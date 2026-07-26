'পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পেলেট গান কার অনুমতিতে ?', সংসদে আলোচনার দাবি সাগরিকার

'পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পেলেট গান কার অনুমতিতে ?', সংসদে আলোচনার দাবি সাগরিকার
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফায় ককরোচরা বিক্ষোভ প্রত্য়াহার করেছে ৷ কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদ অব্যাহত ৷ বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের দমাতে ছররা বন্দুক কেন ? আলোচনার নোটিশ দিলেন সাগরিকা ৷
By PTI
Published : July 26, 2026 at 6:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: সিজেপি ও জেন z আন্দোলনের চাপে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এরপর শনিবার বিকেলে যন্তর মন্তর থেকে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ কিন্তু কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধীরা এতেই সন্তুষ্ট নয় ৷ 20 জুলাই 'সংসদ চলো' অভিযানে তরুণ পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ থেকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া, তাঁদের মারধর করা নিয়ে মোদি সরকারের কাছ থেকে জবাবদিহি চায় বিরোধীরা ৷
এই বিষয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে রাজ্যসভার মহাসচিবকে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷ তিনি 'প্রসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস'-এর 267 নম্বর রুলের আওতায় নিয়মিত সব কাজ বন্ধ রেখে পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে আলোচনার নোটিশ দিয়েছেন ৷
তিনি লিখেছেন, "'প্রসিডিওর অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ বিজনেস'-এর 267 নম্বর রুলের আওতায় এই বিষয়ে অবিলম্বে আলোচনা করতে দেওয়া হোক ৷" এই ইস্যুটিকে 'জাতীয় স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন ৷
নোটিশে সাগরিকা উল্লেখ করেছেন, "আমাদের দেশে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সাংবিধানিক ৷ কিন্তু এটা একটা গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ নিট ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে সম্প্রতি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলেন পড়ুয়ারা ৷ নিরাপত্তা বাহিনী তাঁদের নিশানা করে প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়েছে ৷"
পড়ুয়াদের ছত্রভঙ্গ করতে পেলেট গান বা ছররা বন্দুকের ব্যবহারেরও উল্লেখ করেন সাগরিকা ৷ এক পড়ুয়া এই ছররা বন্দুকের গুলিতে অন্ধ হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ 20 জুলাই অভিযানে পড়ুয়াদের দমন করতে ব়্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) ছররা বন্দুক ব্যবহার করে বলে অভিযোগ ৷ তবে, দিল্লি পুলিশ পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ এদিকে, আরএএফ এবং সিআরপিএফ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছে, সাদা পোশাকের লোকজনকে পড়ুয়াদের উপর লাঠি চালাতে দেখা গিয়েছে ৷ নিরস্ত্র তরুণ-তরুণীদের উপর এই আক্রমণ অত্যন্ত দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার ডেপুটি নেতা ৷ সাগরিকার প্রশ্ন, পেলেট গানের মতো প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি কে দিয়েছে ? কোন প্রোটোকল মেনে এই কাজ করা হয়েছে ? তিনি রাজ্যসভার মহাসচিবের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, 27 জুলাই সকাল 11টা, দুপুর 12টা এবং বেলা 2টোর সময় তালিকাভুক্ত সব কাজ বাতিল করে পড়ুয়াদের উপর দিল্লি পুলিশের অত্যাচার নিয়ে আলোচনা হোক ৷
একই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় তিনিও প্রশ্ন করেছেন, "দিল্লিতে পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে ছররা বন্দুক, লাঠি এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 19 বছরের সাহিল লোচাবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে ৷ ছররা বন্দুকের গুলিতে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত ৷ হয়তো একটি চোখে দৃষ্টিশক্তি হারাবে সে ৷ তার অপরাধ কী ? প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা শেষ হোক, এটা চেয়েছে বলে ? পড়ুয়াদের জন্য় স্বচ্ছ ভবিষ্যৎ দাবি করেছে বলে ?"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহকে ট্যাগ করে কংগ্রেস সাংসদের আরও প্রশ্ন, "পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পেলেট গানের মতো প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহারে আপনি অনুমতি দিয়েছেন ? আপনি যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে কে দিল ?" প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির দ্বিতীয় প্রশ্ন, "সাধারণ পোশাকে যারা লাঠি দিয়ে পড়ুয়াদের মারধর করছিল, তারা কারা ? পুলিশ আধিকারিক নাকি স্বেচ্ছাসেবী ? কে তাদের ঘটনাস্থলে মোতায়েন করেছিল ?" সবশেষে তিনি লিখেছেন, "দেশ জবাব চাইছে ৷"
গত সপ্তাহে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি-সহ পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রায় অচল ছিল সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ সোমবারও এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে ৷ এদিনই পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংসদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সংশোধিত বিল পেশ করবে মোদি সরকার ৷