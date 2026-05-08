চোর চোর স্লোগান ! বিমানের সহযাত্রীদের নামে অভিযোগ মহুয়ার

চোর চোর স্লোগান ! বিমানের সহযাত্রীদের নামে অভিযোগ মহুয়ার
কয়েকটি ভিডিয়োয় পোস্ট করে মহুয়ার দাবি, এভাবে চোর চোর বলা কোনও ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির ক্ষোভ প্রকাশের উপায় নয়, আসলে এটাই বিজেপির সংস্কৃতি ।
Published : May 8, 2026 at 12:37 AM IST
নয়াদিল্লি, 8 মে: সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি আসার সময় ইন্ডিগোর বিমানে হেনস্থার শিকার হয়েছেন বলে দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । তাঁকে লক্ষ্য করে কয়েকজন সহযাত্রী 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বলে দাবি সাংসদের ।
এক্স হ্যান্ডেলে করা একাধিক পোস্টে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন তিনি । পোস্টের সঙ্গে ভিডিয়ো আছে । তাতে বিমানের ভিতরের ছবি দেখা যাচ্ছে । নেপথ্যে থেকে কয়েকজন চোর চোর স্লোগান দিচ্ছেন । তারই মধ্যে একঝলক মহুয়াকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
ALERT! i travelled to Delhi today on official work to attend meeting of Parliamentary Standing Committee on Defence. Was on seat 1F on 6E 719. 4-6 men boarded in a group & leered at me & went to back of plane. When flight landed & before doors opened this is what they did &… pic.twitter.com/QE0SwrUY8I— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 7, 2026
কৃষ্ণনগরের সাংসদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ছ'টা নাগাদ এক্স হ্যান্ডেলে এ সংক্রান্ত প্রথম পোস্টটি করেন । সেখানে তিনি জানান, দিল্লিতে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে আসছিলেন । বিমান দিল্লি পৌঁছনোর পর একে একে যাত্রীরা বিমানের কেবিন থেকে নিজেদের ব্যাগ এবং অন্য জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ।
This is BJP culture. Why is anyone surprised? I ignored it & went to my mtng from airport. Then people forwarded me video which the Sanghis were “viralling”. That’s when I called it out. @IndiGo6E tells me they need a formal complaint. Which I am sending. pic.twitter.com/muAQxu7vPh— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 7, 2026
মহুয়ার আসন ছিল সামনের দিকে । তিনিও নিজের সঙ্গে থাকা ব্যাগ কেবিন থেকে বের করছিলেন । সে সময় বিমানের পিছন দিক থেকে বেশ কয়েকজন একসঙ্গে বলতে থাকেন, "চোর চোর..পিসি চোর । ভাইপো চোর । তৃণমূলের সবাই চোর !"
So here is the official complaint @IndiGo6E and @RamMNK @DGCAIndia - please inform me of action taken. Regards. (1/2) pic.twitter.com/93tRx6izp4— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 7, 2026
সে সময় মহুয়া অবশ্য কোনও উত্তর দেননি । পোস্ট থেকে জানা যায় বিমান থেকে নেমে তিনি সোজা বৈঠকে যোগ দিতে যান । পরে তাঁর কয়েকজন পরিচিত তাঁকে এই ভিডিয়োটি দেখান । এরপরই সাংসদ সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি প্রকাশ করেছেন । তাঁর দাবি, এভাবে চোর চোর বলা কোনও ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তির ক্ষোভ প্রকাশের উপায় নয়, আসলে এটাই বিজেপির সংস্কৃতি ।
একাধিক পোস্টে নিজের যাত্রা সম্পর্কে আরও বেশ কয়েকটি তথ্য় তিনি দিয়েছেন মহুয়া । পাশাপাশি ইন্ডোর কাছে তাঁর দাবি, কারা এভাবে বিমানের ভিতর স্লোগান দিচ্ছিল সেটা খুঁজে বের করা হোক । শুধ তাই নয় ওই ব্যক্তিরা যাতে আর কখনও বিমানে ভ্রমণ করতে না পারেন, করতে হবে সেই ব্যবস্থাও। পরে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে চিঠি লিখে সরকারিভাবে অভিযোগ জানান মহুয়া । সেই চিঠিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন । পাশপাশি সাংসদের অনুরোধ, তাঁর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল সেটা যেন তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় ।