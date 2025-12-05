বাংলাদেশে পুশব্যাক ! লোকসভায় স্পিকারের আসনের দিকে তেড়ে গেলেন শতাব্দী-মহুয়া

বাংলাদেশে পুশব্যাক ! লোকসভায় স্পিকারের আসনের দিকে তেড়ে গেলেন শতাব্দী-মহুয়া
বিজেপি নেতাদের পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত বলে তোপ দাগেন শতাব্দী ৷ সমালোচনায় সরব গেরুয়া শিবির ৷
By PTI
Published : December 5, 2025 at 6:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ে আলোচনার সময় সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল ও বিজেপি সাংসদরা ৷ শুক্রবার লোকসভায় এ প্রসঙ্গে সরব হন বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় ৷
তাঁর বক্তব্য চলাকালীন বাধা দেন বিজেপির সাংসদরা ৷ প্রতিবাদে মহুয়া মৈত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্পিকারের আসনের দিকে এগিয়ে যান লোকসভায় তৃণমূলের উপ-দলনেতা ৷ স্পিকারের জন্য নির্দিষ্ট মাইকের সাহায্যে বক্তব্য পেশ করতে থাকেন একদা বাংলা ছবির এই অবিসংবাদিত নায়িকা ৷ পরে অবশ্য আসনে ফিরে আসেন ৷ আরও পরে নিজের ভাষণে পাল্টা শতাব্দী-সহ তৃণমূলকে আক্রমণ করেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র ৷
এদিন জিরো আওয়ারে বাংলায় কথা বলা শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানো নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন শতাব্দী ৷ শুরুতেই তিনি দাবি করেন ওড়িশা থেকে সম্প্রতি এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে ৷ সে সময় সভা পরিচালনা করেছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ তেনেট্টি ৷ তিনি শতাব্দীকে তাঁর দাবি পেশ করতে বলেন ৷ তাঁর জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর বক্তব্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন শতাব্দী ৷
সে সময় বিজেপির সাংসদরা একাধিকবার বাধা দেন ৷ শেষমেশ মহুয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্পিকারের আসনের খুব কাছে চলে যান উপ-দলনেতা ৷ বিজেপির প্রবীণ সাংসদ জগদম্বিকা পাল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তৃণমূলের দুই মহিলা সাংসদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ পরে নিজেদের আসনে ফিরে আসেন শতাব্দী ও মহুয়া ৷ আসনে ফিরে ভাষণের শেষ দিকে শতাব্দী বলেন, "বাংলায় কথা বললে যদি বাঙালিদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবে হিন্দি-উর্দুতে কথা বলেন বলে বিজেপি সাংসদদেরও পাকিস্তানে পাঠানো উচিত ৷" এই কথায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেয় গেরুয়া শিবির ৷ নিজেদের আসনে বসেই কটাক্ষ করতে থাকেন শাসক-সাংসদরা ৷
এরপর বিজেপির তরফে বলতে ওঠেন পুরীর সাংসদ সম্বিত ৷ ওড়িশা থেকে বাংলার কাউকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়নি দাবি করে সম্বিত বাংলা ও ওড়িশার মধ্যে শতকের পর শতক ধরে চলে আসা সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন ৷ তাঁর কথায়, "ওড়িশার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক আজকের নয় ৷ বহু যুগ ধরে চলে আসছে ৷ বাঙালিদের আমরা নিজের ভাই বলে মনে করি ৷ যাঁরা বাংলায় কথা বলেন তাঁরা আমাদের আপন ৷ তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা রয়েছে ৷ কিন্তু ওড়িশার সরকার থেকে শুরু করে কোনও সাংসদ বা বিধায়কের রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি কোনও সহমর্মিতা নেই ৷ ওড়িশায় তাঁদের থাকার কোনও জায়গা নেই ৷"