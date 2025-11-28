'জ্ঞানেশ কুমারের হাতে রক্ত লেগে আছে', বঙ্গ SIR-এ 40 জনের মৃত্যুর অভিযোগ তৃণমূলের
নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে গিয়ে ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল ৷ অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে এখনও পর্যন্ত 40 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: নির্বাচন কমিশনের হাতে রক্ত লেগে আছে ৷ কমিশনের সদর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ শুক্রবার সকালে তৃণমূলের 10 সদস্যের সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে ৷ তাঁরা অভিযোগ করেন, এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত 40 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
এই আবহে রাজ্যে আরও এক বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতের পরিবারের অভিযোগ, অত্যধিক কাজের চাপ নিতে না-পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি ৷ হাতে সময় বেশি নেই ৷ এদিকে এনুমারেশন ফর্ম ওয়েবসাইটে আপলোড করতে গিয়ে সার্ভারে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে । পরিবারের দাবি, 54 বছরের বুথ লেভেল অফিসার জাকির হোসেন প্রতিদিন অধিক পর্যন্ত কাজ করতেন ৷ তাতেও এসআইআর-এর কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় কাজের চাপে বিএলওদের মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে ৷ সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের এক বিএলও আতঙ্কে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন ৷ তিনি একটি নোটে এর জন্য় কমিশনকে দায়ী করেছেন ৷ গত 4 নভেম্বর রাজ্যজুড়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে ৷ 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম বিতরণ ও জমা নেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে বুথস্তরের আধিকারিকদের ৷
এই আবহে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল ৷ সেই অনুযায়ী এদিন সকালে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে ৷ সদস্যদের মধ্যে পাঁচ জন রাজ্যসভার সাংসদ- সাকেত গোখলে, ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, মমতাবালা ঠাকুর, প্রকাশ চিক বরাইক ছিলেন ৷ এছাড়া লোকসভার পাঁচ সদস্য- মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, প্রতিমা মণ্ডল ও সাজদা আহমেদ ৷
নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, "মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি ৷ তাঁর হাতে মানুষের রক্ত লেগে আছে ৷ এই বলে আমরা বৈঠক শুরু করেছিলাম ৷ আমরা পাঁচটি প্রশ্ন তুলেছি ৷" তিনি জানান, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং মমতাবালা ঠাকুর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে 40 মিনিট ধরে কথা বলেন ৷ তাঁদের বক্তব্য জানান ৷
কমিশন থেকে বেরিয়ে ডেরেক আরও বলেন, "এরপর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিরবচ্ছিন্ন এক ঘণ্টা ধরে তাঁর কথা বলতে থাকেন ৷ আমরা যখন বলছিলাম, তখন আমাদের বলতে বাধা দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু আমাদের পাঁচটি প্রশ্নের কোনও উত্তর তিনি দিতে পারেননি ৷"
কৃষ্ণনগর লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র জানান, তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে 40 জনের মৃত্যুর একটি তালিকা দিয়েছেন ৷ যাঁদের মৃত্যু এসআইআর-এর কারণে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কমিশন এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে ৷
এদিকে ডেরেক জানান, তৃণমূল এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে না ৷ কিন্তু যেভাবে এই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ৷ তিনি বলেন, "এই প্রক্রিয়া পরিকল্পনাহীনভাবে চলছে ৷ হৃদয়হীন ভাবে করা হচ্ছে ৷" এই মুহূর্তে দেশের 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে ৷ আগামী বছর যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা, সেই রাজ্যগুলিতে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে ৷