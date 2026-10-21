টাইগার শ্রফের উপর হামলা: দিল্লিতে গ্রেফতার 2 যুবতী-সহ আরও 4
TIGER SHROFF FIRING INCIDENT: পুলিশের ধারণা, বিদেশে অবস্থানরত গ্যাংস্টার অনিল পণ্ডিতের নির্দেশে ধৃতরা এই কাজ করেছে । ধৃতদের পরিচয় জানিয়েছে পুলিশ ৷
Published : October 21, 2026 at 9:20 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর: বলিউডের অভিনেতা টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনার তদন্তে নয়া মোড় । দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এই ঘটনায় আরও চারজনকে গ্রেফতার করেছে, যার মধ্যে দুজন মহিলাও রয়েছেন । মঙ্গলবার পুলিশের এক আধিকারিক এ কথা জানিয়েছেন ।
পুলিশের ধারণা, বিদেশে অবস্থানরত গ্যাংস্টার অনিল পণ্ডিতের নির্দেশে ধৃতরা এই কাজ করেছে । ধৃতদের পরিচয় জানিয়েছে পুলিশ ৷ তাঁরা হলেন, হরিয়ানার সোনিপত জেলার বাসিন্দা কুণাল (21) ও সুমিত (19) এবং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা রাধা (23) ও ববিতা (23)।
পুলিশের ওই আধিকারিক জানান, "প্রথমে এই চারজনকে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 35(1)(বি) ধারার অধীনে আদালতে হাজির করা হয় । এরপর মুম্বই পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতারের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় । আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে মুম্বই পুলিশকে তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ড দিয়েছে ।"
তদন্তের আওতায় রয়েছে অমৃতসর থেকে মুম্বইয়ে পিস্তল ও গোলাবারুদ পৌঁছানোর বিষয়, অস্ত্র সরবরাহে মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা এবং ঘটনার পর হামলাকারীদের শহর থেকে পালিয়ে যেতে সহায়তার চেষ্টার অভিযোগ । দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কুণাল সম্প্রতি জামিনে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন । হরিয়ানার একটি গ্রামে এক বন্ধুর মাধ্যমে তাঁর পরিচয় হয় অনিল পণ্ডিতের সঙ্গে । 32 বছর বয়সি এই গ্যাংস্টার বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন এবং তিনি লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সহযোগী বলে অভিযোগ রয়েছে ।
পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানান, এরপর থেকেই কুণাল একটি এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে অনিল পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন । তিনি আরও বলেন, "পণ্ডিতের নির্দেশেই কুণাল ও তাঁর সহযোগী সুমিত অমৃতসর থেকে একটি পিস্তল ও 20 রাউন্ড গুলি সংগ্রহ করে ।" প্রায় দুই মাস আগে রাধার সঙ্গে কুণালের পরিচয় হয় এবং তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে । পরে কুণাল তাঁকে নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানায় এবং অস্ত্র নিয়ে মুম্বই যাওয়ার জন্য রাজি করায় ।
ওই আধিকারিকের দাবি, 15 অক্টোবর রাধা ও তাঁর সহযোগী ববিতাকে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেন কুণাল । পিস্তলটি রাধার ব্যাগের ভেতর লুকানো ছিল । পুরো যাত্রাপথে কুণাল এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন এবং অনিল পণ্ডিতের দেওয়া নির্দেশগুলো তাঁদের কাছে পৌঁছে দেন । ওই দুই যুবতী 17 অক্টোবর মুম্বই পৌঁছান । দাদর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে তাঁরা একটি হোটেলে ওঠেন । বেলা 11টার দিকে এক নাবালক হোটেলের কাছে রাধার কাছ থেকে ব্যাগটি সংগ্রহ করে বলে অভিযোগ রয়েছে ।
ওই কর্মকর্তা জানান, "পরদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে টাইগার শ্রফের গাড়িতে গুলিচালনার ঘটনা ঘটে । অনিল পণ্ডিত কুণালকে জানান যে, বন্দুকধারীরা মুম্বইয়ে আটকা পড়েছে এবং তাঁদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন তিনি । 18 অক্টোবর রাধা ও ববিতা দাদর-হরিদ্বার এক্সপ্রেসে করে মুম্বই থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন ।"
20 অক্টোবর নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ওই দুই যুবতীকে আটক করা হয় ৷ অন্যদিকে কুণাল ও সুমিতকে সোনিপত থেকে আটক করা হয় । গুলির ঘটনার পর অভিযুক্তরা গুজরাতের সুরাতে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে জয়পুরগামী একটি ট্রেনে ওঠেন । পুলিশের ওই কর্মকর্তার কথায়, "তাঁদের পরিকল্পনা ছিল বাসে করে নয়াদিল্লি যাওয়া এবং সেখান থেকে নেপালে পালিয়ে যাওয়া ।" এর আগে, এই মামলার ঘটনায় মুম্বই পুলিশ রাজস্থানের কোটা থেকে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল । অভিযুক্তদের ভূমিকা এবং তাঁদের নেটওয়ার্ক নিয়ে আরও তদন্ত চলছে ।