যন্তর মন্তরে পুলিশি পদক্ষেপে মামলা, ডিসিপি সন্দীপ লাম্বার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের তৃণমূল নেতার

যন্তর মন্তরে পুলিশি পদক্ষেপে মামলা, ডিসিপি সন্দীপ লাম্বার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের তৃণমূল নেতার
কর্মরত অতিরিক্ত ডিসিপি সন্দীপ লাম্বা কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা বিক্ষোভকারীকে কোনও উস্কানি ছাড়াই গালে চড় মারেন বলে অভিযোগ।
Published : July 23, 2026 at 7:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: 20 জুলাই যন্তর মন্তরে সংসদ অভিযান চলাকালীন এক মহিলা বিক্ষোভকারীর উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরও তীব্র হল ৷ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার আধিকারিকের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত ডিসিপি সন্দীপ লাম্বার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার দাবিও জানিয়েছেন সাকেত।
20 জুলাই যন্তর মন্তর থেকে সংসদ অভিযানের জন্য কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হয়েছিলেন বলে দাবি। অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে ৷ এর জেরে 90 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিয়ো এবং বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে কর্মরত অতিরিক্ত ডিসিপি সন্দীপ লাম্বা কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা বিক্ষোভকারীর কাছে যান এবং কোনও উস্কানি ছাড়াই তাঁর গালে চড় মারেন বলে অভিযোগ।
I have filed a complaint with the SHO, Parliament Street Police Station,— Saket Gokhale (@SaketGokhale) July 23, 2026
for registration of an FIR against Additional DCP Sandeep Lamba who
assaulted a woman protestor at Jantar Mantar on 20 July 2026.
Yesterday, in the Delhi High Court, the Government's answer to the
petitions… pic.twitter.com/ucDjl1dorP
22 জুলাই, দিল্লি হাইকোর্টে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চে যখন পুলিশি বর্বরতার মামলার শুনানি হয়, তখন সরকারের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, এফআইআর করার জন্য কেউ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এর পরই, পাল্টা সাকেত গোখলে 23 জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে একটি অনলাইন অভিযোগ দায়ের করেন ৷ অভিযোগে থাকা আইনি বিধি প্রয়োগের দাবিও জানানো হয়েছে ৷ অপরাধ প্রকাশ পাওয়ার ভিত্তিতে সাকেত গোখলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 173(1)-এর অধীনে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, ললিতা কুমারী বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (2014)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যদি কোনও অভিযোগে একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ পায়, তবে একজন পুলিশ আধিকারিকের জন্য এফআইআর নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও, রামলীলা ময়দান ঘটনা (2012)-এর উদাহরণ দিয়ে আদালত বলেছে যে, একজন অহিংস প্রতিবাদকারীকে আক্রমণ করা কোনও কর্মকর্তার আইনি কর্তব্যের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।
অভিযোগকারী সাকেত গোখালে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার দাবি জানিয়েছেন। সুরক্ষামূলক পদ্ধতি মেনে ভুক্তভোগীর জবানবন্দি রেকর্ড করার কথাও বলেছেন। 20 জুলাই যন্তর মন্তর এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, বডি-ওর্ন ক্যামেরার রেকর্ডিং এবং ওয়্যারলেস লগ সংরক্ষণ করার কথাও বলেছেন।