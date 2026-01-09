আইপ্যাক তল্লাশির বিরুদ্ধে শাহের দফতরে বিক্ষোভ, তৃণমূল সাংসদদের টেনে প্রিজন ভ্যানে তুলল দিল্লি পুলিশ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দফতরের সামনে তুলকালাম ৷ আইপ্যাক-অভিযানের প্রতিবাদে চলছিল ধর্না-বিক্ষোভ ৷ তৃণমূলের 8 সাংসদকে আটক করল দিল্লি পুলিশ ৷
নয়াদিল্লি, 9 জানুয়ারি: তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কলকাতা অফিসে বৃহস্পতিবার ইডির অভিযানকে ঘিরে শুক্রে তুলকালাম দিল্লির রাজপথ ৷ এদিন সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতরের সামনে তৃণমূলের 8 সাংসদ ধর্নায় বসেন ৷ প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান 40 মিনিট ধরে ৷
খবর পেয়েই দিল্লি পুলিশ সেখানে পৌঁছয় ৷ তাঁদের জোর করে তোলার চেষ্টা করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি । মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় । ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, কীর্তি আজাদ, বাপি হালদার, শতাব্দী রায়, সাকেত গোখলে, প্রতিমা মণ্ডল, শর্মিলা সরকার-সহ তৃণমূলের আট সাংসদ হাজির ছিলেন প্রতিবাদ-বিক্ষোভে । পুলিশ তুলতে এলে অমিত শাহের দফতরের সামনে শুয়ে পড়েন সাংসদ (মথুরাপুর) বাপি হালদার ৷ মহুয়া মৈত্র ও শতাব্দী রায়কে টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় ৷ পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ তাঁকেও চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
সাকেতকেও টেনে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ । আপাতত তাঁদের পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ধস্তাধস্তির সময় পুলিশের উদ্দেশে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, "আমাদের সাংসদদের গায়ে হাত দেবেন না । এখানে সাংসদদের সঙ্গে কী ঘটছে, তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ।"
এদিন তৃণমূলের আরেক সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, "আমরা বিজেপিকে পরাজিত করব । দিল্লি পুলিশ একজন নির্বাচিত সাংসদের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে, তা দেশ দেখছে ।" ইডি অভিযানের প্রতিবাদে বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনে জেতার জন্য তাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে পাঠায় । তারা গতকাল ইডির দল পাঠিয়েছে ৷ ভোটে শুধু জেতার জন্য নির্বাচনের সময় ইডি, সিবিআই-এর দল পাঠায়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি হবেই ৷"
তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, "ইডি ভুলভাবে অভিযান চালিয়েছে ৷ এটি অগণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনে জেতার একটি প্রচেষ্টা মাত্র । বিজেপি এই উপায়ে নির্বাচনে জিততে পারবে না ।"
এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল নেতারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে বিক্ষোভ করতে পারবে না ৷ জনসাধারণ তৃণমূলকে চিনে ফেলেছে ৷ তৃণমূলের নেতারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে মানুষ হাসবে ৷ একজন মুখ্যমন্ত্রী ইডি তদন্ত চালানোর সময় ফাইল ছিনিয়ে নিচ্ছেন, অথচ কোনও রাজনৈতিক কার্যালয়ে তল্লাশি চালানো হয়নি ৷ তৃণমূল নেতারা কয়লা কেলেঙ্কারিতে জড়িত ৷ তৃণমূল এবং দুর্নীতি সমার্থক ৷"