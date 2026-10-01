'ভ্যানিশ' কুমার থেকে বিজেপির গুন্ডাগিরি, রাজধানীতে সাংবাদিক বৈঠক মমতার আক্রমণ
Mamata Banerjee New Delhi SIR Row: সারা রাজ্যে বিজেপি সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে সরব হলেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷
By PTI
Published : October 1, 2026 at 4:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠকের পরদিনই সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে তোপ দাগলেন ৷ অভিযোগ করলেন, তাঁকে বাড়ি থেকে বেরতে দিচ্ছে না বিজেপি সরকার ৷ রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে ৷ 45টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করলেন ৷ প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে সন্ত্রাস চলছে রাজ্যে এবং বহু মানুষ ঘরছাড়া ৷
এই সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, "অভিষেক, মহুয়া, কল্যাণ, কুণালের উপর হামলা চলছে ৷ স্থানীয় থানাগুলি বিজেপির মণ্ডল কার্যালয় হয়ে গিয়েছে ৷ পুলিশ হেড কোয়ার্টারগুলি বিজেপির কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে ৷" তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তাঁর আরও অভিযোগ, মমতার বাড়ির সামনে গুন্ডাগিরি চলছে ৷ রাজ্যে কেউ দোকানপাট খুলতে পারছে না ৷ রাত 8টার পর রাস্তায় লোক নেই ৷ হকাররা ঘরছাড়া ৷ লক্ষ লক্ষ হকার তাঁদের রুজিরোজগার হারিয়েছে ৷ বিজেপির লোকজন মন্দিরে গিয়ে প্রণামী বাক্স লুট করছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, মিডিয়া খুব শক্তিশালী ৷ কত সাংবাদিককে ছাঁটাই করা হয়েছে ৷ আনন্দবাজার অফিসের গায়ে গেরুয়া রং করা হয়েছে ৷ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটে হামলা হয়েছে ৷ পুলিশকে ললিপপ দিয়ে রেখেছে বিজেপি ৷ তারা নীরব দর্শক ৷ আর কেউ গেলে পুলিশ আগে বিজেপির গুন্ডাদের ডাকছে ৷ তারা এসে হামলা চালাচ্ছে ৷ এটাই চলছে সারা রাজ্যে ৷"