কনফার্ম টিকিটেও যাত্রা নিয়ে সংশয়, পুজোর আগেই 400 ট্রেনে কোপ

কনফার্ম টিকিটেও যাত্রা নিয়ে সংশয়, পুজোর আগেই 400 ট্রেনে কোপ
রেলের বক্তব্য, যাত্রীদের অসুবিধা করাই উদ্দেশ্য নয় । বরং ভবিষ্যতে ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ করতে এখনই পরিকাঠামোর কাজ শেষ করা জরুরি ।
Published : August 30, 2026 at 9:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে । আসনও নিশ্চিত । কারও বাড়ি ফেরার পালা, কারও তীর্থযাত্রা, কেউ বা পরিবার নিয়ে যাবেন উৎসবের ছুটিতে। কিন্তু হাতে কনফার্ম টিকিট থাকলেই এ বার নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই । রেলের পরিকাঠামোগত কাজের জেরে সেপ্টেম্বর থেকে 15 অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় 400টি ট্রেনের পরিষেবা বাতিল, ঘুরিয়ে দেওয়া কিংবা পরিবর্তন করা হতে পারে । সব মিলিয়ে প্রায় 3000 বার্থের যাত্রা পরিকল্পনা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা ।
উৎসবের মুখে রেলের এই সিদ্ধান্তেই চিন্তার ভাঁজ যাত্রীদের কপালে । কারণ, এই সময়েই জন্মাষ্টমী, গণেশ চতুর্থী-সহ একাধিক উৎসব ঘিরে ট্রেনে যাত্রীচাপ বাড়তে শুরু করবে । আগে থেকে কনফার্ম করা টিকিট বাতিল হয়ে গেলে শেষ মুহূর্তে বিকল্প ট্রেন পাওয়া যে সহজ হবে না, তা বলাই বাহুল্য । বরং নতুন টিকিট কাটতে গিয়ে ওয়েটিং লিস্টে আটকে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি ।
একটি ট্রেন বাতিল হওয়ার অর্থ যে শুধু একটি যাত্রা বাতিল হওয়া নয়, তা জানেন নিয়মিত রেলযাত্রীরা । ট্রেনের সময় ধরে হোটেল, ধর্মশালা, স্থানীয় গাড়ি, পরের ট্রেন কিংবা বাসের টিকিট- সবই আগে থেকে ঠিক করে রাখতে হয় । অফিস থেকে ছুটিও নেওয়া হয় সেই হিসাবেই । ফলে শেষ মুহূর্তে ট্রেন বাতিল হলে তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে গোটা সফরজুড়ে ।
ফরিদাবাদের বাসিন্দা লক্ষ্মী তপোদার বলছেন, "অনেকেই কয়েক সপ্তাহ বা মাসখানেক আগে কনফার্ম টিকিট কাটেন । কিন্তু ট্রেন বাতিল হলে তখন নতুন করে টিকিট কাটতে হয় । বেশিরভাগ সময় কনফার্ম আসন পাওয়া যায় না । ওয়েটিং লিস্টের টিকিট নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় । এতে যে সফরের জন্য এত দিন অপেক্ষা, তার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায় ।"
পরিবার নিয়ে যাঁরা যাত্রা করবেন, তাঁদের সমস্যা আরও বেশি । একসঙ্গে চার-পাঁচ জনের টিকিট বাতিল হলে একই ট্রেনে বিকল্প আসন পাওয়া কঠিন । সঙ্গে প্রবীণ সদস্য বা শিশু থাকলে বাস কিংবা অন্য কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা করাও সহজ নয় । অনেককে বাধ্য হয়ে যাত্রার দিন বদলাতে হতে পারে । কেউ আবার বেশি টাকা খরচ করে অন্য পরিবহণের পথ বেছে নিতে পারেন ।
বিহারের যাত্রী দয়ানন্দের বক্তব্য, "বাতিল বা ঘুরিয়ে দেওয়া ট্রেনের প্রভাব শুধু রেলযাত্রাতেই পড়ে না । ধর্মশালা, হোটেল, স্থানীয় পরিবহণ, এমনকী অফিসের ছুটির হিসেবও বদলে যায় । শেষ মুহূর্তে সব কিছু নতুন করে ঠিক করতে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম লাগে ।"
তবে রেলের বক্তব্য, যাত্রীদের অসুবিধা করাই উদ্দেশ্য নয় । বরং ভবিষ্যতে ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ করতে এখনই পরিকাঠামোর কাজ শেষ করা জরুরি । উত্তর-মধ্য রেলের এক আধিকারিকের ব্যাখ্যা, বছরের বাকি সময়ের দিকে তাকিয়েই কাজের জন্য এই সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ।
কারণ অক্টোবরের মাঝামাঝি পেরোলেই শুরু হবে উৎসবের আসল ভিড় । দশেরা, দুর্গাপুজো, দীপাবলি এবং ছটপুজো ঘিরে অক্টোবর-নভেম্বরে বিপুল যাত্রীচাপের সম্ভাবনা । সেই সময়ে বড় ধরনের পরিকাঠামোগত কাজ করা আরও কঠিন । নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবার উত্তর ভারতে কুয়াশার প্রভাব থাকে । তার পরে পরীক্ষা, হোলি এবং গ্রীষ্মের ছুটির মরসুম । ফলে রেলের হাতে কাজ করার সুযোগ আরও সীমিত হয়ে পড়বে ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, কাজ হবে তিনটি পর্যায়ে । 31 অগস্ট পর্যন্ত 'প্রি-প্রি-নন-ইন্টারলকিং' পর্যায়ের কাজ চলবে । 1 সেপ্টেম্বর থেকে 12 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে 'প্রি-নন-ইন্টারলকিং' পর্ব । সব শেষে 13 থেকে 15 অক্টোবর হবে 'নন-ইন্টারলকিং' কাজ । এই সময়েই বিভিন্ন ট্রেনের সময়সূচি বদল, বাতিল বা রুট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ।
রেলের দাবি, এই কাজের লক্ষ্য শুধু বর্তমান সমস্যার সমাধান নয়, ভবিষ্যতে রেলপথের ধারণক্ষমতা বাড়ানো এবং পরিকাঠামো আধুনিক করা । কাজ শেষ হলে আরও বেশি ট্রেন চালানো এবং পরিষেবা আরও নির্ভরযোগ্য করার সুযোগ তৈরি হবে । কিন্তু উৎসবের আগে যাঁদের হাতে ইতিমধ্যেই কনফার্ম টিকিট, তাঁদের কাছে আপাতত ভবিষ্যতের উন্নতির চেয়ে বর্তমানের দুশ্চিন্তাই বড় । টিকিট নিশ্চিত, কিন্তু ট্রেনটি নিশ্চিত তো ? পুজোর মুখে রেলযাত্রীদের কাছে এখন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ।
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