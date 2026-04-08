'গেট লস্ট' বলেছে জ্ঞানেশ কুমার, কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ডেরেক; পাল্টা পোস্ট ইসি'র

কমিশনের দাবি, নির্বাচন কমিশনে এসে যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে অনুরোধ করেছিলেন।

By ANI

Published : April 8, 2026 at 12:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের (ECI) বৈঠক উত্তপ্ত হয়ে উঠল বুধবার ৷ তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের অভিযোগ, বৈঠক শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাদের বেরিয়ে যেতে বলেন ৷ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্য তথা সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন দাবি করেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের ‘গেস্ট লস্ট’ বলে কমিশন থেকে বার করে দিয়েছেন ৷

পাল্টা কমিশনের তরফে নজিরবিহীনভাবে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলা হয়, "তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি নির্বাচন কমিশনের (ECI) কড়াবার্তা, এবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিশ্চিতভাবেই ভয়মুক্ত, হিংসামুক্ত, ভীতিপ্রদর্শনমুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত; বুথ জ্যামিং বা সোর্স জ্যামিংয়ের ঘটনা ঘটবে না।"

কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ডেরেক

এদিন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সকাল 10টা থেকে ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, বৈঠক শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন অভিযোগ করে বলেন, "মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আমাদের 5 মিনিটের মধ্যেই বৈঠক ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন ৷ সকাল 10.2 মিনিটে বৈঠক শুরু হয় আর 10.7 মিনিটে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আমাদের বলেন গেট লস্ট ৷'' পাশাপাশি ডেরেক নির্বাচন কমিশনকে এই বৈঠকের ভিডিয়ো বা অডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জও করেন ৷

যদিও তৃণমূলের পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কড়াবার্তা দিয়েছে কমিশনও ৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনে এসে যথাযথ শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে অনুরোধ করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা স্পষ্ট জানান, সেখানে চিৎকার-চেঁচামেচি ও অশালীন আচরণ কোনওভাবেই কাম্য নয়। পরে এক্স হ্যান্ডেলেও নজিরবিহীনভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছে কমিশন ৷

পাল্টা পোস্ট নির্বাচন কমিশনের

এদিন কমিশনের দফতরের সামনে ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, "আজ আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে গিয়েছিলাম। বৈঠক শুরুর সাত মিনিটের মধ্যেই তিনি আমাদের 'বেরিয়ে যাও' (Get Lost) বলে তাড়িয়ে দেন। বৈঠকটি সকাল 10:2 মিনিটে শুরু হয়ে 10:07 মিনিটেই শেষ হয়ে যায় ৷ আমরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে, আপনারা একের পর এক আধিকারিকদের বদলি করে দিচ্ছেন, এই অবস্থায় আপনারা কীভাবে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করবেন ? ঠিক তখনই তিনি আমাদের বলেন, 'এখান থেকে বেরিয়ে যান' ৷ আজ আমি যা দেখলাম, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমি নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করছি, আজ বৈঠকে ঠিক কী ঘটেছিল, তার ভিডিয়ো বা অডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করা হোক।"

