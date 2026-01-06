খসড়া তালিকায় 58 লক্ষ নাম বাদ ! SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল

খসড়া তালিকায় 58 লক্ষ নাম বাদ ! SIR নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল
গত 16 ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে 58 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করল তৃণমূল ৷
Published : January 6, 2026 at 3:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সোমবার গঙ্গাসাগর থেকে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার সেই মতো মামলা দায়ের করল রাজ্যের শাসকদল ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, চলতি স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় 58 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে ৷ এর জন্য কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি বা কোনও শুনানি হয়নি ৷ তৃণমূলের পক্ষে দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন ৷
তিনি বলেন, "গত 2025 সালের 16 ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ 58 লক্ষ 20 হাজার 898 জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য কোনও ব্যক্তিগত শুনানি হয়নি ৷ কাউকে নোটিশ পাঠানো হয়নি ৷ 2025 সালে স্পেশাল সামারি রিভিশনের পর 7 কোটি 66 লক্ষ 37 হাজার 529 ভোটারের সংখ্যা এক ধাক্কায় কমে হয় 7 কোটি 8 লক্ষ 16 হাজার 616 ৷ 2023 সালের 11 অগস্ট নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার যে বিস্তারিত এসওপি জারি করেছিল, এই ঘটনা তার পরিপন্থী ৷"
এসআইআর-এর নোটিশ ও শুনানি পর্ব শেষ হবে 7 ফেব্রুয়ারি ৷ এরপর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী 14 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে ৷ অতএব, রাজনৈতিক দলগুলি মনে করছে, এর পরপরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হবে ৷ তা নিয়েই মামলা দায়ের হল ৷ এই মামলায় তৃণমূলের তরফে সওয়াল করা হয়, "পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশন একেবারে তৃণমূল স্তরের কর্মী, বিএলও, এইআরও, ইআরও এবং ডিইও-দের অ-সরকারিভাবে নির্দেশ দিচ্ছে ৷ যেমন- হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে এবং ভিডিয়ো কনফারেন্সের সময় মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৷ এরকম 50টি উদাহরণ দেওয়া যায় ৷ কোনও নোটিশ, সার্কুলার বা গাইডলাইন জারি করা হচ্ছে না ৷"
গত 4 জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লেখেন ৷ গত কয়েকদিনের মধ্যে দেশের নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্বে থাকা সংস্থার প্রধানকে লেখা এটি মমতার তৃতীয় চিঠি ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানির সময় অসুস্থ থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের ডেকে পাঠিয়ে হয়রান করা হচ্ছে বলে বিস্তারিত অভিযোগ করেছিলেন তিনি ৷ ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও দাবি করেছিলেন ৷
এছাড়া দু'মাসের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে এই বিশাল প্রক্রিয়া শেষ করতে গিয়ে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দেওয়া হচ্ছে বলে মমতার অভিযোগ ৷ এই চিঠি দেওয়ার পরদিন সোমবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে মমতা জানান, আইনি পথেই হবে মোকাবিলা ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "মঙ্গলবার কোর্ট খুলবে, আমরাও আইনে যাব ৷ এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হেনস্তা করেছে তার বিরুদ্ধে ৷" এর 24 ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল শাসকদল ৷ ইতিমধ্যে এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক মামলা দেশের শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন ৷