ETV Bharat / bharat

লোকসভার পর মধ্যরাতে রাজ্যসভায় পাস জিরামজি বিল, রাতভর ধর্নায় তৃণমূল-সহ বিরোধী সাংসদরা

পোস্টার-ব্যানার হাতে সংসদে ধর্নায় বিরোধীরা ৷ 100 দিনের কাজ ও জিরামজি বিলের বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিবাদে সরব তৃণমূল ৷

Opposition overnight protest in parliament
ভিবি জিরামজি বিলের প্রতিবাদে সংসদে রাতভর ধর্নায় তৃণমূল সাংসদ-সহ অন্যান্য বিরোধী দল (পিটিআই)
author img

By PTI

Published : December 19, 2025 at 1:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 19 ডিসেম্বর: কনকনে ঠান্ডা । তার মধ্যেই সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সিঁড়িতে বৃহস্পতিবার রাতভর অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদরা । বিরোধীদের বিক্ষোভের মধ্যেও বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজিবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জির‍ামজি) বিলটি সংসদে পাস হয়েছে, মধ্যরাতে রাজ্যসভা এটিকে অনুমোদন দিয়েছে । সেই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ঘাসফুল শিবির-সহ বিরোধীরা ৷ পাশাপাশি 100 দিনের কাজে বাংলার বকেয়া টাকা নিয়েও সুর চড়ান তৃণমূল সাংসদরা ৷

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পরও সংসদ চত্বর ছাড়েননি ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ-সহ তৃণমূলের 10 সাংসদ । তাঁদের অভিযোগ, মোদি সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে ।

Opposition overnight protest in parliament
মধ্যরাত থেকে সংসদে 12 ঘণ্টা ধর্নায় বিরোধীরা (পিটিআই)

সাগরিকা বলেন, মোদি সরকার যেভাবে গরিব-বিরোধী, জন-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী, গ্রামীণ-দরিদ্র-বিরোধী VBGRG বিলটি এনেছে এবং MGNREGA বাতিল করে দিয়েছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক । এটি ভারতের দরিদ্রদের অপমান, মহাত্মা গান্ধির অপমান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপমান । মাত্র পাঁচ ঘণ্টার নোটিশে এই বিলটি আমাদের দেওয়া হয়েছিল । আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে বিতর্কের সুয়োগ দেওয়া হয়নি ৷ আমাদের দাবি ছিল এত গুরুত্বপূর্ণ বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক ৷ বিরোধী দলগুলিকে এই বিলটি খতিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক ৷ সমস্ত অংশীদারদের এটি নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হোক ৷ কিন্তু না, স্বৈরাচারি কায়দায় আরও একবার গণতন্ত্রকে হত্যা করে পাশ হল বিল ৷ মোদি সরকার যেভাবে ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে, ভারতের দরিদ্রদের বিরুদ্ধে, ভারতের গ্রামীণ দরিদ্রদের বিরুদ্ধে এই কালো আইনটি এনেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা এখন 12 ঘণ্টার ধর্নায় বসতে যাচ্ছি ।"

Opposition overnight protest in parliament
পোস্টার-ব্যানার নিয়ে রাতভর জিরামজি বিল পাশের প্রতিবাদ (পিটিআই)

ধর্না থেকেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "হঠাৎ করে 16 বছর বাদে মোদি সরকারের মনে হয়েছে যে, মনরেগা (MGNREGA) আইন পরিবর্তন করা দরকার এবং মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়া দরকার । অগণতান্ত্রিকভাবে এই বিল পাশ করা হয়েছে ।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে তিনি বিশ্বকবির অপমান বলেও অভিহিত করেন । ঋতব্রত বলেন, "এই নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে । এই নাম বাদ দেওয়া যেমন জাতির জনকের অপমান, তেমনি বিশ্ব কবিরও অপমান ।"

Opposition overnight protest in parliament
পোস্টার হাতে প্রতিবাদে তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া ও সুস্মিতা দেব (পিটিআই)

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরে ঋতব্রত আরও যোগ করেন, "সর্বোপরি 2022 পর্যন্ত বাংলার পারফরম্যান্স একদম উপরের দিকে ছিল । 1 কোটি 39 লক্ষ গ্রামীণ পরিবার এখান থেকে রোজগার পেতেন । এখানে 59 লক্ষ শ্রমিক, জব কার্ড হোল্ডার, তাঁদের 52 হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে । গতকাল রাত থেকে এই 12 ঘণ্টার ধর্না চলছে ৷ এই কালা কানুন প্রত্যাহারের দাবি আমাদের । বাংলার মানুষের ন্যায্য টাকা, হকের টাকা, এই প্রাপ্য টাকা— এ টাকা কোনও দয়া দাক্ষিণ্যের টাকা নয় । এটা কারও বাবার টাকা নয় যে জোর করে আটকে রেখে দেবে । তাই বাংলার মানুষের হকের টাকা, প্রাপ্য টাকা, ন্যায্য টাকা— সেই টাকার দাবিতেও এই অবস্থান চলছে, ধর্না চলছে । আমরা নিশ্চিত যে, আগামী নির্বাচনে বাংলার জাগ্রত জনগণ বিজেপিকে বুঝিয়ে দেবে যে কত ধানে কত চাল ।"

Opposition overnight protest in parliament
রাতভর সংসদে ধর্নায় তৃণমূল সাংসদরা (পিটিআই)

তৃণমূলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকেও এই প্রতিবাদের ছবি শেয়ার করে বলা হয়েছে, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে গ্রামীণ ভারতের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধিকে অপমান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞার বিরুদ্ধেই তাঁদের এই লড়াই । প্ল্যাকার্ড হাতে সাংসদদের গান গাওয়ার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে । সেখানে দেখা যাচ্ছে, মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হাতে নিয়ে 'We Shall Overcome' গাইছেন দোলা সেন থেকে শান্তনু সেনরা । সবমিলিয়ে দিল্লির বুকে বাংলার বকেয়া ও গান্ধির নামবদল ইস্যুতে চড়ছে রাজনীতির পারদ ।

অন্যান্য বিরোধী সাংসদদের বক্তব্য

অন্যদিকে, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা দিনটিকে দেশের শ্রমশক্তির জন্য দুঃখের দিন বলে অভিহিত করেছেন এবং মোদি সরকারকে কৃষক-বিরোধী ও দরিদ্র-বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন । তাঁর মতে, এটি সম্ভবত ভারতের শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে দুঃখের দিন । বিজেপি সরকার মনরেগা বাতিল করে 12 কোটি মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপর আক্রমণ করেছে । তারা প্রমাণ করেছে যে মোদি সরকার কৃষক-বিরোধী ও দরিদ্র-বিরোধী ৷"

কংগ্রেস নেতা মুকুল ওয়াসনিক বলেন, "যখন মনরেগা খসড়া তৈরি করা হয়েছিল, তখন 14 মাস ধরে আলোচনা করা হয়েছিল । সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে এটি পাস হয়েছিল । এই প্রকল্পটি রাজ্যগুলির উপর চরম বোঝা চাপিয়ে দেবে । ফলস্বরূপ, প্রকল্পটি ভেঙে পড়বে ।"

Opposition overnight protest in parliament
শীতের রাতে সংসদে ধর্নায় তৃণমূল সাংসদরা (পিটিআই)

ডিএমকে নেতা তিরুচি শিবা বলেন, মহাত্মা গান্ধি এবং আম্বেদকরের মূর্তি সংসদের পিছনের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেথানে মানুষ দেখতে পাবে না । একইভাবে তারা মহাত্মা গান্ধির নামও সরিয়ে দিয়েছে । গান্ধি ছাড়া স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ ৷দেশের সাবই এটা বিশ্বাস করে । এমনকী ব্রিটেনের সংসদেও আমাদের গান্ধির মূর্তি আছে, কিন্তু ভারতীয় সংসদে তাঁর মূর্তি লুকিয়ে রাখা হয়েছে ৷ এখন যে প্রকল্পটি তাঁর নামে লেখা, তাঁর নামও সরিয়ে ফেলা হয়েছে ।"

TAGGED:

TMC OVERNIGHT PARLIAMENT PROTEST
সংসদে রাতভর বিক্ষোভে তৃণমূল
OVERNIGHT PARLIAMENT PROTEST
VB G RAM G BILL PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.