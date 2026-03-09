ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আলোচনা চেয়ে সংসদের দুই কক্ষে নোটিশ তৃণমূলের

ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আলোচনা চেয়ে সংসদের দুই কক্ষে নোটিশ তৃণমূলের
রাজ্যে এসআইআর করা হচ্ছে তার তীব্র বিরোধিতায় সরব হয়েছে তৃণমূল ৷ তার আঁচ এবার গিয়ে পড়ল লোকসভাতেও ৷
Published : March 9, 2026 at 2:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 মার্চ: SIR ইস্যুর আঁচ গিয়ে পড়ল এবার সংসদেও ৷ ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এই মর্মে আলোচনা করার জন্য সংসদের দুই কক্ষেই নোটিশ দিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা ইতিমধ্যেই রাজ্যসভা এবং লোকসভায় এই ইস্যুতে আলোচনার জন্য নোটিশ দিয়েছেন ৷
সোমবার থেকে লোকসভায় শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা ৷ সেই অধিবেশনের শুরুতেই এবার নাগরিকদের ভোটাধিকার নিয়ে আলোচনা চাইল তৃণমূল ৷ লোকসভায় দলের সাংসদ সৌগত রায় এই বিষয়ে বিতর্কের দাবিতে একটি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় সাংসদ নাদিমুল হক এবং সাকেত গোখলে বিধি 267-এর অধীনে একই ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে নোটিশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর ৷
পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ৷ যা তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল ৷ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ এমনকী SIR-এর অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধর্না অবস্থানে বসেছেন খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, বহু বৈধ ভোটারের নাম ইচ্ছেকৃতভাবে বাদ দিয়েছে কমিশন ৷ প্রায় 60 লক্ষ মানুষের নাম এখনও বিবেচনাধীন ৷ এই আবহে এবার ভোটাধিকার ইস্যুতে সংসদেও সরব হতে চাইছে তৃণমূল ৷ আর চলতি অধিবেশনে যাতে এই বিষয়ের উপর আলোচনা হয় তাই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷
যেভাবে রাজ্যে এসআইআর করা হচ্ছে তার তীব্র বিরোধিতায় সরব হয়েছে তৃণমূল। 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে 63.66 লক্ষেরও বেশি, অর্থাৎ ভোটারদের প্রায় 8.3 শতাংশ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে রাজ্যে ভোটার সংখ্যা প্রায় 7.66 কোটি থেকে কমে 7.4 কোটিতে নেমে এসেছে ৷ এছাড়াও, 60.6 লক্ষেরও বেশি ভোটারকে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিচারাধীন ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে ৷
এর অর্থ আগামী দিনে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে ৷ তার আগেই সংসদেও ভোটাধিকার বিষয়টি নিয়ে যেতে চাইছে তৃণমূল ৷ বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ সোমবার এই প্রস্তাব নিয়ে সরব হতে পারে তৃণমূল ৷ অন্যদিকে, লোকসভায় স্পিকার ওম বিড়লার অপসারণের দাবিতে বিরোধীদের প্রস্তাবও এদিন সংসদে পেশ করার কথা ছিল। যদিও এদিন দুপুরে লোকসভা মুলতুবি করে দেন অদ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷