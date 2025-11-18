অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় সিবিআই'কে চার্জশিট পেশের নির্দেশ, লোকপালের বিরুদ্ধে আদালতে মহুয়া

অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় সিবিআই'কে চার্জশিট পেশের নির্দেশ, লোকপালের বিরুদ্ধে আদালতে মহুয়া
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছিল 2023 সালে ৷ সেই মামলায় চার্জশিট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে লোকপাল আদালত ৷
Published : November 18, 2025 at 2:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 নভেম্বর: অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় লোকপাল আদালত সিবিআই'কে চার্জশিট দাখিলের ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ লোকপালের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ আগামী 21 নভেম্বর মামলার শুনানি হবে ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি অনীল খেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের বেঞ্চে একটি মুখ বন্ধ খামে লোকপালের নির্দেশ পেশ করা হয়েছে ৷
2023 সালে কৃষ্ণনগর লোকসভার তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেছেন ৷ এই গুরুতর অভিযোগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ৷ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগটি সংসদের এথিক্স কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন অধ্যক্ষ ৷
ওই বছরের শীতকালীন অধিবেশনে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ধ্বনি ভোটে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের প্রস্তাব পাশ হয় লোকসভায় ৷ 8 ডিসেম্বর অধ্যক্ষ ওম বিড়লা মহুয়া মৈত্রকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করেন ৷ মহুয়ার বিরুদ্ধে 495 পাতার রিপোর্ট পেশ করে লোকসভার এথিক্স কমিটি । সংসদ থেকে বহিষ্কারের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷
বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অভিযোগ করেছিলেন, শিল্পপতি গৌতম আদানি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে মহুয়া মৈত্র লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছেন ৷ এর জন্য তিনি ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির কাছ থেকেও ঘুষ নিয়েছিলেন ৷ দুবাই থেকে তাঁর সংসদীয় অ্যাকাউন্টে 47 বার লগ-ইন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে ৷ হিরানন্দানির নির্দেশেই দুবাই-ভিত্তিক এক ব্যবসায়ী পরিবারের কাছ থেকে ঘুষ এবং সুবিধার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেছিলেন মহুয়া ৷
গত 12 নভেম্বর লোকপাল এই মামলায় সিবিআই'কে চার্জশিট পেশের ছাড়পত্র দেয় ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে মহুয়া আদালতে আবেদন জানিয়েছেন, এই নির্দেশ ভুল ৷ এই নির্দেশের মাধ্যমে লোকপাল আইনের বিরোধিতা করা হচ্ছে এবং স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়ার নীতি সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন হয়েছে ৷
সাংসদ অভিযোগ করেন, 'অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন' মামলার তদন্তে তাঁর কাছ থেকে নথিপত্র চাওয়া হয় ৷ তাঁর বক্তব্য জানাতে বলা হয় ৷ কিন্তু পরে সেই সবকিছু অগ্রাহ্য করে আগেভাগে লোকপাল আইনের আওতায় চার্জশিট পেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয় ৷ তাঁর কাছে থেকে পাওয়া নথি ও তাঁর বক্তব্য শুনানির জন্য উপযুক্ত নয় এবং পরবর্তী ধাপে সেগুলি বিবেচনা করা হতে পারে বলে জানিয়েছে লোকপাল ৷ মহুয়ার পাল্টা অভিযোগ, লোকপাল মহুয়ার বক্তব্য ও জমা দেওয়া নথি খতিয়ে না দেখে চার্জশিট ছাড়পত্রের নির্দেশ দিয়েছে ৷ এতে লোকপাল শুধু 'তদন্তের রিপোর্টে রাবার স্ট্যাপ' দেওয়ার ভূমিকা পালন করেছে ৷ তিনি লোকপালের এই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন ৷
সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর লোকসভা থেকে মহুয়াকে প্রার্থী করে তৃণমূল ৷ বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির অমৃতা রায়কে পরাজিত করে ফের জয়ী হন মহুয়া ৷