ETV Bharat / bharat

দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে তিন বছরের শিশু-সহ 5 জনের মৃত্যু

ঘটনাটি ঘটেছে চেন্নাই থেকে তিরুনেলভেলিগামী একটি গাড়ির সঙ্গে মাদুরাই থেকে ত্রিচিগামী অন্য একটি গাড়ির মেলুরের কাছে সংঘর্ষ হয়।

Five Killed As Two Cars Collide
দুটি গাড়ির সংঘর্ষে তিন বছরের শিশু-সহ পাঁচজনের মৃত্যু (প্রতীকী ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাদুরাই, 3 অগস্ট: হাইওয়ে ফ্লাইওভারের কাছে দু'টি গাড়ির সংঘর্ষে তিন বছরের এক শিশুকন্যা-সহ পাঁচ জন নিহত ৷ সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলায় থুম্বাইপট্টি ফোর-লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে খবর ৷ পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছেন ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে চেন্নাই থেকে তিরুনেলভেলিগামী একটি গাড়ির সঙ্গে মাদুরাই থেকে ত্রিচিগামী অন্য একটি গাড়ির মেলুরের কাছে সংঘর্ষ হয়। তিরুনেলভেলিগামী গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ঘটনায় আরও দু'জন গুরুতর আহত হন। এছাড়া অন্য গাড়িটির একজন যাত্রীও আহত হয়েছেন ৷ আহত দু'জনকে মেলুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ফ্লাইওভার পার হওয়ার সময় তিরুনেলভেলিগামী গাড়িটি হঠাৎ সামনে থাকা একটি দু-চাকার গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারে। এরপরই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ গাড়িটি রাস্তার বিপরীত পাশে চলে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা ত্রিচিগামী অন্য আরেকটি গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ভাদিপাক্কামের বাসিন্দা শ্রীরাম, রাজাকুমারি, রঞ্জনা এবং প্রণিকা (3)। মৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে 108 নম্বরে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ঢাকে স্থানীয়রা ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশও ৷ মৃতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি গুরুতর আহত দু'জনকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত মেলুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে, ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহগুলিও হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। দুর্ঘটনার ফলে ব্যস্ত সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। মেলুর পুলিশ এই দুর্ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ তদন্ত শুরু করেছে বলে এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

TAGGED:

3 YR OLD GIRL AMONG FIVE KILLED
MADURAI ACCIDENT
মাদুরাইতে দুটি গাড়ির সংঘর্ষ
মাদুরাইতে পাঁচজনের মৃত্যু
FIVE KILLED AS TWO CARS COLLIDE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.