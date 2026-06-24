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প্রতিপক্ষকে ডিম ছুড়বে আর শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেবে না; মিড-ডে-মিল বিতর্কে বিজেপিকে তোপ ডেরেকের

বাজেটে কলকাতার শিশুদের মিড-ডে-মিল খাওয়ানোর ভার ইসকনের উপর দেওয়ার পর থেকেই তুঙ্গে উঠেছে বিতর্ক ৷ এরই মধ্যে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে নিশানা করল তৃণমূল ৷

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তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়ে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 24, 2026 at 10:35 AM IST

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নয়াদিল্লি, 24 জুন : মিড-ডে-মিলে ডিম 'না-দেওয়া' নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন ৷ এক্স হ্যান্ডেলে ডেরেকের কটাক্ষ, "এটাই বিজেপি ৷ এরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দিকে ডিম ছুড়বে কিন্তু শিশুদের পাতে ডিম দেবে না ৷ তাদের পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত করবে ৷" এভাবে বিজেপি বাংলায় 'নিরামিষবাদ' চাপিয়ে দিতে চাইছে বলেও মনে করেন ডেরেক ৷

বাংলায় বিজেপি এলে মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে ৷ মাংসের উপর বিধিনিষেধ আরোপ হবে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই এই মর্মে প্রচার করে এসেছে তৃণমূল ৷ সেই প্রচারকে অকেজো করতে বিজেপির একাধিক প্রার্থী থেকে নেতারা হাতে মাছ নিয়ে প্রচার করেছেন ৷ তৃণমূলকে ভুল প্রমাণ করতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে মাছ-মাংসও খেয়েছেন ৷

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ডেরেকের সোশাল পোস্ট (ছবি: ডেরেকের এক্স হ্যান্ডেল)

বিধানসভার ফলাফল প্রকাশের পরও মাছ খেয়েই উৎসব করেছে গেরুয়া শিবির ৷ এদিনের পোস্টে সে কথা মনে করিয়ে ডেরেক লেখেন, "প্রচারের সময় মাছ খাওয়ার তামশা করে এখন বিজেপি তাদের গুজরাত জিমখানা খুলে ফেলেছে ৷ বাংলার বিজেপি সরকার নিজেদের কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ " পোস্টের একদম শেষে তিনি লেখেন নিরমিষবাদ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতাকে বাংলা খারিজ করছে ৷

সোমবার রাজ্য় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, কলকাতার পড়ুয়াদের মিড-ডে-মিল খাওয়ানোর ভার এখন থেকে ইসকনকে দেওয়া হচ্ছে ৷ পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই কাজ শুরু হয়েছে ৷ তখন থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত ৷ অনেকের প্রশ্ন- তাহলে কি এখন থেকে আর ডিম মিলবে না মিড-ডে-মিলে ৷ বাজেট পেশের পরই ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইসকনের সঙ্গে ৷

মুখপাত্র রাধারমণ দাসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল পড়ুয়াদের পাতে ডিম থাকবে কি না ৷ সরাসরি জবাব এড়িয়ে তিনি বলেন, "সোয়াবিন, পনির, রাজমায় ডিমের থেকেও বেশি প্রোটিন থাকে ৷ সেই সঙ্গে, আমরা খাঁটি ঘি, তেল ব্যবহার করি ৷ সুতরাং প্রোটিনের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না ৷ বাংলার ক্ষেত্রে ভাতটাই আমরা রাখব ৷ উত্তরভারতে আমরা রুটি ভাত, মহারাষ্ট্রে রুটি, ইডলি দিয়ে থাকি আমরা ৷"
এরপর দিন মানে মঙ্গলবার খোদ স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মনও জানিয়েদেন ডিম-ই একমাত্র পুষ্টির উৎস তা নয় ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "শুধুমাত্র ডিমেই পুষ্টি রয়েছে, এমন ধারণা ঠিক নয় । পৃথিবীর একটা বড় অংশের মানুষ নিরামিষ খাবার খেয়েই জীবনযাপন করেন ।" যদিও নিজের বক্তব্যের কোনও অংশে মন্ত্রী বলেননি মিড-ডে-মিল থাকবে না ৷ এমনই আবহে আক্রমণ শানালেন ডেরেক ৷

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