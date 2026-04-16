মহিলা সংরক্ষণ 'ছদ্মবেশী', রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; বিজেপিকে আক্রমণ তৃণমূলের
তিনটি বিল পাশ করিয়ে সংসদে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে চায় বিজেপি সরকার ৷ এই প্রক্রিয়ার নেপথ্যে অন্যকিছু রয়েছে, তোপ দাগল তৃণমূল ৷
Published : April 16, 2026 at 7:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 এপ্রিল: মহিলা সংরক্ষণ বিল আসলে বিজেপি সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার একটা ছদ্মবেশ মাত্র ! কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করে বলেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ বিজেপি সরকার মহিলাদের সংরক্ষণ বিল নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করছে কেন, দলের তরফে প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷
কাকলি বলেন, "আমাদের তো রাজ্যসভা, লোকসভায় মহিলারা আছেন ৷ আপনারা কেন দিচ্ছেন না ? কারণ, আপনাদের পিছনের চিন্তাটা অন্য, কিন্তু সামনে আপনারা অন্য কিছু আনছেন ৷" লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল 41 শতাংশ মহিলা প্রার্থী দিয়েছে ৷ আর বিজেপি দিয়েছে মাত্র 14 শতাংশ, পরিসংখ্যান তুলে ধরেন সাংসদ ৷ তাঁর প্রশ্ন, "আপনারা কেন 33 শতাংশ দেননি ? এটা ছদ্মবেশী আইন ৷ 50 শতাংশ দিলে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব ৷"
বৃহস্পতিবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনে তিনটি বিল পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সংবিধান (131 তম সংশোধনী) বিল, 2026 এবং ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল 2026 পেশ করেন ৷ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিলটি উত্থাপন করেন ।
এই তিন বিল পাশ করানো এবং দেশজুড়ে আসন পুনর্বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে সংসদে 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করতে চায় বিজেপি সরকার ৷ যদিও এখনই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বাস্তবায়িত হবে না ৷ এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনে ৷
এদিন সকাল থেকে বিতর্ক শুরু হয় ৷ লোকসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে জানান, প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন কমিশন বা আসন পুনর্বিন্যাসের জন্য কমিশন ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতোই স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে ৷ তিনি আরও জানান, এই তিনটি বিলই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ আসন্ন বিধানসভা ভোটগুলিকে প্রভাবিত করতে চায় বিজেপি ৷
গত 9 এপ্রিল অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 23 এপ্রিল তামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার ভোট ৷ আর বাংলায় দ্বিতীয় দফা 29 এপ্রিল ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷ ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে এখন নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে ৷ এরই মধ্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আগামিকাল বিকেল 4টের সময় এই বিলগুলি নিয়ে ভোটাভুটি হবে ৷ ভোটের আবহে প্রচার ছেড়ে বিরোধী দলের সব সাংসদ এই বিতর্কে হাজিরা দিতে পারেননি ৷
এই প্রসঙ্গে বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, "সরকার এর আগে কেন বিলগুলি পেশ করলেন না ? এই বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে এখনই তাড়াহুড়ো করার কী আছে ? মহিলা সংরক্ষণ শুধু একটা ছদ্মবেশ ৷ এর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বদলে ফেলতে চায় বিজেপি সরকার ৷ এর ফলে গণতন্ত্রের ক্ষতি হবে ৷"
মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে মোদি সরকারকে তিনি হাথরস, উন্নাও এবং কাঠুয়ায় ধর্ষণের ঘটনাগুলি মনে করিয়ে দেন ৷ তিনি বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে এখন এত সক্রিয় কেন (মোদি সরকার)? আমাদের রাজ্যে 33 শতাংশ নয়, 41 শতাংশ আসনে মহিলারা রয়েছেন ৷ রাজ্যে মহিলা মন্ত্রী আছেন ৷ আমরা 50 শতাংশ সংরক্ষণ চাই ৷" সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের সদর কার্যালয়ে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য সাংসদরা ৷ তাঁর অভিযোগ, প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন কমিশনও 'স্বৈরাচারী কমিশন' হয়ে যাবে ৷