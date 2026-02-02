রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট SIR, মমতার নেতৃত্বে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল মূলত কমিশনের কাছে বাংলায় SIR নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগই তুলে ধরবে ৷
Published : February 2, 2026 at 1:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সোমবার বিকালে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর সঙ্গেই থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একই সঙ্গে, 15 জনের প্রতিনিধিদলও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনে যাবে বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল এদিন মূলত কমিশনের কাছে বাংলায় SIR নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে ধরবে ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, SIR-এর কাজে পক্ষপাতদুষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন ৷ তার আগে এক্স-হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, "আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি 15 সদস্যের প্রতিনিধিদল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে ৷ বাংলায় এসআইআর-এর পক্ষপাতদুষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আচরণের বিষয়ে আমাদের গুরুতর উদ্বেগের কথা জানানো হবে।"
তৃণমূলের পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, "প্রতিনিধিদল আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবিগুলি তুলে ধরবে ৷ জরুরি ভিত্তিতে সংশোধনমূলক পদক্ষেপও চাওয়া হবে ৷ বিশেষ করে যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া মেলেনি তাদের পক্ষ থেকে ৷"
এর একদিন আগে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর আপত্তি জানিয়েছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, এই প্রক্রিয়া রাজ্যে মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগ তৈরি করেছে ৷ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপরও বিপজ্জনকভাবে আঘাত করেছে বলেও অভিযোগ তৃণমূলের। কমিশনকে লেখা একটি চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করেন, যেভাবে এসআইআর পরিচালিত হচ্ছে, তা মানুষের জন্য অপরিসীম অসুবিধা এবং যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে ৷
মমতা দাবি করেছেন, এই প্রক্রিয়ার ফলে অন্তত 140 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এটি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রকাশ্য লঙ্ঘন করে পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে, 12টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দেশব্যাপী এসআইআর পরিচালিত হচ্ছে, যার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা 7 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে। এই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ।
নির্বাচন কমিশন 28 অক্টোবর থেকে 3 নভেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণের কাজ চালায় ৷ এরপর 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত গণনা পর্ব চলে। খসড়া ভোটার তালিকা 9 ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় ৷ এরপর 9 ডিসেম্বর থেকে 8 জানুয়ারি, 2026 পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সময় দেওয়া হয়েছিল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে 7 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে।