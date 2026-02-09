বাবা-মা বাড়ি থেকে বেরতেই 7 বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ নাবালকের
ফের ধর্ষণের ঘটনা বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় ৷ অভিযোগ, সাত বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে এক নাবালক ৷
Published : February 9, 2026 at 6:53 PM IST
গজপতি (ওড়িশা), 9 ফেব্রুয়ারি: নাবালিকা ধর্ষণে ফের খবরের শিরোনামে ওড়িশা ৷ গজপতির মোহনা থানার চন্দ্রগিরি ফান্ডি এলাকায় 7 বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে । রবিবার মেয়েটির বাড়িতে একাই ছিল ৷ বাবা ও মা না-থাকার সুযোগে বাড়িতে ঢুকে ওই নাবালিকাকে এক নাবালক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷
ঘটনায় গজপতির এসপি যতীন্দ্র কুমার পান্ডা বলেন, 7 বছর বয়সি নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৷ পুলিশ এক নাবালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷ ওই নাবালককে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করা হয়েছে ৷ POCSO আইন অনুসারে, 08.02.2026, U/S 65(2),352(2), BNS/SEC 6 POCSO আইনে তদন্ত শুরু হয়েছে । মেয়েটি তিব্বতের ৷ সে পরিবার-সহ এই এলাকায় বসবাস করছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় যত্ন এবং সাহায্যের জন্য তাকে জেলা শিশু কল্যাণ কমিটিতে নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকা মেয়েটির বাবা এবং মা একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন ৷ তথন বাড়িতে একাই ছিল সাত বছরের মেয়েটি ৷ নাবালিকার একা থাকার সুযোগ নিয়ে এক নাবালক তাকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ ৷ মেয়েটির পরিবার ফিরে আসতেই নির্যাতিতা সমস্ত কথা খুলে বলে তার মাকে ৷ তারপরই তড়িঘড়ি তারা অভিযোগ দায়ের করতে থানায় আসেন । অভিযোগের ভিত্তিতে, মোহনা থানা একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷
ওই নাবালক ওড়িশারই বাসিন্দা ৷ এলাকার একটি স্কুলে পড়াশোনা করে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার নির্যাতিতাকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (পকসো) আইন, 2012-র সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন গজপতির এসপি যতীন্দ্র কুমার পান্ডা।
উল্লেখ্য, তিব্বত থেকে বাড়ি-ঘর ছাড়ার পর ভারত সরকার এবং ওড়িশা সরকার তাদের বসতি স্থাপনে সাহায্য করে ৷ 1963 সাল থেকে চন্দ্রগিরির তিব্বতি সম্প্রদায় এই অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে হওয়া এমন ঘটনা প্রথম, যা মামলাটিকে বিশেষভাবে স্পর্শকাতর করে তুলেছে।