SIR প্রক্রিয়ায় বিজেপির জন্য ভোট লুট ! জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশে অভিযোগ মহুয়ার

SIR প্রক্রিয়ায় বিজেপির জন্য ভোট লুট ! জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশে অভিযোগ মহুয়ার
TMC MP Mahua on Gyanesh Kumar: এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ৷ পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন মহুয়া ৷
Published : September 24, 2026 at 4:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 সেপ্টেম্বর: বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চালিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ বৃহস্পতিবার দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন মমতা-পন্থী তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷
গতকাল একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদনে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে অন্য দুই কমিশনারের মতের অমিলের কথা সামনে এসেছে ৷ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর সময় বিভিন্ন রাজ্যে নাম বাদ দেওয়া-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশি ৷ কিন্তু তাঁদের আপত্তিকে তোয়াক্কা না-করে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই হইচই পড়ে গিয়েছে দেশের রাজনীতিতে ৷
এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর বুধবারই কমিশনের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে দাবি করা হয়, সারা দেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সর্বসম্মত অবস্থানেই ছিল ৷
দেশের ভোটার তালিকায় সংশোধন থেকে শুরু করে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ পুরো বিরোধী শিবির ৷
রক্ষাকবচ ধোপে টিকবে না
এদিন দিল্লিতে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় অভিযোগ জানানোর পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সরাসরি 'চোর' বলে কটাক্ষ করেন ৷ তিনি বলেন, "2023 সালে মোদী সরকার আইন করে নির্বাচন কমিশনকে যে রক্ষাকবচ দিয়েছিল, তা এক্ষেত্রে কোনওভাবে প্রযোজ্য হবে না ৷ কারণ, জ্ঞানেশ কুমার নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করেছেন ৷ অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সান্ধু এবং জোশী লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে জ্ঞানেশ কুমারের কাজ অবৈধ ৷ তাঁদের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"
জ্ঞানেশ কুমারের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ
সাংবাদিকদের কাছে মহুয়া অভিযোগ করেন, "নতুন ভোটারদের জন্য নির্ধারিত 6 নম্বর ফর্মে বেআইনিভাবে একটি নতুন প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে, আবেদনকারীর বাবা, মা বা ঠাকুরদার নাম 2002 সালের ভোটার তালিকায় ছিল কি না ৷ আইন সংশোধন না-করে এই ধরনের প্রশ্ন যোগ করা যায় না ৷" পাশাপাশি, এসআইআর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের 33 লক্ষ ভোটারের অধিকার বাতিলের যে আর্জি জানানো হয়েছিল, সেই বিষয়েও অন্য দুই কমিশনার সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ কারা এই আপিল করেছিল, তার কোনও উত্তর কমিশনের কাছে নেই ৷
ভোটার তালিকা কারচুপির ক্ষেত্রে কমিশনের ডিজি আইটি সীমা খান্নার সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার যোগসাজশ করেছিলেন বলেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ মহুয়ার বক্তব্য, ব্লকে ব্লকে থাকা বিএলও বা ইআরও-দের ক্ষমতা খর্ব করে পিছনের দরজা দিয়ে সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়েছিল ৷ কোনও বৈধ ভোটার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় আধিকারিক তা সিস্টেম থেকে অনুমোদন করলেও, পিছনের দরজা দিয়ে সেই নাম কেটে দেওয়া হয়েছে ৷
একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রসঙ্গে মহুয়ার অভিযোগ, কমিশনের অন্দরে জ্ঞানেশ কুমার সংখ্যালঘু ছিলেন ৷ তিনজন কমিশনারের মধ্যে বাকি দু'জন তাঁর বিপক্ষে ছিলেন ৷ তাই তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্ত কোনওভাবে নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না ৷ এটি একটি ভুয়ো এবং বিকৃত সিদ্ধান্ত বলে তোপ দেগেছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ ৷ একনায়কতন্ত্রের কায়দায় কাজ করার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে এই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল বলে স্পষ্ট জানিয়েছে মমতা তৃণমূল শিবির ৷
এদিন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, "দেশের ভোটার তালিকা সংশোধন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কার্যপদ্ধতি ও তাঁর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলি শুধুমাত্র বিজেপিকে সন্তুষ্ট করা ছিল প্রধান লক্ষ্য ৷ তা দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ আজ লোকসভার সংসদ সদস্য মাননীয়া মহুয়া মৈত্র জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দিলেন ৷ বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে ভোট লুঠ করেছে বিজেপি ৷ ধিক্কার জানাই এই জনবিরোধী সরকারকে ৷"