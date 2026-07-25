ধর্মেন্দ্রর ইস্তফায় থামছে না কংগ্রেস, মোদিকে সরানোর ডাক রাহুলের ! ছাত্রদের আন্দোলনকে কুর্নিশ

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফায় থামছে না কংগ্রেস, মোদিকে সরানোর ডাক রাহুলের ! ছাত্রদের আন্দোলনকে কুর্নিশ
রাহুলের বার্তা, সাহসের সঙ্গে নিজের মর্যাদা রক্ষার লড়াই চালিয়ে যান । এই সরকারকে সরানোর সময় এসে গিয়েছে । ভয় পাবেন না ।
Published : July 25, 2026 at 6:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পরেও মোদি সরকারের উপর চাপ কমার কোনও লক্ষণ নেই । বরং পরিস্থিতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারকেই সরিয়ে দেওয়ার ডাক দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । তাঁর কথায়, "এই সরকারকে সরানোর সময় এসে গিয়েছে । ভয় পাবেন না ।" একই সঙ্গে দেশজুড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামকে কুর্নিশ জানিয়ে তিনি দাবি করেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।
শনিবার সমাজমাধ্যম এক্স-এ এক দীর্ঘ পোস্টে রাহুল লেখেন, "সারা দেশের ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন । তোমাদের জন্য আমরা গর্বিত । গণতন্ত্র, সংবিধান এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াইয়ে তোমরা যে ভাবে রাস্তায় নেমেছ, তা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ।"
শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, কৃষক, শ্রমিক, গরিব মানুষ-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে বঞ্চিত বলে মনে করা সমস্ত মানুষকেও সাংবিধানিক পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা । তাঁর বার্তা, "সাহসের সঙ্গে নিজের মর্যাদা রক্ষার লড়াই চালিয়ে যান । এই সরকারকে সরানোর সময় এসে গিয়েছে । ভয় পাবেন না ।" রাজনৈতিক মহলের মতে, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর রাহুলের এই মন্তব্য কার্যত আগামী দিনের বৃহত্তর সরকার-বিরোধী আন্দোলনের ইঙ্গিত বহন করছে ।
তবে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফাকে স্বাগত জানালেও কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাদের আন্দোলন এখানেই শেষ নয় । দলের পক্ষ থেকে আগের মতোই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সামনে রাখা হয়েছে । প্রথমত, বারবার প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে । দ্বিতীয়ত, গত 20 জুলাই সংসদ অভিযানের সময় আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের অভিযোগে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ।
প্রসঙ্গত, শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান । গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিট-ইউজি-সহ একাধিক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ চলছে । 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র নেতৃত্বে দিল্লির যন্তর মন্তরে লাগাতার অবস্থান-বিক্ষোভ থেকে সংসদ অভিযানের কর্মসূচি, একের পর এক আন্দোলনে চাপে পড়েছিল কেন্দ্র ।
শুক্রবার গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও বার্তা দিয়ে প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি, দ্রুত বিচার করতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠন এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় বড় সংস্কারের আশ্বাস দেন । কিন্তু আন্দোলনকারীরা সেই আশ্বাসে সন্তুষ্ট হননি । তাঁদের প্রধান দাবি ছিল ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ । শেষ পর্যন্ত সেই দাবিই মেনে নেওয়া হলেও, বিরোধীরা স্পষ্ট করে দিয়েছে, আন্দোলনের লক্ষ্য এখন আরও বড় ।
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর কংগ্রেসের এই আক্রমণাত্মক অবস্থান রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে । একদিকে ছাত্র আন্দোলনের সাফল্যকে সামনে রেখে বিরোধীরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে অন্যদিকে সরকারও পরিস্থিতি সামাল দিতে একের পর এক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করছে । তবে রাহুল গান্ধীর বার্তা স্পষ্ট, শুধু এক মন্ত্রীর পদত্যাগ নয়, তাঁদের লক্ষ্য এখন মোদি সরকারকেই ক্ষমতা থেকে সরানো ।