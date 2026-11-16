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আসিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির অংশ: নরেন্দ্র মোদি

Narendra Modi Visiting Manila in Philippines: 16 থেকে 17 নভেম্বর দু’দিনের ফিলিপিন্স সফরে নরেন্দ্র মোদি ৷ অংশ নেবেন 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন ৷

23RD ASEAN INDIA SUMMIT
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ (ছবি- IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 2:57 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর: আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখা দেশের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির মূল লক্ষ্য ৷ এমনকি ভারতের 'মহাসাগর' ভিশনের অন্যতম একটি অংশ বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার দু’দিনের সফরে রওনা দেওয়ার আগে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ৷

ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড আর মার্কোস জুনিয়রের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদি 16-17 নভেম্বর ম্যানিলা সফরে গিয়েছেন ৷ এই সফরে তিনি 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন 21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন ৷

প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেছেন, এই সফর আসিয়ানের (ASEAN) সদস্য দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে এবং একটি 'শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিকে আরও মজবুত করবে ৷

মোদি বলেন, "আজ আমি প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড আর মার্কোস জুনিয়রের আমন্ত্রণে ম্যানিলা সফরে রওনা হচ্ছি ৷ সেখানে 17 নভেম্বর 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং 21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করব ৷"

তিনি বলেন, "ভারত আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় ৷ এমনকি ফিলিপিন্সে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূূতদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ৷" নিজের বক্তব্যে মোদি বলেন, "আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এবং আমাদের 'মহাসাগর' (MAHASAGAR) ভিশনেও এটি মূল স্থানে রয়েছে ৷"

তিনি জানান, আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্বের সঙ্গে মিলে 'সামগ্রিক কৌশলগত ও অংশীদারিত্ব'-এর অগ্রগতির ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে এবং উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সমৃদ্ধি অর্জনের অভিন্ন লক্ষ্যকে আরও গতিশীল করার অপেক্ষায় রয়েছেন ৷

তিনি বলেন, "পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী তৈরি হওয়া সংকট নিয়ে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নেতাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করব ৷"

TAGGED:

23RD ASEAN INDIA SUMMIT
21ST EAST ASIA SUMMIT
NARENDRA MODI
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন

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