিমিটেশন ও এফসিআরএ বিল পাস রুখতে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানানোর দাবি জানালেন মমতাপন্থী তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন ৷
Published : July 19, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: সংসদের বাদল অধিবেশনে ডিলিমিটেশন এবং এফসিআরএ-এর মতো ‘কালা কানুন’ নিয়ে আলোচনা করতে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আর্জি জানাল মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন ৷ তিনি সরকারের বিরুদ্ধে সংসদীয় রীতিনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখানোর অভিযোগ তুলেছেন ৷
এরই সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকার যদি তড়িঘড়ি কোনও পদক্ষেপ করে, তাহলে তার পরিণতি বিতর্কিত কৃষি আইনের মতো হতে পারে ৷ ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিঠিতে প্রবল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ আগামিকাল থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৷
অধিবেশনের জন্য প্রকাশিত সরকারি কাজকর্মের তালিকায় এই বিলটির কোনও উল্লেখ নেই ৷ কিন্তু এই বিষয়ে সরকারকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে নারাজ মমতা-পন্থী তৃণমূল ৷ অতীতের একটি উদাহরণ টেনে ডেরেক চিঠিতে লিখেছেন, 2019 সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার বিলটি নিয়ে একই রকম আচরণ করেছিল সরকার ৷ সেবার সকাল 11টা 18 মিনিটে সাংসদদের কাছে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট অফ বিজনেস পৌঁছনোর ঠিক 11 মিনিট আগে, অর্থাৎ সকাল 11টা 7 মিনিটে রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করে দেওয়া হয়েছিল ৷
ডিলিমিটেশনের মতো একটি বিষয় ভারতের শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ৷ এই প্রসঙ্গে মোদীকে তোপ দেগে ডেরেকের বক্তব্য, "এই ধরনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল আনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের লুকোচুরির কৌশল থেকে বিরত থাকা উচিত ৷"
চিঠিতে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, গত 16 এপ্রিল লোকসভায় 'দ্য কনস্টিটিউশন (131তম) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন (সংশোধনী) বিলের পাশাপাশি ডিলিমিটেশন বিলটি পেশ করেছিল কেন্দ্র ৷ কিন্তু গত 17 এপ্রিল প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিলটি খারিজ হয়ে যায় ৷
অন্যদিকে, বিদেশি অনুদান বা এফসিআরএ বিল নিয়েও চিঠিতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল ৷ গত 25 মার্চ লোকসভায় এই বিলটি পেশ করা হয়েছিল ৷ আগামী অধিবেশনে এটি বিবেচনা ও পাসের জন্য তালিকায় রাখা হয়েছে ৷ তৃণমূলের আশঙ্কা, এই বিলটি পাস হলে ভারতের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেবায় যুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি চরম ক্ষতির মুখে পড়বে ৷ এর ফলে দেশজুড়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত 54 হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেখানকার 6 কোটি পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে বলে চিঠিতে দাবি করা হয়েছে ৷
সমাজের উন্নয়নে কাজ করা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থাগুলির উপর অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতেই এই বিল আনা হচ্ছে বলে অভিযোগ ডেরেকের ৷ সংবিধানের 19 এবং 26 নম্বর অনুচ্ছেদকে রক্ষার দাবিও তুলেছেন তিনি ৷ পরিশেষে বিতর্কিত কৃষি আইনের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কড়া ভাষায় ডেরেক লিখেছেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল এমন কৃষি আইনের মতো আপনার সরকার আরও একটি কাউবয় আইন প্রণয়নে মেতে ওঠার আগে, আমি আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার অনুরোধ করছি ৷"