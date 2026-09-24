তৃণমূলের প্রতীক মামলা: নিষ্পত্তির চূড়ান্ত সময়সীমা জানাতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

তৃণমূলের প্রতীক মামলা: নিষ্পত্তির চূড়ান্ত সময়সীমা জানাতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
SC on TMC name symbol row: তৃণমূলের নাম ও দলীয় প্রতীক ফ্রিজ করার পরই নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
By PTI
Published : September 24, 2026 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 সেপ্টেম্বর: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং 'জোড়া ফুল ও ঘাস' নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে দলেরই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কবে হবে ? এর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা জানাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও দলীয় প্রতীক ফ্রিজ করার পরই নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টে ৷ সেই মামলারই এদিন একপ্রস্থ শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে ৷ বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনের তরফে উপস্থিত আইনজীবী ডিএস নাইডুকে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের মালিকানা নিয়ে বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময়সীমা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। আগামী 28 সেপ্টেম্বর মমতার আবেদনের ফের শুনানির দিন ধার্য করেছে।
মমতার তরফে শুনানিতে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল ৷ তিনি 6 অক্টোবরের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা উপনির্বাচনের কথাও সেখানে উল্লেখ করেন ৷ তখন অবশ্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এরপরই সিব্বল বলেন, "ন্যায্যতার খাতিরে এই নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ চাইতে পারি না।" তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল, কারণ এটি নির্বাচন চলাকালীন করা হয়েছিল ৷ এর ফলে স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য মমতার কাছে আর কোনও দ্বিতীয় রাস্তা রইল না ৷"
প্রধান বিচারপতি বলেন, "সম্ভবত যা প্রয়োজন তা হল, নির্বাচন কমিশনকে একটি নির্দেশ দেওয়া, যেন তারা বিষয়টি নিয়ে দ্রুত শুনানি শুরু করে ৷ প্রতিদিনই কিছু সময় ধরে এর শুনানি করুক তারা ৷ যাদের কাছে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ বা নথি আছে, তা যেন কমিশনের সামনে পেশ করে ৷ তার উপর ভিত্তি করে কমিশন যেন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়।" এর আগে 21 সেপ্টেম্বর, শীর্ষ আদালত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের আবেদনের জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয়েছিল।
‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নামটি ব্যবহারে উভয় গোষ্ঠীকেই নিষিদ্ধ করার অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্তের পর নির্বাচন কমিশন দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে পৃথক নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করেছিল উপনির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য ৷ একই সঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, বিরোধের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতীকও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন দুই গোষ্ঠীর নেতাদের বক্তব্য শোনার পর নির্বাচন কমিশন জানায়, 1968 সালের নির্বাচনী প্রতীক (সংরক্ষণ ও বরাদ্দ) আদেশের বিধান অনুযায়ী বিষয়টির নিষ্পত্তি প্রয়োজন।