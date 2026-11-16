আসিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির অংশ: নরেন্দ্র মোদি

আসিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির অংশ: নরেন্দ্র মোদি
Narendra Modi Visiting Manila in Philippines: 16 থেকে 17 নভেম্বর দু’দিনের ফিলিপিন্স সফরে নরেন্দ্র মোদি ৷ অংশ নেবেন 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন ৷
Published : November 16, 2026 at 2:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর: আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখা দেশের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির মূল লক্ষ্য ৷ এমনকি ভারতের 'মহাসাগর' ভিশনের অন্যতম একটি অংশ বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার দু’দিনের সফরে রওনা দেওয়ার আগে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ৷
ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড আর মার্কোস জুনিয়রের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদি 16-17 নভেম্বর ম্যানিলা সফরে গিয়েছেন ৷ এই সফরে তিনি 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন 21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন ৷
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes: 23rd ASEAN-India Summit. 21st East Asia Summit India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations. I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines. https://t.co/xmAZDNtrFw— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করেছেন, এই সফর আসিয়ানের (ASEAN) সদস্য দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে এবং একটি 'শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিকে আরও মজবুত করবে ৷
মোদি বলেন, "আজ আমি প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড আর মার্কোস জুনিয়রের আমন্ত্রণে ম্যানিলা সফরে রওনা হচ্ছি ৷ সেখানে 17 নভেম্বর 23তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন এবং 21তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করব ৷"
তিনি বলেন, "ভারত আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় ৷ এমনকি ফিলিপিন্সে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূূতদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ৷" নিজের বক্তব্যে মোদি বলেন, "আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এবং আমাদের 'মহাসাগর' (MAHASAGAR) ভিশনেও এটি মূল স্থানে রয়েছে ৷"
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes: 23rd ASEAN-India Summit. 21st East Asia Summit India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations. I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines. https://t.co/xmAZDNtrFw— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
তিনি জানান, আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্বের সঙ্গে মিলে 'সামগ্রিক কৌশলগত ও অংশীদারিত্ব'-এর অগ্রগতির ধারাকে আরও এগিয়ে নিতে এবং উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সমৃদ্ধি অর্জনের অভিন্ন লক্ষ্যকে আরও গতিশীল করার অপেক্ষায় রয়েছেন ৷
তিনি বলেন, "পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী তৈরি হওয়া সংকট নিয়ে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নেতাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করব ৷"