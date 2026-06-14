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কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে তৃণমূলের 'বিদ্রোহীদের' বৈঠক, ভাঙন রুখতে স্পিকারের দ্বারস্থ সাগরিকা-কীর্তি

তৃণমূলের সংসদীয় রাজনীতিতে নয়া মোড় ৷ একদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে বৈঠকে বসলেন তৃণমূলের বিদ্রোহীরা ৷ অন্যদিকে ভাঙন রুখতে স্পিকারের দ্বারস্থ সাগরিকা-কীর্তি ৷

West Bengal Politics
(বাঁদিক থেকে) সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাগরিকা ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ANI

Published : June 14, 2026 at 6:27 PM IST

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নয়াদিল্লি, 14 জুন: তৃণমূলের সংসদীয় দলের ভাঙন ঘিরে ভরপুর নাটক দিল্লিতে ! একদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে যখন একজোট হয়ে বৈঠক করছেন দলেরই বিদ্রোহী সাংসদরা, সেই সময় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বাড়িতে পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আস্থা রাখা দুই সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ও কীর্তি আজাদ ৷

এদিন লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ রায়ে জানিয়েছে, কোনও ভাঙন হতে পারে না ৷ মহারাষ্ট্রে যা হয়েছে, তা ঠিক হয়নি ৷ আশা করি, মাননীয় স্পিকার আইন অনুযায়ী কাজ করবেন ৷ আমাদের আবেদন তিনি গ্রহণ করেছেন ৷ আমরা নথি জমা দিয়েছি ৷"

অন্য়দিকে রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, "যাঁরা দল ভাঙতে চাইছেন, তাঁরা সফল হবেন না ৷ এভাবে যাঁরা ভাঙতে চেষ্টা করছেন, একজোট হতে চাইছেন ৷ এভাবে হতে পারে না ৷" এদিকে রবিবার দুুুপুর থেকে একে একে লোকসভার তৃণমূল সাংসদরা আসতে থাকেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে ৷ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শতাব্দী রায়-সহ অনেকেই হাজির হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

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TRINAMOOL CONGRESS CRISIS
TMC CRISIS
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তৃণমূল কংগ্রেস
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