'বিজেপি নেবে না, যে যাবে, সে চলে যাক', সাংবাদিক বৈঠকে 'বিদ্রোহী' সাংসদদের বার্তা তৃণমূলের

'বিজেপি নেবে না, যে যাবে, সে চলে যাক', সাংবাদিক বৈঠকে 'বিদ্রোহী' সাংসদদের বার্তা তৃণমূলের
তৃণমূলে থেকে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে সমর্থন করতে চাওয়া সাংসদদের বিজেপি নেবে না বলে জানাল তৃণমূল ৷ তাঁদের দল ছেড়ে চলে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হল ৷
Published : June 9, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 2:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 জুন: তৃণমূলে থেকে লোকসভার যে সব সাংসদরা দল ও নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এনডিএ-কে সমর্থন করছেন, তাঁদের 'দোআঁশলা', 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'গদ্দার' বলে দাগিয়ে দিলেন তৃণমূল লোকসভার দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কীর্তি আজাদ ৷ তাঁদের দল বদলে বিজেপির টিকিটে লড়ে ফের জিতে আসার পরামর্শ দিলেন তাঁরা ৷ দলে থেকে বিরুদ্ধাচরণ করা এই সাংসদরা বিজেপিতে চলে গিয়েছেন বলে ঘোষণা করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁদের কাছে দুই নেতার আর্জি, "আপনারা নিজেদের তৃণমূলের সাংসদ বলে পরিচয় দেবেন না ৷"
সোমবার রাজ্যসভার সাংসদ এবং তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সুখেন্দু শেখর রায় ৷ গতকাল একদিকে রাজধানীতে কনস্টিটিউশন ক্লাবে 'ইন্ডিয়া' শিবিরের বৈঠক হচ্ছে, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকের ডগায় মতিলাল নেহরু মার্গে তৃণমূলের শর্মিলা সরকার, খলিলুর রহমান, আবু তাহের, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেতা দেব থেকে শুরু করে একঝাঁক সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে আলাদা বৈঠক করছিলেন ৷ এমনকী গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে পৌঁছে তৃণমূলের এই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
পরে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, 20 জন সাংসদ তৃণমূলে থেকে এনডিএকে ব্লক গড়ে সমর্থন করতে চেয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন ৷
এই বৈঠক প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মানুষ বোকা নয়, সব দেখেছে ৷ ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে তাঁরা গিয়েছেন এবং সেখানে শুভেন্দু অধিকারীও এসেছেন ৷ শুভেন্দু অধিকারী দেবের গাল টিপেছেন ৷ এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী দেবের গাল টিপল ৷ তাহলে আজ ধরে নিতে হবে, ওঁদের নেতা নরেন্দ্র মোদি ৷ নেত্রী আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই ৷ কথার জাগলারি থাকতে পারে ৷ কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ি গিয়ে বৈঠক করেছেন, সেই মুহূর্ত থেকে মেনে নিতে হবে, তাঁরা বিজেপিত চলে গিয়েছেন ৷ কিন্তু বিজেপি এঁদের কাউকে নেবে না ৷"
দলে থেকে বিরুদ্ধাচরণ করা সাংসদদের সংখ্যাটা যাই হোক, কল্যাণের বক্তব্য, "সংবিধানের দশম শিডিউল অনুযায়ী, একটাই কাজ করা যায়, মার্জ হতে পারে, ডিফেকশন নয় ৷ তাহলে ওদের কাছে মার্জ করার সংখ্যা আছে ৷ কিন্তু মার্জ করছে না ৷ কেন ? এটাই বড় প্রশ্ন ৷ তাহলে কি বিজেপি তাঁদের নিতে চাইছে না ? ভয় পাচ্ছে যে নিজের লোকসভায় মানুষের কাছে ফিরে যেতে পারবেন না ?"
তৃণমূলের অন্দরে এই নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের পর মঙ্গলবার সকালে রাজধানীতে সাংবাদিক বৈঠক করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কীর্তি আজাদ ৷ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুখেন্দু শেখর রায়ের তৃণমূল থেকে পদত্যাগ করায় প্রশংসা করেছেন ৷ কিন্তু দুই চিকিৎসক সাংসদ শর্মিলা সরকার ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে আরজি কর ইস্যুতে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷
এই দুই চিকিৎসক প্রায় দু'বছর আগে আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ করেছেন 4 মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর ৷ ওই ঘটনার সময় এই ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি ৷ পরেও এই ঘটনার নিন্দা বা প্রতিবাদ করে কোনও মন্তব্য সামনে আসেনি ৷ কিন্তু সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিপর্যয়ের পর তাঁরা আরজি কর ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন ৷
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের স্পিকারকে চিঠি দেওয়ার দাবি নিয়ে কল্যাণের প্রশ্ন, "আমি জানি না, ক'জন সই করেছে বা করেনি ৷ কিন্তু 24 ঘণ্টা হয়ে যাওয়ার পরেও কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দাবি অনুযায়ী তিনি যে চিঠি পাঠিয়েছেন, সেই চিঠি এখনও পাবলিক ডোমেনে আসেনি ৷ এখনও কেউ দেখেনি ৷ সততা যদি বড় কথা হয়, মরালিটি যদি বড় কথা হয়, তাহলে সেই চিঠি এখনও প্রকাশ করতে পারলেন না কেন ৷ চিঠিতে কারা সই করেছেন, তাঁদের নাম এখনও বলা হয়নি ৷ এবং দায়িত্ব নিয়ে বলছি, গতকাল যতক্ষণ পর্যন্ত স্পিকারের অফিস খোলা ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত স্পিকারের চিঠি জমা পড়েনি ৷ আজ ব্যাকডেটে সই করালে, সেটা অন্য কথা ৷ সততা থাকলে সেই চিঠি গতকাল প্রকাশ্যে আনতে পারত ৷ চিঠিতে কী লেখা আছে, কেউ জানে না ৷ যে যার মতো সাংবাদিক বৈঠক করছে এবং একেক জন একেক রকম কথা বলছে ৷"
দলে থেকে এনডিএ-কে সমর্থন করা সাংসদদের উদ্দেশ্যে কল্যাণ ও কীর্তির আবেদন, "ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে গিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠক করে তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদিই তাঁদের নেতা ৷ কিন্তু সরাসরি নিজেদের বিজেপি বলতে পারছেন না ৷ যে যাবে, সে চলে যাক ৷ আমাদের কোনও অসুবিধা নেই ৷ দয়া করে তৃণমূলের নাম গায়ে রেখো না ৷ যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের এত সমালোচনা করছেন, তাঁরা নিজেদের পরিচয়ে তৃণমূল নামটা লিখবেন না ৷ যদি পলিটিক্যাল মরালিটি থাকে, যদি সত্যিই সৎ হন, তাহলে বলবেন না আপনারা তৃণমূলের সাংসদ বলবেন না ৷ তারপর সাধারণ মানুষ বুঝে নেবে ৷"