20 জনের সদস্য পদ খারিজ বিচারাধীন, ভোট দিতে দেবেন না: ওম বিড়লাকে চিঠি অভিষেকের
20 Rebel TMC MPs Disqualification: তৃণমূলের টিকিটে জিতে এনসিপিআই-তে যাওয়া 20 জন সাংসদের ভোট দেওয়া রুখতে অধ্যক্ষকে চিঠি দিলেন দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : November 29, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: সংসদের বিশেষ অধিবেশনের ঠিক আগের দিন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে লেখা তৃণমূলের চিঠি সামনে এল ৷ আগামিকাল সোমবারই সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ হবে সীমানা পুনর্বিন্যাস সংবিধান সংশোধনী বিল ৷ এই বিলের ভোটাভুটিতে যাতে তৃণমূলের টিকিটে জিতে এনসিপিআই-তে যাওয়া 20 জন সাংসদ অংশগ্রহণ করতে না পারেন, সেই অনুরোধ জানিয়ে অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সোমবার থেকে 3 ডিসেম্বর পর্যন্ত লোকসভার বিশেষ অধিবেশনের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ৷ এদিকে তৃণমূলের প্রতীকে জিতে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) দলে যোগ দেওয়া এই 20 জন সাংসদ এখনও সংসদের খাতায়-কলমে তৃণমূলেরই সাংসদ হিসাবে রয়েছেন ৷ তাঁদের এনসিপিআই সাংসদ হিসাবে স্বীকৃতি দেননি অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷
28 নভেম্বর লেখা ওই চিঠিতে তৃণমূল সাংসদ উল্লেখ করেছেন, তাঁদের লোকসভা থেকে সদস্যপদ খারিজের মামলাটি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি ও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে ৷ তিনি একই সঙ্গে ওই সংসদের অন্দরে ওই সাংসদদের জন্য পৃথক বসার বন্দোবস্ত অবিলম্বে পর্যালোচনা করার অনুরোধও জানিয়েছেন ।
চিঠিতে অভিষেক জানিয়েছেন, তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত 20 জন সাংসদ 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া' বা এনসিপিআই-তে মিশে যাওয়ার দাবি করেছেন ৷ সেই দাবির ভিত্তিতে লোকসভায় তাঁদের আলাদা বসার জায়গাও দেওয়া হয়েছে ৷ অথচ এই সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন সেই 19 জুন থেকেই স্পিকারের দফতরে অমীমাংসীত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷
অভিষেকের কথায়, ‘‘লোকসভার সরকারি ওয়েবসাইটে এখনও তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা 28 বলেই দেখানো হচ্ছে ৷ এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া ওই 20 জন সাংসদও সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ৷’’ ফলে খাতায়-কলমে তাঁরা এখনও তৃণমূলেরই সাংসদ ৷ আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে ওই 20 জনের ভোটাধিকার নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছেন তৃণমূল নেতা ৷
তাঁর যুক্তি, যেখানে সদস্যপদ খারিজের মামলা বিচারাধীন, সেখানে তাঁদের 'সীমানা পুনর্বিন্যাস সংবিধান সংশোধনী বিল'-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দিলে গোটা প্রক্রিয়াটিই প্রভাবিত হতে পারে ৷ এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রের শাসকদলের একটি বিশেষ বিলের কথাও উল্লেখ করেছেন অভিষেক ৷
চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়ায় আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, সংবিধানের 131তম সংশোধনী বিলের ভোটাভুটিতে ওই সাংসদদের ভোট গণনা করা হতে পারে ৷ ওই বিল পাশ করাতে সরকারের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ৷’’ রাজনৈতিক মহলের মতে, ওই বিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করতেই দলবদলু সাংসদদের ভোট ব্যবহারের চেষ্টা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে তৃণমূল ৷
চিঠিতে সংবিধানের দশম তফসিল বা দলত্যাগ বিরোধী আইনের ব্যাখ্যাও তুলে ধরেছেন মমতা-পন্থী সাংসদ অভিষেক ৷ তিনি স্পিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সংবিধানের দশম তফসিলের 2(1) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোনও নির্বাচিত সাংসদ যে দলের প্রতীকে প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছেন, তিনি সেই দলেরই সদস্য হিসেবে গণ্য হন ৷ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, জুন মালিয়া-সহ ওই 20 জন সাংসদই তৃণমূলের প্রতীকে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ৷ চলতি বছরে বিধানসভা নির্বাচনে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার যে দাবি তাঁরা করছেন, তা এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই বিচার করতে হবে ৷
মূল দল এবং পরিষদীয় দলের পার্থক্যও স্পিকারের কাছে স্পষ্ট করেছেন অভিষেক ৷ দশম তফসিলের 4 নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "মূল রাজনৈতিক দল অন্য কোনও দলের সঙ্গে মিশে গেলেই একমাত্র এই অনুচ্ছেদের সুরক্ষা পাওয়া যায় ৷ পরিষদীয় দলের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিজেরাই অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে যাবেন, এমন কোনো স্বাধীন অধিকার 4(2) অনুচ্ছেদ দেয় না ৷"
অভিষেকের সাফ বক্তব্য, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মূল দল হিসেবে এনসিপিআই-এর সঙ্গে মিশে যায়নি ৷ তাই পরিষদীয় দলের 20 জন সদস্যের এই তথাকথিত সংযুক্তিকরণ সাংবিধানিক নিয়ম মেনে খতিয়ে দেখা জরুরি ৷ বিশেষ অধিবেশন শুরুর ঠিক আগে অভিষেকের এই চিঠি সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল ৷ এখন দেখার, অমীমাংসিত থাকা সদস্যপদ খারিজের আবেদন এবং পৃথক আসন ব্যবস্থা নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লা কী পদক্ষেপ করেন ৷